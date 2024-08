Taguatinga ganha loja para venda de BYD

Apresentado por

- (crédito: Divulgação/Saga BYD)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

No mês de julho, de acordo com a BYD Brasil, a marca consolidou sua liderança global em veículos de nova energia ao ultrapassar oito milhões de carros produzidos. Ao todo, no território brasileiro, a fabricante de carros elétricos conquistou a presença como uma das empresas automotivas que mais emplacaram no país, mantendo-se no ranking pelo terceiro mês consecutivo.

Na capital, a compra de um veículo BYD tornou-se mais simples. A partir de agora, os brasilienses poderão adquirir um carro da marca por meio da nova loja da empresa, localizada em Taguatinga. A unidade já está em funcionamento de segunda-feira a sábado, das 08h às 18h30.

"A Saga BYD está chegando mais perto das pessoas, com uma loja novinha no Pistão Sul. Nosso objetivo é trazer a qualidade e a confiança que a marca tem para os moradores da região", conta Luciano Duarte, gerente da loja. Segundo o executivo, a unidade segue o novo padrão global da montadora, entregando um espaço inovador, futurista e, ainda, proporcionando a experiência de um ambiente futurista.

"Além de um atendimento que só a Saga BYD oferece, o cliente aproveita a experiência de um acompanhamento personalizado para as suas necessidades. Outro diferencial da loja diz respeito aos modelos para teste drive e a pronta entrega. Temos todas as opções do mercado", informa.

Para Luciano, a Saga BYD chegou para ficar no coração de quem quer tecnologia e potência aliadas a economia e o padrão de qualidade da marca. Apesar da variedade de opções, o gerente destaca que a loja conta com vendedores especializados no assunto e que poderão auxiliar na escolha ideal. “Com a equipe, é possível descobrir o modelo ideal para a rotina de cada pessoa”, complementa.

Confira os modelos mais procurados:

Seal

Song Plus

Dolphin

King

Song Pro