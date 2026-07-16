Correio lança especial sobre artistas franceses no DF

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O Correio Braziliense lançou um suplemento especial que resgata a presença francesa em Brasília, apresentado durante a tradicional recepção promovida pela Embaixada da França no Brasil, na última terça-feira (14), em comemoração ao 14 de julho, data da Festa Nacional da França.

Como parte das comemorações, os convidados receberam a edição fac-símile do Correio Braziliense de 21 de abril de 1960, data da inauguração de Brasília, acompanhada do suplemento especial produzido a partir do acervo do Centro de Documentação e Memória (Cedoc).

A publicação revisita momentos marcantes dessa trajetória, desde a visita de André Malraux à cidade ainda em construção até a passagem de intelectuais, artistas e músicos franceses que contribuíram para consolidar Brasília como um importante espaço de intercâmbio cultural.

Com textos, fotografias e documentos históricos, o especial revela como o Correio Braziliense registrou e preservou essa história ao longo de mais de seis décadas, complementando a experiência proporcionada pela exposição.

A celebração também ganhou um componente cultural especial com a abertura da exposição "A França em Brasília – Memórias de encontros culturais", realizada em parceria entre a Embaixada da França no Brasil e o Correio Braziliense, por meio do Cedoc. A mostra reúne fotografias, reportagens e documentos históricos que retratam mais de seis décadas de intercâmbio entre os dois países.

A exposição está aberta ao público no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, no Estacionamento 10, onde permanecerá por 15 dias, com entrada gratuita. No local, os visitantes poderão conhecer de perto o acervo que inspirou a publicação e acompanhar um panorama da relação histórica e cultural entre a França e Brasília.

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