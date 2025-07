Castro’s Park Hotel apresenta a 8ª edição do Wine Weekend: "Terroirs do Mundo – Edição Especial Brasília"

Apresentado por

*Este conteúdo é um informe publicitário.

O Castro’s Park Hotel, ícone da hotelaria de luxo no Centro-Oeste, anuncia com entusiasmo a 8ª edição do Wine Weekend, que acontece de 01 a 03 de agosto de 2025, reunindo apaixonados por vinho em uma imersão sensorial e cultural sob o tema “Terroirs do Mundo : Edição Especial Brasília”.

Durante três dias, o hotel se transforma em um verdadeiro palco de experiências enogastronômicas, com uma programação sofisticada e envolvente: almoços e jantares harmonizados, palestras exclusivas com especialistas do setor, e o já tradicional Wine Festival ao ar livre, com música ao vivo, jazz e DJ, em um cenário elegante e descontraído.

Destaques do pacote:

• Hospedagem em categoria Luxo Premium, com mimo especial de boas-vindas;

• Café da manhã incluso nos dias 02 e 03 de agosto;

• Almoços harmonizados nos dias 02 (Feijoada Harmonizada) e 03 (Buffet Harmonizado);

• Jantar harmonizado na noite de abertura (01/08), com apresentação ao vivo de duo de violino e saxofone e menu exclusivo inspirado nos sabores do Cerrado e na pluralidade de influências do Planalto Central:

Menu Jantar Harmonizado – Sexta, 01/08: (Menu sujeito à alteração)

• Ceviche de Gueroba com melaço de romã e maracujá

• Tradizione Cerratense: bolinho de arroz e frango com aioli de alho e finas ervas

• Encontro de Águas: dourada recheada com camarão e charuto vegano com damasco e shitake

• Terra Dourada: massa recheada

• Risoto Planalto: filé com crosta de baru, espuma de jatobá e risoto de queijo Romaria

• Cheesecake de Mangaba com frutas vermelhas e toque crocante



• Wine Festival – sábado, 02/08, na área da piscina, com experiências sensoriais, + de 300 rótulos selecionados de vários países e música ao vivo;

• Palestras e conversas com sommeliers, produtores e especialistas ao longo dos três dias.

____________________________

Parceiros confirmados:

Vinícola Brasília, Casa Ouro, Del Maipo, Vinoteca, My Winery, Porto Cave, AUCA, La Baiuca, Bendita Madre, ABS. Villa Triacca, Oma Sena – Associação Brasileira de Sommeliers e H3 Eventos enriquecem a curadoria e a experiência da edição 2025.

____________________________

Informações do pacote:

• Datas: 01 a 03 de agosto de 2025 (2 diárias)

• Categoria: Luxo Premium para 2 adultos

• Evento exclusivo para maiores de 18 anos

• Valor promocional – sujeito a alteração sem aviso prévio

____________________________

Formas de pagamento: (antecipado)

• PIX com 5% de desconto

• TED/DOC

• Cartão de crédito em até 6x sem juros, via link de pagamento online

(válido para solicitações feitas com até 2 dias úteis antes do check-in)

____________________________

Reserve agora e viva um fim de semana inesquecível, celebrando os terroirs do mundo, em um ambiente de excelência, sabor e sofisticação, no coração de Goiânia.

Castro’s Park Hotel

Av. República do Líbano, 1520 – Setor Oeste – Goiânia/GO

(62) 3096-2020

www.castrospark.com.br