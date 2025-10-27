Entenda como a TRI impacta na nota final do Enem

Apresentado por

- (crédito: Bernoulli Educação)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Você já ouviu falar na Teoria de Resposta ao Item (TRI)? Esse nome pode parecer complicado, mas entender o que é e como funciona faz toda a diferença na sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Diferente de outras provas que consideram apenas o número de respostas corretas, o Enem utiliza um modelo estatístico que analisa não só quantas questões o candidato acertou, mas quais e em que ordem de dificuldade.

Na avaliação do Bernoulli Educação, a maior referência em Enem do Brasil, sendo 11 vezes o primeiro lugar nacional*, a TRI propõe uma correção mais justa e coerente. “A TRI analisa o padrão de respostas do aluno – o que chamamos de “coerência pedagógica”. Dessa forma, consegue identificar possíveis “chutes” e considerar o nível de dificuldade das questões. Assim, dois estudantes com o mesmo número de acertos podem ter notas diferentes”, explica Vinicius Figueiredo Costa, Coordenador Pedagógico do Bernoulli Educação.

De acordo com o especialista, a TRI influencia diretamente a maneira como o aluno se prepara para o Enem. “Ele precisa identificar as questões, em tese, mais fáceis, para garantir uma maior chance de acertos e alcançar uma pontuação superior. Essa estratégia exige atenção e leitura cuidadosa”, destaca.

Com 25 anos de atuação, o Bernoulli Educação se destaca por adotar uma metodologia própria que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, aliando excelência pedagógica e tecnologia adequada a cada fase. Para o Enem, dentre outras iniciativas, a instituição oferece a todos os candidatos a cartilha Rumo ao Enem, que explica de forma acessível o conceito da TRI. "Trata-se de uma metodologia estatística utilizada para a correção de testes com questões objetivas, considerando a consistência das respostas segundo o grau de dificuldade de cada item", complementa o professor.

(foto: Bernoulli Educação)

Aos seus estudantes, o Bernoulli também promove orientação educacional, análises de desempenho de simulados e devolutivas individualizadas para que o estudante compreenda como o modelo de avaliação do Enem influencia seu rendimento nas provas. “Uma das principais estratégias é a aplicação frequente de simulados com correção por TRI, que permite aos estudantes acompanhar sua evolução de forma realista. Explicamos o significado de um acerto em questão de nível alto e como manter a consistência ao longo da prova”, detalha Vinícius.

Vinicius acredita que a instituição utiliza excelentes ferramentas e tecnologias para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. "O nosso radar está ligado para todas as inovações que sejam significativas para o estudante. A correção por TRI já faz parte da nossa prática há muito tempo", destaca.

Para o Enem 2025, o professor aproveita para deixar uma dica para os candidatos. "O estudante deve ler o enunciado antes de tudo, identificar o assunto da questão e decidir se está confiante para resolvê-la de imediato ou se deve deixá-la para depois. Perder tempo em uma questão muito difícil pode impactar o desempenho geral na TRI”, orienta.

(foto: Bernoulli Educação)

O Bernoulli Educação acredita que o sucesso no Enem vai além do conteúdo, nascendo da confiança, da disciplina e da paixão por aprender. Para isso, oferece o Lidera Enem, um programa gratuito com conteúdos exclusivos, análises de provas anteriores, eventos de revisão,dentre outros recursos adequados a cada momento de preparação. Nos dias do exame, o programa ainda trará o gabarito extraoficial, com uma live de correção e comentários de especialistas.

*Consideradas as médias das provas objetivas de escolas com mais de 100 alunos, segundo dados do Inep 2010-2024.