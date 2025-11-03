Saiba como tirar nota mil na redação do Enem

Apresentado por

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Tirar nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o objetivo de milhões de estudantes que se preparam para o exame educacional mais importante do país. Para além de demonstrar uma boa escrita, alcançar a pontuação máxima exige estratégia, organização de ideias e atenção aos critérios exigidos pela banca corretora. Para ajudar quem está nessa jornada, o Bernoulli Educação, 11 vezes o primeiro lugar nacional no Enem*, traz dicas essenciais para quem fará a avaliação, que este ano será nos dias 9 e 16 de novembro.



Antes de qualquer aprofundamento no assunto, é fundamental entender como a redação do Enem é avaliada. O texto precisa ser dissertativo-argumentativo e atender a cinco competências definidas pelo edital: 1) domínio da norma culta da língua portuguesa; 2) compreensão do tema e do tipo textual; 3) seleção e organização de argumentos; 4) coesão e coerência; e 5) proposta de intervenção completa e respeitosa aos direitos humanos. Cada uma dessas competências vale até 200 pontos, e o domínio pleno de todas é o que leva à tão sonhada nota mil.

"A redação tem grande peso no Enem e pode ser um diferencial na aprovação dos alunos. Por isso, investimos de forma contundente no desenvolvimento dessas competências." Mônica Melo, professora de redação do Bernoulli Educação.

Na instituição, entre as habilidades trabalhadas na preparação para o exame está a capacidade argumentativa conforme o recorte temático, uma vez que um erro comum entre os candidatos é o tangenciamento do tema, ou seja, abordá-lo de forma abrangente, sem respeitar sua delimitação, o que acarreta a perda de pontos. “Os parágrafos de desenvolvimento também devem apresentar uma relação evidente entre si, sempre a serviço da tese defendida pelo autor, além de um arremate crítico e completo para a proposta de intervenção ao final”, complementa Melo.



A professora ainda chama a atenção para alguns detalhes que não devem passar despercebidos, como ultrapassar margens ou usar linguagem inapropriada. "Esses aspectos formais continuam sendo observados e podem interferir na nota da redação, especialmente porque a correção do Enem envolve tanto critérios técnicos quanto normativos", alerta. Não respeitar as margens, rasurar de forma excessiva ou descuidar da linguagem pode comprometer a apresentação e a adequação ao tipo textual exigido. Pequenos deslizes podem ser tolerados, mas a recorrência indica desconhecimento dos critérios e compromete a avaliação.



Para evitar dores de cabeça, Mônica aconselha que o candidato avalie como se sente mais seguro para realizar a prova, isto é, iniciando pela redação ou deixando-a para o final, após resolver as questões. "Essa escolha é pessoal e depende do perfil de cada estudante. De maneira geral, recomendamos que os alunos comecem pela redação se já estiverem confiantes no tema e em seu repertório. Isso pode evitar a fadiga mental após muitas questões objetivas. Por outro lado, há quem prefira resolver parte da prova para ‘aquecer o raciocínio’ antes de escrever. O mais importante é que, independentemente da ordem, o candidato reserve tempo suficiente para planejar, escrever e revisar o texto com calma”, reforça.



Reta final de preparação

Para Sidinéia Azevedo, coordenadora de Linguagens e Códigos e professora de Redação do Bernoulli Educação, com a aproximação do Enem, é importante que os estudantes leiam atentamente o caderno de repertório a fim de revisar teorias, obras artísticas, literárias e atualidades que poderão ajudar na produção. "Afinal, o texto precisa da fundamentação para dar credibilidade às opiniões apresentadas”, orienta.

Quanto à prática, Sidinéia recomenda que sejam feitas duas redações por semana até a prova, dando atenção ao tempo usado na produção e estabelecendo metas. "A diferença entre o aluno nota mil e os demais candidatos está na marca de autoria, ou seja, texto com DNA, que não apresente estruturas prontas ou o famigerado repertório de bolso. Textos que revelam uma argumentação completa, que não deixam lacunas argumentativas, são potenciais para a nota máxima", ressalta.



Para que o tempo seja produtivo e haja qualidade na redação, a professora indica que o estudante disponibilize entre 70 e 80 minutos para a produção: 10 minutos para análise da proposta e leitura dos textos motivadores, 10 minutos para o plano de texto, 40 minutos para rascunho e 20 minutos

para revisão e texto definitivo.



Guia para os candidatos



Quem quer tirar nota alta na redação do Enem deve conhecer a fundo a Cartilha do Participante, material oficial disponibilizado pelo Inep. A publicação reúne informações valiosas sobre a Matriz de Referência da Redação, explicando detalhadamente as cinco competências avaliadas na prova. Além disso, apresenta os critérios usados pelos corretores e orienta sobre os principais desvios que podem levar à perda de pontos ou até à nota zero.



Um dos pontos mais úteis da cartilha é a inclusão de redações nota mil da edição passada, comentadas por especialistas. Os textos selecionados são acompanhados de análises que explicam por que cada um deles atingiu o desempenho máximo. Isso ajuda o estudante a entender, na prática, como aplicar os critérios exigidos pela banca.

Lidera Enem com o Bernoulli



O Bernoulli Educação acredita que o sucesso no Enem vai além do domínio do conteúdo: nasce da confiança, da disciplina e da paixão por aprender. Por isso, disponibiliza o Lidera Enem, um programa gratuito que reúne conteúdos exclusivos, análises de provas anteriores, eventos de revisão, entre outros recursos adaptados para cada etapa de preparação. Nos dias de prova, o programa ainda trará o gabarito extraoficial, com lives de correção e comentários dos professores do Bernoulli.



*Consideradas as médias das provas objetivas de escolas com mais de 100 alunos, segundo dados do Inep

2010-2024.