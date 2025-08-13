Park Sul recebe a 2ª edição do Dia da Mudança com evento especial no residencial New York

Apresentado por

No próximo sábado, 16 de agosto, a Base Incorporações realiza a segunda edição do Dia da Mudança Park Sul, um evento exclusivo na Central de Vendas, localizada atrás do Casapark. A ação marca uma nova oportunidade para quem deseja conquistar um apartamento pronto para morar em um dos empreendimentos mais completos da região: o New York Park Sul.

Com o conceito “A mudança que você tanto deseja já está pronta”, a campanha convida o público a dar um passo concreto rumo a uma nova fase da vida: morar em um apartamento espaçoso, sofisticado e imediatamente disponível. São unidades de 129 m², com 4 quartos (2 suítes e 2 semissuítes), em um projeto de alto padrão, cercado por lazer completo e ambientes pensados para o bem-estar de toda a família.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer de perto o condomínio, fazer uma visita guiada e se encantar com o apartamento decorado assinado pelo renomado escritório Liê Arquitetas. Além da experiência imersiva no New York, o evento oferecerá condições especiais para aquisição das últimas unidades disponíveis, ideal para quem deseja fazer um upgrade de moradia ou viver em um bairro planejado, bem localizado e com infraestrutura completa.



























Um projeto à altura do que Brasília merece

Mais do que uma ação pontual de vendas, o Dia da Mudança reafirma o compromisso da Base Incorporações com o desenvolvimento urbano qualificado do Distrito Federal. Com mais de duas décadas de atuação, a empresa vem construindo com a mesma excelência e qualidade das melhores construtoras do país, mas com um olhar atento para o que realmente importa: transformar a experiência de viver na cidade.

Presente nas regiões mais nobres de Brasília, a Base reúne em seu portfólio um repertório de inovações que vão além da arquitetura. Seus projetos aliam sofisticação, beleza, responsabilidade ambiental e um profundo respeito pela paisagem urbana. Porque, ao construir um lugar melhor para viver, a Base entende que não se trata apenas de levantar prédios, mas de contribuir para uma cidade mais harmoniosa, inspiradora e conectada às pessoas.

New York Park Sul: sofisticação e qualidade de vida

Composto por quatro torres residenciais, subsolos para garagens e uma extensa área de lazer privativa, o New York Park Sul entrega um conceito de condomínio completo e inteligente, pensado para atender às demandas da vida contemporânea. O projeto é voltado para famílias que valorizam amplitude, segurança e praticidade, com espaços dedicados ao wellness, à convivência e ao lazer de todas as idades.

Segundo Wesley Alcântara, Diretor de Marketing da Base Incorporações, a segunda edição do evento reforça o potencial do Park Sul como uma das regiões mais estratégicas da capital:

"O evento terá condições inéditas para quem procura um apartamento pronto para morar. É ideal para quem quer fazer um upgrade de vida, morar em um espaço maior, cercado de lazer, segurança e conforto. Além disso, é uma grande oportunidade para quem vive em outras regiões de Brasília e busca mais mobilidade e qualidade de vida. O Park Sul é uma localização extremamente estratégica, com acesso facilitado aos principais pontos de interesse da cidade e uma ampla oferta de serviços e conveniências."

O evento acontece no sábado, 16 de agosto, e promete marcar mais um capítulo de sucesso no relacionamento da Base com o público brasiliense. Para agendar a visita ao decorado e garantir condições exclusivas, acesse: www.diadamudanca.com