Evento reúne especialistas para debater estratégias de mídia e presença on-line das marcas

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Em um cenário cada vez mais competitivo e conectado, a presença digital das marcas se tornou fator essencial para o fortalecimento de sua identidade e alcance de resultados relevantes. A compra de mídia digital, quando realizada de forma estratégica, pode ampliar significativamente a visibilidade das marcas, impulsionando o engajamento e consolidando sua atuação nos principais canais de comunicação.

Com o objetivo de aprofundar essas discussões e compartilhar as melhores práticas do mercado, o Correio Braziliense realizará o evento "O futuro digital: campanhas que conectam", no dia 06 de maio, a partir das 14h30. Com a mediação do diretor-executivo do MapaOOH Marco Frade, serão reunidos especialistas renomados do setor para uma imersão em tendências, estratégias e cases de sucesso na criação e execução de campanhas de mídia digital.

De acordo com Luiz Mendes, diretor de Estratégias Digitais do Correio Braziliense, a publicidade digital, no Brasil, já ultrapassa 40% do total da publicidade. O valor está acima de R$ 10 bilhões por ano e que cresce, em média, de 18% a 20% ano a ano. “Devido a esse grande peso, o Correio Braziliense reunirá diversos publishers para poder discutir as melhores maneiras de planejar uma campanha digital”, contextualiza.

Na prática, serão aprofundados aspectos para serem levados em consideração quando uma marca opta por divulgações nos veículos de comunicação. Para isso, a discussão trará informações relacionadas aos dados de audiência que realmente fazem sentido em um planejamento estratégico.

“Os veículos, hoje, têm condições de planejar e gerenciar campanhas muito mais avançadas do que há três anos atrás, por exemplo. É um processo de evolução contínua. Então, o papel do Correio é trazer à tona essa discussão, contribuir para o mercado entender melhor e conseguir se planejar melhor dentro do segmento de publicidade”, afirma.

A ocasião promete ser uma oportunidade única para empresas, gestores de marketing, profissionais de mídia e interessados no universo digital que desejam elevar a performance de suas ações, com foco na otimização de resultados e maximização do retorno sobre investimento (ROI).

Mais do que um evento, o Talks será um ponto de encontro entre conhecimento, inovação e networking qualificado. Para acompanhar o evento presencialmente, é necessário realizar a inscrição no site do jornal.

Serviço:

Evento: O Futuro Digital: campanhas que conectam

Data: 06 de maio de 2025, a partir das 14h

Local: auditório do Correio Braziliense

Inscrições: https://eventos.correiobraziliense.com.br/futurodigital