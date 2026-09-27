Brink Kids alia princípios cristãos e pedagogia ativa na primeira infância

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Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – Estúdio de Conteúdo, Marketing e Projetos Especiais do Correio Braziliense

Localizada em Vicente Pires (Rua 4A Chácara 191/1B) e dedicada a acompanhar os alunos desde o berçário até o 5º ano do Ensino Fundamental, a Brink Kids consolida-se como um espaço onde educação, cuidado e princípios familiares caminham lado a lado. Pautada em uma proposta pedagógica sociointeracionista, a instituição valoriza a participação ativa da criança, estimulando sua autonomia, a troca de experiências e a construção de um conhecimento significativo por meio da interação com o meio e com o outro.

Mais do que transmitir conteúdos acadêmicos, a escola assume o compromisso com o desenvolvimento integral dos estudantes – abrangendo os aspectos pedagógicos, sociais, emocionais e afetivos. Esse cuidado é sustentado por sólidos princípios cristãos, que norteiam a formação de caráter e promovem valores essenciais como respeito, amor e solidariedade. Aliando esse propósito a um ambiente seguro, com salas amplas e a maior área verde da região, a Brink Kids oferece o cenário ideal para que o brincar e o contato com a natureza façam parte essencial da rotina e do aprendizado de cada fase da infância.

"Acreditamos que alguns valores são fundamentais para formar uma criança preparada não apenas para a vida escolar, mas para a vida em sociedade. Entre eles, destacamos amor, respeito, honestidade, responsabilidade, empatia, solidariedade, gratidão, perdão e cuidado com o próximo. Esses valores estão diretamente relacionados aos princípios cristãos que fazem parte da identidade da Brink Kids. Queremos que a criança compreenda que suas atitudes têm impacto sobre as pessoas ao seu redor e que é possível construir relações baseadas no respeito, na gentileza e no amor ao próximo", informa Gisele Pontes da Silva Campos, proprietária da Escola Brink Kids.

Além disso, a instituição valoriza a autonomia, a perseverança, a curiosidade e a coragem para aprender e enfrentar desafios. Segundo Gisele, formar uma criança é ajudá-la a desenvolver conhecimento, mas também caráter. Dessa forma, o propósito da escola é que esses valores não sejam apenas ensinados, mas vivenciados diariamente, por meio das relações, das experiências e, principalmente, do exemplo dos adultos que convivem com as crianças. "Acreditamos que educar vai muito além de transmitir conhecimentos", reforça.

De acordo com a proprietária, mais do que formar bons alunos, a Brink Kids deseja formar crianças felizes, conscientes, responsáveis e preparadas para a vida, levando consigo valores que permanecerão muito além dos anos vividos na escola. Nessa proposta, aprender está diretamente ligado às relações, às experiências e às descobertas que a criança vivencia diariamente. Por isso, a Brink Kids oferece um ambiente em que a criança seja protagonista de sua aprendizagem, sinta-se acolhida e tenha liberdade para descobrir, enquanto o professor e a família caminham ao seu lado.

"A criança participa ativamente do próprio processo de aprendizagem quando ela tem espaço para explorar, questionar, fazer escolhas, experimentar, criar e compartilhar suas descobertas. Na Brink Kids, acreditamos que quando a criança participa, ela se envolve; quando se envolve, aprende com significado. Por isso, buscamos oferecer um ambiente acolhedor e desafiador, no qual cada criança tenha voz, seja respeitada em sua individualidade e seja incentivada a descobrir suas potencialidades, sempre com a orientação dos educadores e em parceria com a família”, contextualiza.

A partir dessa forma de ensino, a Brink Kids acredita que cada criança é única e que aprender não acontece da mesma maneira nem no mesmo tempo para todos. Por isso, respeitar o ritmo e as particularidades de cada aluno começa pelo olhar atento, pela escuta e pelo conhecimento individual de cada criança. "Nossos professores acompanham de perto o desenvolvimento de cada aluno, observando suas habilidades, interesses, necessidades e desafios. A partir desse olhar, buscamos adaptar estratégias, propor diferentes experiências e oferecer os estímulos necessários para que cada criança avance de forma segura e significativa", ressalta.

Do berçário ao 5º ano

Gisele indica que os primeiros anos de vida são fundamentais para a construção dos vínculos, da autonomia, dos valores e das aprendizagens que acompanharão o indivíduo ao longo de sua trajetória. Por isso, na Brink Kids, a educação e cuidado buscam caminhar juntos desde o berçário, em parceria constante com a família. Ao oferecer uma jornada que vai do berçário ao 5º ano, a escola consegue construir um vínculo duradouro com as famílias e acompanhar de perto cada etapa do desenvolvimento da criança – respeitando suas necessidades, potencialidades e individualidade.

"Nossa proposta une acolhimento, cuidado, aprendizagem, princípios cristãos e excelência pedagógica, buscando contribuir para o desenvolvimento humano, cognitivo, emocional e espiritual dos nossos alunos. Mais do que preparar para a próxima etapa escolar, queremos participar da formação de crianças seguras, responsáveis, curiosas, sensíveis e preparadas para os desafios da vida", reforça.