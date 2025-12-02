Castro's Park Hotel anuncia "Réveillon Baile Zodíaco"

Apresentado por

O Castro's Park Hotel, tradicional referência em luxo, gastronomia e eventos de alto padrão em Goiânia, prepara-se para sediar mais uma inesquecível celebração de Ano Novo: o "Réveillon Baile Zodíaco". O evento promete transformar a virada do ano em uma experiência mágica, com requinte e o serviço impecável já reconhecido do hotel.

Conhecido por suas festas grandiosas, o Castro's Park Hotel convida o público a uma noite temática inspirada nos mistérios e no glamour dos signos do zodíaco, unindo entretenimento de qualidade, um banquete exclusivo e a atmosfera vibrante que só o Réveillon proporciona.

O "Réveillon Baile Zodíaco" contará com:

Ceia Exclusiva: Um menu especial de Réveillon, assinado pela premiada equipe de gastronomia do hotel, oferecendo uma seleção requintada de pratos quentes, frios e sobremesas que agradarão aos paladares mais exigentes.

Espumante selecionado para brindar a chegada do novo ano em grande estilo. Atrações Musicais: Dj Geison será responsável por animar a virada de ano juntamente com o Saxofonista Bruno Gomes.

Dj Geison será responsável por animar a virada de ano juntamente com o Saxofonista Bruno Gomes. Decoração Temática: Uma ambientação sofisticada e luxuosa inspirada nos elementos astrológicos, criando o cenário perfeito para fotos e celebração.

"O Réveillon no Castro's é uma tradição em Goiânia, e a cada ano buscamos superar as expectativas. O 'Baile Zodíaco' foi pensado para ser uma noite de muita energia positiva, glamour e alta gastronomia, garantindo que nossos hóspedes e convidados iniciem o novo ciclo com o pé direito", afirma João Pedro Nascimento, Gerente de Marketing do Castro’s Park Hotel.

Os ingressos e pacotes especiais, incluindo hospedagem, estão disponíveis para compra. Devido à alta procura, a organização recomenda a aquisição antecipada.

