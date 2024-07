Atividade para toda a família no Clube.Co

Apresentado por

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Após 12 anos, a Clube Coat, empresa genuinamente brasiliense, se renova como Clube.Co, abraçando um conceito moderno e inovador. Considerado um novo momento para a marca que, anteriormente, se consolidou em cima do conceito da badalação, o complexo, agora, busca atender às famílias brasilienses em seus diferentes momentos. Com grandes expectativas, a iniciativa foi levantada pelo diretor Luis Otávio Calvino.

"Tive esse encontro comigo mesmo e mudei a direção da minha vida, então, trouxe esse novo momento para o complexo. Hoje vendemos o conceito família, um olhar 360 para o aluno. Queremos ele aqui conosco em todos os momentos da vida, desde o trabalho, cuidado com a saúde até a diversão em família. Essa é a essência, o propósito e a importância do novo posicionamento de marca dentro do contexto do Distrito Federal" Luis Otávio Calvino, diretor da Clube.Co

Para o diretor, o Clube.Co é algo extremamente disruptivo e inovador. Ao todo, o espaço possui mais de cinco mil metros quadrados e dois mil alunos ativos. Considerado um complexo de bem-estar, o ambiente conta com uma área de musculação, aula coletivas, modalidades de areia como futevôlei e beach tennis, sauna, piscina, gastrobar para refeições, loja de suplementos, brinquedoteca, box para cross training e local destinado ao coworking.

O diretor comenta que, indo contra ao que as atuais academias vendem, no que diz respeito ao modelo low-cost, isto é, com baixo custo de operação do estabelecimento, e que tem banheiros pequenos, ambientes fechados, com poucas atividades ao ar livre e sem estrutura para receber crianças.

“Nós caminhamos para o lado oposto disso, com estrutura para crianças, em quadras de areia, piscina e sauna para que os alunos realmente queiram estar conosco, além do coworking que fecha toda a experiência com chave de ouro. Então, a nossa expectativa [com o novo posicionamento da marca] é a melhor possível. A gente acredita que com essa nova roupagem a gente vai atingir muitas famílias aqui do Distrito Federal e a tendência é a gente crescer e expandir”, complementa.

Além disso, outro destaque para Luis Otávio, no Clube.Co, são as diferentes possibilidades oferecidas, que traz planos para adultos e para crianças de 3 a 12 anos, no contraturno escolar. “A intenção é que tudo que nós temos agregue valor no dia a dia das pessoas. Buscamos trazer facilidade para as famílias poderem trabalhar, ver seu filho praticando esportes e ainda cuidar da sua saúde em um único lugar”, complementa.

Fugindo do que marcas convencionais vendem, o complexo busca uma atuação voltada a conexões. De acordo com o diretor, a estrutura do espaço permite fazer com que a pessoa fique o máximo de tempo possível no ambiente. “Isso é o que difere a gente do mercado, o que nos torna únicos e faz com que a gente consiga crescer nesse oceano vermelho das academias”, indica.

Clube Kids

Programa de contraturno escolar, o Clube Kids é um braço do Clube.Co com muita atividade física e socialização para criar novas conexões para as crianças. “Elas fazem mais amigos e se desenvolvem nos esportes. Hoje contamos com vôlei de praia, beach tennis, natação, judô, capoeira, e também teremos campo de futebol e ballet no segundo semestre. Temos, ainda, campeonatos e sempre contamos com a participação ativa dos pais nesses eventos”, conta Luis Otávio Calvino.

O diretor ressalta que as aulas desenvolvem o fisico, psiquico e emocional. Em turnos matutino e vespertino, os professores buscam se aproximar das necessidades individuais de cada um dos participantes do Clube Kids. Confira a grade horária das atividades: https://clubecoat.com.br/grade-horaria-clubinho-coat/.

Para agregar ainda mais ao projeto infantil, como novidade neste ano, o Clube.Co oferecerá para a criançada, no mês de julho, uma colônia de férias em seu complexo. A partir de 08 a 19 de julho, os pais e responsáveis poderão proporcionar aos pequenos de 03 a 10 anos momentos especiais.

No período da ação, serão realizadas diferentes atividades, como pescaria, pintura corporal, experiências científicas, banho de mangueira, banho de piscina, oficinas, piquenique, festa julina, ações culinárias, artes marciais e brinquedos infláveis.

Até o final do mês de junho, o Clube.Co apresentou valores promocionais para as famílias interessadas. Para mais informações, é necessário entrar em contato com o número (61) 99882-3814.

Comodidade para o trabalho

Outro diferencial do complexo está relacionado ao coworking. "Temos os preços do mercado para salas e baias mas o que nos diferencia é que todos os contratantes do coworking tem acesso ilimitado ao complexo Clube.Co, ou seja, você decidiu fechar uma sala para sua empresa que tem quatro funcionários, você ganha o acesso para todos os funcionários, seja para malhar, fazer alguma aula coletiva ou só aproveitar a estrutura do clube. O Clube Working fica dentro do nosso complexo, com poucos passos você sai do mood trabalho e entra no mood academia”, reforça.

A publicitária Vivan Lauria, associada ao complexo há um ano, é residente do coworking e aluna da academia. "O espaço é um pacote de comodidades para o dia meu dia a dia. O local em que posso cuidar da minha saúde, trabalhar, fazer networking e, ainda, dar mais qualidade de vida aos meus filhos, com o Clube Kids. Um local plural e com muito acolhimento", diz.

Para Vivian, o complexo levanta uma bandeira muito importante para a cidade: a necessidade de cuidar da saúde mental e física. "Quando você encontra um lugar que te atende de diversas maneiras, isso traz uma qualidade de vida incrível. Proporcionar para a sua família e para os seus colaboradores um pouco dessa cultura é simplesmente fantástico e rentável", complementa.