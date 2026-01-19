Universidade Católica de Brasília inaugura campus na Asa Sul

Apresentado por

(crédito: )

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense.

O ensino superior de qualidade ganha um novo capítulo em Brasília a partir do mês de março, com a inauguração do campus da Universidade Católica de Brasília (UCB). A unidade, situada na Asa Sul (SHIGS 702), foi projetada para abrigar cursos de graduação aliando tecnologia, conforto e funcionalidade. Para isso, a rede apostou em aproximadamente 8 mil metros quadrados para abrigar um prédio principal – com térreo e mais três andares –, além de um edifício anexo de dois pavimentos e o térreo de outra edificação.

"A inauguração do campus na Asa Sul representa um passo estratégico da Universidade Católica de Brasília para ampliar sua presença no Distrito Federal. Estar no centro da capital nos aproxima ainda mais da sociedade, das instituições públicas e privadas e das dinâmicas que moldam Brasília. Nós já temos uma atuação em conjunto com muitos parceiros e queremos fortalecer isso cada vez mais", conta Manuel Furriela, reitor da Universidade Católica de Brasília.

Para o primeiro semestre de 2026, os cursos ofertados serão Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Relações Internacionais, Administração e Pedagogia, sendo os dois últimos em formato modular (com aulas on-line e presenciais). As aulas serão ministradas em salas de aula modernas, laboratórios especializados, ambientes de convivência e espaços pensados para o bem-estar da comunidade acadêmica.

Além disso, a tecnologia será um dos pilares do novo campus. De acordo com o reitor, esse diferencial estará fortemente presente em todos os ambientes, incluindo salas com recursos audiovisuais e conectividade para ensino híbrido; laboratórios equipados com infraestrutura tecnológica de ponta; sistema de controle de acesso, oferecendo segurança e praticidade; e ambientes com Wi-Fi de alta performance e suporte total a dispositivos móveis.

"A UCB inicia as atividades com cursos consolidados e estratégicos, corpo docente qualificado e infraestrutura adequada às práticas acadêmicas contemporâneas. Além disso, traz para o novo campus a experiência de mais de cinco décadas de atuação no ensino superior e o reconhecimento nacional e internacional que a universidade possui hoje", ressalta Furriela.

De acordo com o reitor, o campus faz parte do plano de expansão da UCB, que prevê crescimento com qualidade acadêmica e inovação pedagógica. Ele complementa as unidades de Taguatinga e Ceilândia e já nasce preparado para metodologias ativas, ensino híbrido e ampliação futura de cursos, acompanhando as transformações do ensino superior e do mercado de trabalho.

“Aos estudantes, deixo o convite para conhecer e fazer parte desse novo momento da UCB. O campus da Asa Sul oferece uma formação sólida, em um ambiente moderno, bem localizado e conectado às oportunidades acadêmicas e profissionais de Brasília, mantendo os valores e a qualidade que sempre marcaram a nossa universidade”, destaca.

As matrículas para o novo campus já estão abertas. Para realizar a inscrição, é necessário acessar o site oficial da instituição e preencher o formulário: https://lp.ucb.br/asa-sul/.

Reconhecimento internacional

Pelo quarto ano consecutivo, a Católica figura entre as 16 melhores universidades do Brasil, alcançando a 4ª colocação entre as particulares e mantendo-se como a melhor universidade particular do Centro-Oeste. O levantamento foi apresentado no World University Rankings 2026, elaborado pela consultoria britânica Times Higher Education (THE). Ao todo, a avaliação considerou mais de duas mil instituições de ensino superior em 115 países.

O reconhecimento da Times Higher Education se soma a uma série de conquistas recentes da Católica. A instituição ocupa o 1º lugar em inovação entre as universidades brasileiras, segundo o SCImago Institutions Rankings, e mantém nota máxima (5) na avaliação do Ministério da Educação (MEC). Nos últimos anos, tem sido premiada por projetos de extensão de impacto comunitário, certificações de qualidade acadêmica e parcerias internacionais estratégicas.

Segundo o professor doutor Irmão Paulo Fossatti, presidente do Grupo União Brasileira de Educação Católica (UBEC), a instituição está comprometida em oferecer ao mercado educacional uma combinação única de tradição e inovação na educação superior. Em um cenário que demanda incessantemente inovação, a Católica busca desenvolver competências múltiplas que preparem os alunos para a vida e para o mercado produtivo.

“Nossa trajetória consolidada nos proporciona a credibilidade necessária para apresentar soluções significativas em diversas áreas do conhecimento. Estamos focados em atender às necessidades reais de pessoas e comunidades, respondendo de forma eficaz aos desafios contemporâneos", ressalta Fossatti.