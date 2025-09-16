Claro lança linha de luxo da Motorola com colaboração da Swarovski

Apresentado por

Claro realizou um coquetel na Casa Conectada da CasaCor, em Brasília, na segunda-feira (15) - (crédito: Dinho Mendes)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Luxo, tecnologia e design se unem em uma colaboração entre a Motorola e a Swarovski. A nova Brilliant Collection traz duas edições especiais que prometem chamar a atenção não apenas pelos recursos tecnológicos, mas também pelo brilho exclusivo: o celular dobrável Moto Razr 60 Swarovski Edition e os fones de ouvido Moto Buds Loop Swarovski Edition. Com acabamento sofisticado, cristais aplicados à mão e detalhes pensados para destacar elegância e estilo, os lançamentos foram apresentados nesta segunda-feira (15), no coquetel realizado pela Claro, na Casa Conectada da CasaCor, em Brasília.

"Nós somos parceiros da Motorola há muito tempo. Temos uma campanha conjunta e aparelhos exclusivos da Claro. Eles trouxeram para a gente um dos lançamentos, que vamos conhecer aqui [no coquetel]. É um novo posicionamento que a Motorola vem adotando”, informa Ane Lopes Tubenchlak, diretora de Marketing e Comunicação da Claro. De acordo com a executiva, a Motorola tem trabalhado a ideia de uma marca democrática, mas que também transmite refinamento. "Estamos presentes em grandes eventos que reforçam essa diferenciação", acrescenta.

Com um histórico de pioneirismo em lançamentos tecnológicos, Brasília foi escolhida novamente como palco para a estreia de mais uma inovação da Claro em parceria com a Motorola. A capital federal, conhecida por ser receptiva às novidades e por lançar tendências, já foi cenário do primeiro teste de 5G da operadora. Agora, a expectativa é que o novo produto conquiste o público brasiliense, que tem se mostrado atento ao que há de diferente no mercado e aberto a novas experiências.

Ane Lopes Tubenchlak, diretora de Marketing e Comunicação da Claro (foto: Dinho Mendes)

"A expectativa é que Brasília seja uma grande fã desse produto novo. A gente sabe que o público brasiliense tem muito esse approach de ver o que é diferente, de entender o que é o diferencial das marcas e absorver e acolher isso. Acredito que aqui será um grande mercado para a gente nessa parceria com a Motorola", ressalta Ane.

Além do lançamento dos novos produtos da Motorola, a presença da Claro na CasaCor Brasília também reforça a proposta de levar a conectividade para além do discurso técnico, transformando inovação em experiência real para o público. A operadora aposta em iniciativas que a aproximem da sociedade e demonstrem, na prática, como a tecnologia pode fazer parte da rotina das pessoas.

Com o projeto da Casa Conectada, a empresa une design, arquitetura e engenharia para apresentar soluções modernas de conectividade dentro de um espaço criativo e funcional. A ideia é mostrar, não só para arquitetos e profissionais do setor, mas para o público em geral, como a tecnologia da Claro está integrada ao dia a dia.

Soraia Tupinambá, diretora regional da Claro para o Centro-Oeste, indica que a empresa celebra o terceiro ano patrocinando a CasaCor. "Neste ano, trouxemos o que há de melhor em tecnologia para mostrar a funcionalidade no dia a dia. Como o público pode experimentar o melhor 5G do país, a melhor fibra e o melhor Wi-Fi Mesh, que mantém a pessoa conectada em todos os ambientes com alta performance. A ideia é mostrar uma casa linda, criativa, mas com uma tecnologia que traz o conforto e a funcionalidade que desejamos", comenta.

Soraia Tupinambá, diretora regional da Claro para o Centro-Oeste (foto: Dinho Mendes)

Considerada líder de mercado no Distrito Federal, a Claro tem o compromisso de investir continuamente em tecnologia, infraestrutura, em atendimento e, também, em apoio a eventos culturais que são relevantes para a cidade. "Se é importante para Brasília, é importante para a Claro. A gente está sempre junto", destaca.

Soraia comenta, ainda, que a CasaCor é uma vitrine de arte e criação dos profissionais envolvidos, que apresentam tendências e as últimas inovações do mercado. Por isso, a Claro está junto neste projeto com o objetivo de tangibilizar as soluções de conectividade, tecnologia e experiência que a operadora oferece para seus clientes, dentro e fora de casa, para uma vida mais divertida e produtiva.

O projeto Casa Conectada, criado por Denise Zuba Arquitetos e com 350m², conta com a qualidade da rede da operadora para entregar automação completa, com soluções como: modem 5G, Wi-Fi 6, Claro tv+ com resolução 4K HDR, SoundBox com Alexa integrada, Mesh e outros, presentes na iluminação, áudio e vídeo, cortinas e climatização.

O ator Murilo Rosa marcou presença no coquetel da operadora. Convidado pela Claro e pela CasaCor para participar do lançamento da nova campanha com a Motorola, ele celebrou a oportunidade de voltar a Brasília, sua cidade natal, em um momento especial da vida pessoal.

Murilo Rosa marcou presença no coquetel da operadora (foto: Dinho Mendes)

“Estou fazendo, hoje, uma casa na serra, do Jacobsen. É o projeto dos sonhos. A gente está na reta final e tem sido uma experiência difícil – não é fácil construir uma casa –, mas é prazeroso. Está ficando a coisa mais linda. Quando a CasaCor me chamou para vir à Brasília, eu fiquei muito feliz. Toda essa conectividade que vi aqui, vou colocar no meu apartamento do Rio de Janeiro. Acho que combina mais. É impressionante”, afirma.