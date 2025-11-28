Clínica Vertuo inaugura no DF com atendimento médico tradicional

Apresentado por

- (crédito: )

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Com a proposta de reinventar a forma como o cuidado em saúde é oferecido, a Clínica Vertuo abriu as suas portas no mês de novembro no Edifício FAPE, localizado na Asa Sul (SEPS 709/909), apostando em um modelo que combina tradição médica, múltiplas especialidades e tecnologia de ponta. O resultado é um ambiente onde a humanização não é discurso, mas prática diária sustentada por processos inovadores que colocam o paciente no centro de cada decisão.

Com mais de 15 consultórios e um corpo clínico composto por mais de 20 médicos, a clínica se destaca pela estrutura completa, que inclui setor de fisioterapia integrada, sala de procedimentos e sala de infusão. Ao todo, são 13 especialidades oferecidas – entre elas Ortopedia, Dor, Cardiologia, Psiquiatria, Endocrinologia, Ginecologia e Dermatologia – reforçando a proposta de atendimento multidisciplinar e abrangente.

“A Vertuo é a síntese entre duas eras: a medicina clássica e a medicina moderna. É uma marca que honra o gesto artesanal de cuidar – olhar nos olhos, conversar sem pressa, acompanhar de verdade – e, ao mesmo tempo, incorpora o que há de mais preciso em ciência, imagem e tecnologia”, informa o médico Victor Giacomini, fundador e CEO da Clínica Vertuo.

Para Giacomini, a Vertuo nasce como um novo marco na medicina em Brasília, uma clínica que resgata a essência do cuidado clássico ao mesmo tempo em que integra o que há de mais moderno em ciência e tecnologia. O médico ressalta que a marca transmite uma experiência profundamente humanizada, personalizada e interdisciplinar, onde o paciente é visto de forma integral e não como um número.

"Nascemos de um incômodo silencioso, mas muito real: a sensação de que a medicina foi se afastando da sua própria alma. Com o tempo, a consulta virou processo; o cuidado, protocolo; e o paciente, número. E nós – que escolhemos a medicina pela vida, pelo encontro, pela história de cada pessoa – começamos a nos ver presos a um modelo que acelerava tudo, menos o essencial", acrescenta



















A proposta de cuidado integral se reflete também no nome da clínica, inspirada em “virtus”, uma palavra do latim que significa força, excelência e constância, aquilo que atravessa o tempo sem perder o sentido. A escolha reforça a intenção de oferecer um atendimento que se mantém sólido e relevante, acompanhando a evolução da medicina sem abrir mão da qualidade. "É esse o nosso propósito: unir tradição e futuro, sem permitir que nenhum dos dois anule o humano que existe no centro da medicina", diz.

Por essa razão, Giacomini pontua que a Vertuo rompe com o ritmo industrial que, atualmente, é adotado pela medicina. "Aqui não existe consulta cronometrada, sala lotada ou fluxos impessoais. A jornada inteira é pensada para devolver ao paciente o protagonismo da própria saúde", contextualiza. Dessa forma, cada paciente é acompanhado por diferentes profissionais que dialogam entre si, compartilham decisões e constroem, juntos, um plano de cuidado coeso e vivo.

Além disso, segundo o CEO da Vertuo, a estrutura física foi desenhada para gerar acolhimento e não burocracia. A clínica dispõe de sala de infusão e procedimentos com padrão premium. O sistema interno de comunicação clínica reduz erros, acelera decisões e eleva a segurança. Trata-se de um ecossistema completo. Para isso, o projeto arquitetônico foi pensado para transmitir a segurança e o acolhimento de um lar, combinando elementos de biofilia, luz natural, conforto sensorial e atendimento sem barreiras, fugindo do modelo impessoal das clínicas tradicionais.

Na prática, os ambientes foram projetados para serem silenciosos e acolhedores, com inspiração residencial, enquanto a recepção elimina barreiras, sem balcões e sem filas, para tornar a chegada mais natural. Os consultórios são desenhados para favorecer a conversa, não o distanciamento, e todo o fluxo da clínica segue uma lógica inteligente, elegante e fluida.

A equipe é treinada para receber com precisão, delicadeza e autonomia, apoiada por uma integração real entre as especialidades, que evita que o paciente precise repetir sua história diversas vezes. A tecnologia atua de forma discreta nos bastidores, liberando tempo e atenção para o que realmente importa: a relação humana.

















Precisão, segurança e presença

Investindo em uma tecnologia que favorece a integração do atendimento, a Vertuo conta com um prontuário inteligente e conectado entre as especialidades. Além disso, são utilizados sistemas de imagem e análise clínica de alta precisão; protocolos digitais que permitem acompanhar evolução, risco e resposta terapêutica; suporte automatizado que reduz burocracia e devolve tempo ao médico. "Tecnologia, aqui, não substitui o vínculo – ela o protege. Ela existe para que o médico olhe o paciente, e não a tela", ressalta.

Para Giacomini, tradição, ciência, tecnologia e humanidade são pilares centrais. "Qualquer medicina que exclua esses aspectos está incompleta", avalia. O CEO da Vertuo pontua que a tradição garante ética, vínculo, prudência e sabedoria; enquanto a ciência garante precisão, segurança e rigor técnico. Já a tecnologia garante eficiência, agilidade e sustentação ao cuidado; e a humanidade garante sentido, profundidade e verdade. "Na Vertuo, esses quatro pilares não competem: eles se iluminam. É nesse equilíbrio que nasce uma medicina moderna com alma clássica", aponta.