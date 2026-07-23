Castro's Park Hotel apresenta a 9ª edição do Wine Weekend

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O Castro's Park Hotel, ícone da hotelaria de luxo no Centro-Oeste, anuncia com entusiasmo a 9ª edição do Wine Weekend, que acontece de 31 de julho a 02 de agosto de 2026, reunindo apaixonados por vinho em uma imersão sensorial e cultural sob o tema “Do Velho ao Novo Mundo”.

O Velho Mundo reúne regiões com séculos de tradição vitivinícola, como França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, reconhecidas por vinhos elegantes, que valorizam o terroir e a herança de cada região.

Já o Novo Mundo engloba países como Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, que se destacam por uma produção mais contemporânea, com vinhos de perfil mais intenso, frutado e inovador.

Durante três dias, o hotel se transforma em um verdadeiro palco de experiências enogastronômicas, com uma programação sofisticada e envolvente: almoços e jantares harmonizados, palestras exclusivas com especialistas do setor, e o já tradicional Wine Festival ao ar livre, com música ao vivo, jazz e DJ, em um cenário elegante e descontraído.

DESTAQUES PACOTE:

Hospedagem em categoria a partir de Luxo, com mimo especial de boas-vindas;

Café da manhã incluso nos dias 01 e 02 de agosto;

Almoços harmonizados nos dias 01 (Feijoada Harmonizada) e 02 (Buffet Harmonizado);

Jantar harmonizado na noite de abertura (31/07), com apresentação ao vivo de violoncelista e menu exclusivo inspirado nos sabores...



ATRAÇÕES MUSICAIS:

Música ao vivo com Jazz e Rock Indie, mpb ao som de Dom Breno e Banda, Henrique Jazz

MENU JANTAR HARMONIZADO – SEXTA-FEIRA 31/07

Jantar Harmonizado – Restaurante Bougainville

Amuse-Bouche de Carpaccio de Filet Harmonização: Vulcanici Rosé

A leveza e o frescor do rosé, aliados à sua acidez equilibrada e delicadas notas de frutas vermelhas, valorizam a textura macia do carpaccio e ressaltam os sabores da carne sem sobrepor sua delicadeza.



Arancine com Recheio de Camarão Harmonização: Collezione Rosato

A acidez vibrante e o perfil frutado do rosé equilibram a crocância da arancine e harmonizam perfeitamente com a suavidade e a doçura natural do camarão.

Vou au Vent de Queijos Harmonização: Pacha Chardonnay

Com boa estrutura e untuosidade, o Chardonnay acompanha a massa folhada amanteigada e a cremosidade dos queijos, proporcionando uma harmonização elegante e equilibrada.

Ossobuco com Polenta Cremosa de Cogumelos Harmonização: Corazón del Indio – Premium Blend

Os taninos maduros, o bom corpo e as notas de frutas maduras e especiarias do blend sustentam a intensidade do ossobuco e complementam a cremosidade da polenta e o sabor terroso dos cogumelos.

Cordeiro com Batatas ao Murro e Chimichurri

Harmonização: La Fleur d'Armens Saint-Émilion Grand Cru 2019

A elegância, a estrutura e a complexidade do Grand Cru, com taninos refinados e notas de frutas negras, especiarias e madeira, harmonizam perfeitamente com a suculência do cordeiro e os aromas marcantes do chimichurri.

Ilhas Nevadas (Creme Inglês com Claras em Neve Cozidas na Calda) Harmonização: Porto Bulas Tawny 10 Anos

As notas de frutas secas, caramelo, mel e frutos secos do Porto Tawny envolvem a delicadeza do creme inglês, criando um final de refeição sofisticado, equilibrado e memorável.

Wine Festival – sábado, 01/08, na área da piscina, com experiências sensoriais, + de 300 rótulos selecionados de vários países e música ao vivo;

Palestras e conversas com sommeliers, produtores e especialistas ao longo dos três dias.

PALESTRAS:

Resumo das Palestras Confirmadas:



31/07 (Sexta-feira)

20h00 – Pascal Marty | Del Maipo e Viña Marty

Tema: Entre Mundos: Bordeaux, Napa e os Grandes Terroirs do Chile

Pascal Marty é um dos mais respeitados enólogos franceses da atualidade, com mais de 40 anos de experiência. Formado em Bordeaux, participou de projetos icônicos como Opus One (EUA), Almaviva e Lota (Chile). Em 2008, fundou a Viña Marty, onde alia tradição francesa aos terroirs sul-americanos, produzindo vinhos reconhecidos internacionalmente pela elegância, autenticidade e excelência.

01/08 (Sábado)

10h45 – Dr. Marcelo de Souza | Villa Aurum e Vinoteca Tema: Vinhos da Dupla Poda: do sonho à realidade

Dr. Marcelo de Souza é médico, proprietário da Vinícola Pirineus, responsável pelo setor de enologia da Villa Aurum e pioneiro da técnica da dupla poda no Brasil.

11h45 – Natalino Di Felice | Casa Ouro

Tema: Abruzzo: o segredo mais bem guardado da Itália

Natalino Di Felice é representante da terceira geração de uma família tradicional da viticultura de Abruzzo, na Itália. No Brasil, atua na divulgação da Podere Castorani, compartilhando a história, o terroir e a identidade dos vinhos da região, unindo tradição familiar, respeito à terra e paixão pelo vinho.

02/08 (Domingo)

10h45 – Marcos Antônio Valduga | Dom Cândido e Vale dos Vinhedos

Tema: Dom Cândido: uma história que moldou o Vale dos Vinhedos

Marcos Antônio Valduga é proprietário da Vinícola Dom Cândido e Diretor Comercial, com mais de 40 anos de atuação no mercado do vinho brasileiro. É um dos fundadores do Vale dos Vinhedos, ex-presidente da Aprovale por duas gestões e ex-diretor da UVIBRA.

11h45 – José Eduardo | Vinoteca e Berkmann Brasil

Tema: Velho Mundo – Clássicos da Itália

Sommelier Sênior e educador, atua há mais de 12 anos na difusão da cultura do vinho e da gastronomia. É Diretor Executivo e Professor da ABS-SP, Educador Certificado dos Vinhos do Porto e Sommelier especializado em Vinhos de Jerez.



12h45 – A definir (Letticiae/Del maipo)

Status: Palestrante Arrebola - Tema "França" à Definir

PARCEIROS CONFIRMADOS:

Vinícola Villa Aurum Casa Ouro, Del Maipo, Vinoteca, My Winery, Porto Cave, AUCA, La Baiuca, Bendita Madre, ABS. Associação Brasileira de Sommeliers enriquecem a curadoria e a experiência da edição 2026.



INFORMAÇÕES PACOTES

Datas: 31/07 a 02/08 de 2026 (2 diárias)

Categoria: Luxo e suíte para 2 adultos

Evento exclusivo para maiores de 18 anos

Valor sujeito a alteração sem aviso prévio

WINE FESTIVAL – a partir de R$400,00

Formas de pagamento (antecipado):

PIX com 5% de desconto

TED/DOC

Cartão de crédito em até 6x sem juros, via link de pagamento online (válido para solicitações feitas com até 2 dias úteis antes do check-in)

Reserve agora e viva um fim de semana inesquecível, celebrando os terroirs do mundo, em um ambiente de excelência, sabor e sofisticação, no coração de Goiânia.