Bispo Bruno Leonardo em Brasília: culto aguarda multidão no estádio Mané Garrincha

Apresentado por

- (crédito: )

*Este conteúdo é um informe publicitário.

O próximo domingo (17) promete ser um dia de grande celebração espiritual em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O renomado Bispo Bruno Leonardo está programado para liderar um culto monumental que começa às 10h, com a entrada é totalmente gratuita.

Este evento, intitulado "Visita do Profeta – Bispo Bruno Leonardo", tem gerado grande entusiasmo entre os fiéis e simpatizantes, com uma estimativa de acolher cerca de 70 mil pessoas no estádio.

A procura foi tão intensa que, apesar da distribuição de senhas gratuitas pelo Instagram do Bispo, mais de 200 mil pessoas tentaram adquiri-las, deixando muitos em uma fila de espera, já que as senhas se esgotaram rapidamente.

O Bispo Bruno Leonardo expressou seu contentamento com a alta demanda, mas também lamentou a limitação de espaço:

" “Eu sempre me sinto muito feliz em ver tanta gente querendo compartilhar a palavra de Deus. Porém, infelizmente, não temos lugares para todos. Respeitamos todas as regras e medidas de segurança. Mas vamos trabalhar para voltar o quanto antes para essa cidade maravilhosa e viabilizar que quem não conseguir pegar a senha de acesso dessa vez, também tenha uma nova oportunidade”."

(foto: )

O Bispo não é apenas um líder espiritual muito seguido, mas também uma figura de destaque na internet. Ele atingiu a incrível marca de 20 milhões de inscritos no YouTube, com suas visualizações ultrapassando quatro bilhões, tornando-se o bispo mais assistido na plataforma digital mundialmente. Os inscritos sintonizam para ouvir suas orações diárias, que são transmitidas em três períodos ao longo do dia.

O Bispo Bruno é igualmente conhecido pela oração mais ouvida do mundo, a sua interpretação do Salmo 91, que tem tocado os corações de milhões de pessoas.

Não perca a oportunidade de fazer parte deste encontro de fé com o Bispo Bruno Leonardo. Marque em sua agenda, e para mais informações, fique atento às atualizações nas redes sociais do Bispo: @bispobrunoleonardo

"“Eu tenho um carinho muito especial por Brasília, considerando o terreno fértil para a fé, e estou ansioso para compartilhar esse momento de oração e comunhão na capital do Brasil. Tenho certeza que será lindo.”" comenta o Bispo

(foto: Divulgação/Bispo)

SERVIÇO

Evento: Visita do Profeta – Bispo Bruno Leonardo

Local: Estádio Mané Garrincha – Brasília

Data: 17/03/2024

Horário: 10h

Entrada: TOTALMENTE GRATUITA