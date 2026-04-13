Betano inaugura quadras revitalizadas no Parque da Cidade

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As duas quadras revitalizadas estão próximas ao Estacionamento 7 - (crédito: Divulgação/Betano)

O Parque da Cidade ganhou um novo capítulo na sua história com o investimento da Betano, em Brasília. No último sábado (11), a plataforma de apostas esportivas inaugurou duas quadras revitalizadas, próximas ao Estacionamento 7, para celebrar os 66 anos da cidade.

Com ilustrações personalizadas em homenagem à capital, os artistas locais Mão (@mao.arte) e Toys (@toysdaniel) retrataram no chão das quadras ícones e elementos que fazem parte da identidade e cultura do Distrito Federal.

A iniciativa faz parte do investimento social da Betano, conhecido como "Betano em Movimento" (foto: Divulgação/Betano)

“Busquei trazer para a quadra os tons terrosos e azuis, representando o contraste do cerrado e as épocas de chuva, além de linhas retas e angulosas no desenho, que conversam com a geometria setorizada e organizada da cidade”, conta Toys. Já o artista Mão apostou em cores vibrantes para a sua obra, buscando inspiração em símbolos da região como a Praça dos Cristais, o lobo-guará e o carcará. “Existe muita cultura e história em Brasília, desde as características do cerrado até a trajetória de construção. Eu quis representar estes elementos não tão vistos da cidade”, explica.

A iniciativa faz parte do investimento social da Betano, conhecido como “Betano em Movimento”, que amplia o acesso da população ao esporte. “Nosso pilar engloba várias formas de incentivo à atividade física, seja pela revitalização de espaços públicos, apoio a atletas, instalação de equipamentos ou capacitação profissional”, afirma Fernanda Brunsizian, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social da Betano.

O evento contou com um circuito de basquete 3x3 (foto: Divulgação/Betano)

O evento contou com apresentação de artistas locais, além de um circuito de basquete 3x3 promovido em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA-DF). “O basquete faz parte da cultura das comunidades de Brasília. Ter um espaço público, ícone da capital, ocupado por estes atletas e artistas é um momento muito significativo”, afirma Bruno Kesseler, presidente da CUFA-DF.

A revitalização trouxe ícones e elementos que fazem parte da identidade e cultura do Distrito Federal (foto: Divulgação/Betano)

Outro projeto apoiado pela Betano, a carreta de mamografia da Fundação Laço Rosa também esteve presente com exames gratuitos para diagnóstico precoce do câncer de mama. A unidade móvel ainda passará pela Cidade Estrutural e Rodoviária nos dias 14 e 15 de abril. Para participar, é necessário fazer uma inscrição prévia no site www.mamografiasalva.com.br, por meio de formulário.