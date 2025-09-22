Reserva Jardim Botânico celebra sucesso de vendas com o lançamento de dois novos residenciais

Apresentado por

Neste fim de semana, o Reserva Jardim Botânico deu mais um passo marcante em sua trajetória de sucesso com o lançamento simultâneo de dois novos condomínios com edifícios residenciais: Valle das Acácias e Valle dos Jatobás. O evento, realizado exclusivamente para convidados, marcou a abertura oficial das vendas e contou com grande adesão do público, consolidando o interesse crescente pelo bairro planejado que está redefinindo o conceito de moradia em Brasília.

Com condomínios fechados, infraestrutura de lazer completa e uma vista definitiva para a reserva natural que integra o projeto, os novos empreendimentos foram apresentados em um evento que combinou sofisticação e experiência sensorial. Os clientes VIPs puderam conhecer, em primeira mão, as unidades decoradas, assinadas pelo escritório Liê Arquitetas, além das maquetes e detalhes dos projetos. A recepção gastronômica foi comandada pelo chef Marcelo Petrarca, do restaurante Bloco C, reforçando o alto padrão do encontro.

O resultado não poderia ser diferente: mais de 140 milhões de reais em vendas foram registrados já no primeiro dia, confirmando o sucesso absoluto dos lançamentos e o interesse do mercado por uma proposta de vida que alia natureza, sofisticação e localização estratégica.

Segundo Wesley Alcântara, diretor de marketing do Reserva Jardim Botânico:

“O Reserva Jardim Botânico é um encontro raro entre paisagem e propósito. Um projeto que reposiciona o conceito de moradia em Brasília, ao unir natureza preservada, arquitetura de alto padrão e qualidade de vida em um mesmo lugar. A proposta do bairro, somada aos novos residenciais, oferece uma experiência única: viver cercado pelo verde, com conforto, sofisticação e a poucos minutos do centro da capital.”



















Com apartamentos amplos e plantas inteligentes, os dois lançamentos foram desenvolvidos por nomes de peso na arquitetura nacional. O Valle dos Jatobás, com projeto assinado por Júlio Crosara, oferece apartamentos de 4 suítes com metragens que variam de 208 m² a 586 m². Já o Valle das Acácias, projetado por Eduardo Estrela, também apresenta unidades de 4 suítes, com plantas entre 174 m² e 655 m², todas pensadas para proporcionar conforto, privacidade e funcionalidade em todos os detalhes.

Esses novos residenciais reforçam a proposta do Reserva Jardim Botânico de unir elegância, bem-estar e integração com o meio ambiente, mantendo a praticidade de estar a poucos minutos da Ponte JK e das principais vias de acesso da capital.

A Central de Experiências do Reserva Jardim Botânico está aberta para visitação, todos os dias, das 8h às 18h.

Venha conhecer os novos decorados, explorar as maquetes e se encantar com a vista definitiva para a natureza.

