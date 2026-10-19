Plano de Saúde Best Senior lança condições para outubro no DF com carência zero e isenção de coparticipação

Apresentado por

- (crédito: )

*Este conteúdo é um informe publicitário.

O Plano de Saúde Best Senior disponibiliza em outubro condições promocionais para a contratação de planos no Distrito Federal voltados para o público a partir de 44 anos. Na modalidade Individual (Pessoa Física), as mensalidades partem de R$ 676,09 no produto Classic Enfermaria (faixa etária de 44 a 48 anos). Para o plano Empresarial (Pessoa Jurídica, de 1 a 99 vidas), os valores iniciam em R$ 608,48 na mesma acomodação e faixa etária. Ambas as modalidades contam com o diferencial de isenção total de coparticipação e o benefício de carência zero para consultas e exames para novos clientes sem plano anterior (conforme aditivo contratual, permitindo o uso imediato desses serviços), além de estudo de aproveitamento de carências para quem deseja migrar de operadora, podendo obter até 100% de isenção.

Rede credenciada de referência, benefícios e abrangência nacional

Os beneficiários do Plano de Saúde Best Senior contam com uma estrutura de atendimento médico-hospitalar e diagnóstica composta por instituições de referência no Distrito Federal. A cobertura inclui o Grupo Santa Lúcia (com unidades na Asa Sul, Asa Norte, Gama e a Unidade Avançada Taguatinga), o Hospital Anchieta (em Taguatinga e Ceilândia) e o CBV Hospital de Olhos. Para exames laboratoriais e diagnóstico por imagem, a rede oferece o atendimento dos laboratórios Sabin, Santa Paula e Núcleos Radiologia e Medicina Nuclear.

Além do atendimento médico regional, os beneficiários do Plano de Saúde Best Senior têm acesso a um clube de benefícios que garante até 30% de desconto na compra de medicamentos nas redes de farmácias Extrafarma e Pague Menos. Em viagens ou deslocamentos pelo país, os clientes contam com cobertura nacional para urgência e emergência por meio do Sistema Abramge.

RELEASE BEST SENIOR BRASÍLIA

Serviço e Contato:

O Plano de Saúde Best Senior oferece suporte completo através de seus canais de atendimento na capital federal.

Endereço: SBS Quadra 2, Lote 15, Bloco E, Sala 303, Asa Sul – Brasília/DF Telefone: (61) 2017-7333

Site: bestsaude.com.br/distrito-federal

Registro ANS: nº 42176-6

Instagram: https://www.instagram.com/bestseniorbrasilia



Informações Legais e Promocionais:

*Promoção válida para contratação de novos planos para Pessoa Física Classic Enfermaria ANS Nº 507.595/26-5 e Apartamento ANS Nº 507.588/26-2; Produto Prime Apartamento ANS Nº 507.589/26-1; Produto Platinum Apartamento ANS Nº 507.590/26-4; e planos Pessoa Jurídica Best Senior (de 1 a 99 vidas); não aplicável a clientes existentes. A condição promocional é válida entre o período de 01/10/2026 a 31/10/2026. Plano Individual (Pessoa Física) a partir de R$ 676,09 no produto Classic Enfermaria (faixa de 44 a 48 anos) e plano Empresarial (Pessoa Jurídica) a partir de R$ 608,48 no produto Classic Enfermaria (faixa de 44 a 48 anos). Planos sem cobrança de coparticipação. Carência & Portabilidade (PF e PJ): Oferta válida de 01 a 31 de Outubro de 2026 para novos clientes, pessoas físicas (44 anos +) para contratos coletivos empresariais com pessoas jurídicas, produto empresarial com cobrança de coparticipação, com CNPJ ativo há pelo menos 180 dias. Não cumulativa com outras promoções. Inclusões posteriores não serão contempladas. Clientes que aderirem ao Best Senior e não possuírem plano de saúde anterior terão carência zero para consultas e exames, conforme o aditivo contratual. Clientes que migrarem de outro plano de saúde para o Best Senior passarão por um estudo de aproveitamento de carências. Consulte condições contratuais. O desconto de até 30% em medicamentos nas redes parceiras Pague Menos e Extrafarma e a cobertura de urgência e emergência em trânsito pelo sistema Abramge seguem as condições regulamentadas em contrato. Consulte condições. ANS 42176-6.



