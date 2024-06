Qual a importância da Química no dia a dia da sociedade

Apresentado por

Matéria escrita por Gabriella Collodetti

Na última terça-feira (18), foi celebrado o Dia do Profissional de Química. Sabe-se que a Química influencia todas as esferas da vida humana, impactando no avanço científico, tecnológico e sustentável de uma sociedade. De acordo com Jordana Saldanha, chefe da Assessoria de Comunicação do Conselho Federal de Química (CFQ), a data comemorativa é importante por uma série de razões, mas, principalmente, porque os profissionais deste nicho atuam em quase todos os segmentos da indústria.

"Especialmente em setores essenciais para o desenvolvimento do país e para a segurança dos consumidores, como a inovação e o controle de qualidade. " Jordana Saldanha, chefe da Assessoria de Comunicação do Conselho Federal de Química (CFQ)

A indústria Química é conhecida como a "indústria das indústrias", porque fornece insumos básicos para diversos setores. É fundamental para o setor automotivo, na fabricação de produtos de higiene e limpeza, cosméticos, indústria farmacêutica e tecnológica.

Para além das inovações promovidas em seus próprios sistemas produtivos, o que é feito por ela repercute diretamente em outros flancos da indústria. “Se a indústria química, por exemplo, encontra uma solução capaz de baratear determinado polímero, essa redução é repassada a todos os demais setores, à indústria que produz plásticos, à que produz embalagens e assim por diante”, contextualiza.

Em aspectos de avanço científico, tecnológico e sustentável, Jordana ressalta que a Química está presente de diferentes formas. Para ela, com essa área, permitiu-se a evolução rápida do desenvolvimento de baterias de carregamento mais rápido e de maior capacidade. “São avanços que tornam viáveis os smartphones potentes que levamos no bolso e mesmo os carros elétricos que já vemos nas ruas. Outro exemplo interessante é o da evolução vertiginosa da qualidade dos painéis solares, com ganhos de eficiência e escala que tornam essa tecnologia limpa de obtenção de energia a cada dia mais atraente”, complementa.

Ainda nesse contexto, as aplicações da Química estiveram também em vários fronts nos últimos anos: desde o desenvolvimento da vacina para Covid-19 até os avanços em soluções para o hidrogênio de baixo carbono e a elaboração de técnicas viáveis para a potabilização da água nas mais variadas situações, pautas que têm sido abordadas amplamente e que dialogam com o futuro do planeta.

Diversidade na atuação

Considerado multifacetado, o Profissional de Química pode atuar em todo o segmento industrial e de serviços. Do ponto de vista das categorias, se pode destacar os químicos industriais, que atuam diretamente no setor fabril; os engenheiros químicos, que combinam o conhecimento químico com as competências para o desenvolvimento de instalações; os bacharéis em química, que tem uma formação direcionada para laboratórios e pesquisa e os licenciados, voltados para a sala de aula e para o ensino da Química. Há também os técnicos em áreas da Química, profissionais de nível médio que exercem diversas modalidades da Química em todo o país.

"Um exemplo é a oferta de serviços de controle de pragas, mas há muitos outros. Na indústria, o profissional da Química atua no desenvolvimento de produtos, na elaboração de equipamentos e de linhas de produção, no acompanhamento das atividades produtivas, no controle de qualidade e segurança das operações. Do chão de fábrica ao laboratório, em praticamente todas as etapas há um Profissional da Química. Ele pode ainda atuar como pesquisador ou na sala de aula, formando os futuros Profissionais da Química", pontua.

Mitos e tabus

Com atuações variadas, uma das atividades desenvolvidas pelo Conselho Federal de Química (CFQ) diz respeito ao zelo pelo exercício da Química no Brasil. Busca-se, nesse sentido, fiscalizar, normatizar, orientar, julgar e disciplinar o exercício das profissões da área.

Outro trabalho desenvolvido fortemente pela entidade está relacionado ao combate de mitos e tabus. "Por alguma razão não muito clara, se criou a ideia de que algo que ‘tem Química’ é ruim ou tóxico. A mensagem que passamos é que, desde que o produto tenha sido manipulado por um Profissional da Química qualificado, ele é perfeito e seguro para o uso do consumidor”, esclarece.

Outro mito indicado por Jordana é de que a indústria química, e a Química em especial, são atividades poluidoras. “Não é verdade”, afirma. “De fato, soluções sustentáveis e ambientalmente responsáveis incluem um uso ainda mais massivo da Química. A Química não está na poluição, ela está na solução dos problemas que atividades poluentes nos exigem", finaliza.