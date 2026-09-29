Como organizar os estudos sem entrar em desespero? Veja estratégias para a reta final do Enem

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- (crédito: Agência i7)

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À medida que o Enem se aproxima, a lista de conteúdos para ser revisados pode parecer maior do que o tempo disponível. Para muitos estudantes, a sensação de que é preciso estudar cada vez mais acaba transformando o próprio cronograma em uma fonte de pressão. Com as provas marcadas para 8 e 15 de novembro, a estratégia para as próximas semanas não é dar conta de tudo de uma vez.

Na reta final, organizar os estudos significa principalmente entender o que merece atenção, acompanhar a evolução e fazer ajustes no decorrer do processo. De acordo com Francisco Pequê, diretor de operações de unidades escolares do Bernoulli Educação, o primeiro passo é olhar para o próprio desempenho antes de reorganizar a agenda. "Exercícios, avaliações e simulados acumulados durante o ano podem funcionar como um diagnóstico para identificar os conteúdos que ainda precisam de reforço”, explica.

(foto: Agencia i7)

Confira as principais estratégias para organizar os estudos na reta final de preparação:

Antes de montar o cronograma, entenda onde você está

Como mencionado pelo diretor, uma estratégia é revisar exercícios e simulados para identificar os assuntos que concentram mais erros e entender a origem das dificuldades. Isso permite estabelecer metas mais específicas. Em vez de anotar apenas “estudar matemática”, por exemplo, o estudante pode definir qual conteúdo revisar e quantas questões resolver.

“Quando o estudante analisa os próprios erros, consegue transformar o resultado de uma atividade em informação para o próximo ciclo de estudos. Esse diagnóstico torna o planejamento mais preciso e evita que ele gaste tempo excessivo com conteúdos que já domina”, afirma.

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Na reta final, também é importante combinar a revisão das matérias mais recorrentes com a resolução de provas anteriores e simulados. Entre os assuntos que o estudante ainda apresenta dificuldade, a prioridade pode ser dada aos conteúdos que mais caem e de menor grau de complexidade, que tendem a oferecer oportunidades de ganho de desempenho, considerando a lógica da Teoria de Resposta ao Item (TRI), utilizada pelo Enem.

Nem tudo precisa receber o mesmo tempo e o plano pode mudar

Nem todas as disciplinas precisam receber a mesma quantidade de horas. Conteúdos já consolidados podem exigir apenas revisões periódicas, enquanto aqueles em que o desempenho ainda está abaixo do esperado devem ganhar mais espaço.

Essa organização pode considerar as características de cada área. A redação, por exemplo, exige treino contínuo. Produzir textos ao longo das semanas permite identificar pontos de melhoria, testar estratégias de construção da argumentação e ampliar o repertório que pode ser mobilizado na prova.

O cronograma também deve ser flexível. Um conteúdo já assimilado pode perder prioridade, enquanto outro que continua apresentando dificuldade pode exigir nova abordagem ou mais tempo de estudo. Segundo Pequê, o ideal é evitar metas muito amplas e manter um planejamento que possa ser ajustado ao longo das semanas.

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Simulados ajudam a medir a evolução

Fazer exercícios e simulados ajuda não apenas a testar conhecimentos, como a identificar lacunas e acompanhar o desempenho. Uma boa estratégia é intercalar revisão teórica e resolução de questões. Depois, é importante retornar aos erros e entender suas causas, em vez de apenas conferir a resposta correta.

Essa etapa também ajuda a compreender melhor os resultados dos simulados. No Enem, a nota não corresponde diretamente ao número de acertos, já que o exame utiliza a TRI, que considera o padrão de respostas do participante. Entender essa lógica evita que o estudante interprete um resultado apenas pelo número final. Mais importante do que olhar somente para a pontuação, é identificar quais conteúdos foram dominados, onde estão as dificuldades e se o desempenho está evoluindo ao longo dos treinos.

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“Não basta saber quantas questões foram acertadas. É importante voltar às que foram erradas, compreender o motivo e, quando necessário, retomar a teoria. Assim, cada exercício ajuda a orientar os próximos passos da preparação”, explica o diretor.

Descanso também precisa entrar no planejamento

Um cronograma que ocupa todo o dia tende a ser difícil de manter. Por isso, pausas, sono adequado e momentos de lazer devem fazer parte do planejamento. A ideia é construir uma rotina sustentável até a prova, sem transformar um dia menos produtivo em motivo para aumentar excessivamente a carga de estudos.

“É natural que haja um dia menos produtivo, mas isso não significa que todo o planejamento deu errado. Da mesma forma, não é necessário compensar uma dificuldade aumentando a quantidade de horas estudadas no dia seguinte”, destaca Pequê.

Recursos podem complementar a preparação

Ferramentas de revisão são bem-vindas na organização da reta final. É por isso que o Bernoulli disponibiliza a Jornada Enem Bernoulli, série de aulas de revisão on-line e gratuitas conduzidas por professores da instituição, reunindo conteúdos voltados para diferentes momentos da preparação a fim de auxiliar os estudantes na revisão dos principais temas antes da prova.

(foto: Agencia i7)

A iniciativa integra a Central Enem Bernoulli, ambiente que reúne aulas, artigos, notícias e ferramentas relacionadas ao exame, acompanhando o estudante em diferentes etapas da preparação.

Nas últimas semanas antes do Enem, mais importante do que tentar estudar tudo novamente, é usar o tempo disponível para identificar prioridades, corrigir dificuldades e manter uma rotina possível de cumprir.