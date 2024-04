CNC lança programa voltado para startups no Web Summit Rio

Apresentado por

Web Summit Rio 2024 foi palco do lançamento do CNC Hunting - (crédito: )

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), lançou, no Web Summit Rio 2024, o programa CNC Hunting, que buscará startups para auxiliar em desafios que as empresas do setor terciário estão enfrentando no mercado brasileiro.

O lançamento do projeto, que é uma parceria entre a CNC e a plataforma de investimentos Sai do Papel, foi feito pelo diretor de Economia e Inovação da Confederação, Maurício Ogawa. “Conversamos com empresários e percebemos que há uma expectativa muito grande com a inovação. A partir de uma pesquisa, mapeamos e agrupamos os principais desafios do setor, tendo selecionado os temas centrais que compõem o programa”, explicou.

Para o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, a curadoria da Confederação é uma ótima iniciativa. “É uma boa oportunidade para que as startups que estão na vanguarda da inovação apresentem projetos à base de empresas associadas à CNC, que, hoje, somam cerca de cinco milhões de estabelecimentos.”

A startup precisa já estar em fase de tração ou escala em todo o território nacional. Inscrições e mais informações no site cnchunting.portaldocomercio.org.br.

Confira a transmissão completa da apresentação do CNC Hauting no canal do Senac-RJ no YouTube.



Consulado americano premia o Sesc por ações de preservação ambiental



O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, recebeu, em nome do Sesc, o Prêmio Brazilian Environmental Leader Award (Bela), realizado pelo Consulado Geral dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro.

A premiação tem por objetivo reconhecer lideranças brasileiras que atuam no combate à crise climática e na proteção do meio ambiente. “No momento que a questão ambiental está mobilizando o mundo na busca de ações e soluções para um planeta mais sustentável, o Sistema CNC-Sesc-Senac pode apresentar diversas iniciativas que contribuem para esse importante campo”, disse Tadros.



A homenagem foi um reconhecimento às significativas contribuições do Sesc envolvendo a área de conservação de vários biomas brasileiros e de educação ambiental. Entre as diversas áreas naturais protegidas que a instituição mantém está a RPPN Sesc Pantanal, em Mato Grosso, que é a maior Reserva Particular do Patrimônio Natural do País; a RPPN Sesc Tepequém, em Roraima; a Reserva Natural Sesc Bertioga, em São Paulo; e a Reserva Ecológica Sesc Iparana, no Ceará.

Em todos esses espaços, o trabalho de conservação é integrado ao Turismo Social, que propicia a recepção de hóspedes de todo o Brasil, e ainda à educação ambiental, que engaja as comunidades na conservação da natureza.



O cônsul-geral interino, Steven Royster, e José Roberto Tadros (foto: )

Senac na Comunidade oferece mais de mil vagas gratuitas de qualificação

O Senac-RJ, em parceria com diversas instituições sociais da região metropolitana do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas em cursos gratuitos de capacitação profissional dentro do projeto Senac na Comunidade. Serão oferecidas 1.590 vagas ao longo do ano de 2024 para qualificações nas áreas de tecnologia, gastronomia, beleza, gestão, jardinagem, logística, entre outras.



O objetivo do projeto é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de comunidades por meio da formação profissional, estímulo à empregabilidade e geração de renda. Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade.

Os cursos são voltados para jovens a partir de 12 anos e adultos em situação de vulnerabilidade social, moradores das regiões e entorno dos espaços parceiros. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail senacnacomunidade@rj.senac.br.