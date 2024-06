BRB publica nova edição da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

Apresentado por

Brasília, 5 de junho de 2024 – Seguindo seu compromisso com a integridade, a relevância pública, a publicidade e a transparência, o BRB publicou sua Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. A versão 2024 foi disponibilizada no site de Relacionamento com Investidores da instituição e é um importante instrumento de gestão e prestação de contas à sociedade.

O documento demonstra o compromisso social na execução de políticas públicas e apresenta informações sobre as principais atividades desenvolvidas pelo BRB, sua estrutura de controle e gestão de riscos, dados econômico-financeiros e práticas de governança corporativa.

Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa explica que a Carta traz um balanço das ações de destaque no BRB no apoio a questões sociais, econômicas e ambientais no ano de 2023. “São diversas ações que orgulham nosso time de colaboradores em pertencer ao BRB. Entre elas, estão realizações em apoio aos programas sociais do GDF. Desde 2019, foram mais de 340 mil famílias contempladas por meio da concessão de R$ 1,6 bilhão, valor distribuído em 16 programas diferentes”, diz.

Mais exemplos da participação expressiva do BRB na transformação do DF são as 90 mil vidas assistidas pelo GDF Saúde no ano passado. Desde 2020, foram realizados mais de 6,1 milhões de exames. Outro reflexo da atuação do Banco, o BRB Mobilidade beneficiou toda a população que utiliza o transporte público do DF: foram mais de 11,2 milhões de atendimentos e 990 mil cartões emitidos nos últimos 5 anos.

Braço social do Banco, o Instituto do BRB apresenta na Carta outras inúmeras contribuições com os mais diversos stakeholders. Dentre as iniciativas estão programas de voluntariado empresarial, apoio às mulheres e crianças como o Programa de Aceleração de Impacto Social (PAIS), que busca fortalecer as Organizações da Sociedade Civil (OSC) por meio de capacitação e impactou mais de 24 mil pessoas em 2023.

Já a parceria com o Hospital da Criança de Brasília deverá alcançar 450 mil pacientes. Os investimentos são voltados a projetos que tenham impacto positivo no atendimento de crianças e adolescentes em tratamento. Atualização da estrutura tecnológica, oferta de ambiente lúdico e humanizado na sala de espera do centro cirúrgico, modernização de equipamentos, estruturação do espaço de simulação realística e musicoterapia são alguns dos focos da parceria.

Destaque, ainda, para a governança da instituição, que evoluiu desde 2019 e ajudou o BRB a recuperar sua imagem de Banco público, sólido, completo e inovador. “Com o desenvolvimento do nosso sistema próprio de integridade, hoje somos referência para outras entidades em todo o DF. Seguiremos divulgando nossas experiências em boas práticas, disponibilizando-as à população e reforçando a gestão da integridade, da ética e da governança como parte integrante e inerente ao nosso trabalho”, afirmou o presidente.

Divulgada anualmente desde 2018, a nova edição da Carta tem design moderno e é interativa. O documento traz ainda seções especiais com informações sobre as ações do Instituto BRB e das subsidiárias – BRB DTVM, Financeira BRB e BRBCARD, além dos destaques das políticas públicas executadas pelo Banco e da descrição da sua estrutura de governança corporativa.