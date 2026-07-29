Sistema Comércio entrega Agenda dos Presidenciáveis com propostas para o Brasil

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- (crédito: CNC)

Os rumos da economia nacional foram tema de questionamentos dirigidos a dois dos principais pré-candidatos à Presidência da República, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, na entrega da Agenda dos Presidenciáveis 2026, realizada em Brasília, no dia 8 de julho.

Presidentes de Federações, parlamentares e imprensa acompanharam os ex-governadores na apresentação de suas propostas, logo depois de eles receberem o documento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) com as prioridades relacionadas pelo setor terciário.

Caiado e Zema falaram sobre a redução do Custo Brasil, a urgência de reformas estruturais e a garantia de segurança jurídica para destravar o investimento privado, entre outros temas relevantes.

O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, destaca a importância de alinhar as expectativas do setor produtivo com aqueles que pleiteiam estar à frente do governo da nação nos próximos quatro anos. "O futuro da nossa economia depende diretamente de dar voz a quem gera emprego e renda, independentemente de quem sair escolhido pelas urnas”, afirma Tadros. “A CNC cultiva interlocução sólida e propositiva com os formuladores de políticas públicas, e fazemos questão de solidificar essa ponte técnica na direção dos que disputarão a Presidência da República”, completou.

O convite da CNC para a entrega da Agenda foi dirigido a todos os principais pré-candidatos às eleições presidenciais de outubro.

As ações incluíram um cardápio comemorativo nos restaurantes do Sesc (foto: Divulgação)

Sesc celebra 80 anos com programação especial em saúde

O Sesc promoveu uma programação especial na área da Saúde para celebrar os 80 anos de sua atuação e reafirmar seu compromisso histórico com a promoção da alimentação saudável e da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. As ações incluíram um cardápio comemorativo servido nos restaurantes de todo o País, no dia 8 de julho, além de conteúdos especiais voltados ao incentivo à saúde.

Nos restaurantes, o público pôde provar uma entrada típica de seu estado, o prato principal feito com um ingrediente nutritivo símbolo do Brasil, o arroz, e uma sobremesa inspirada na culinária de outros estados brasileiros. Além disso, nesse mesmo dia, o público assistiu a um podcast sobre envelhecimento ativo com Alexandre Kalache, referência mundial na área, e a uma meditação guiada.

Senac apresenta estudos sobre transformação do mercado de trabalho

As rápidas mudanças provocadas pela tecnologia no mercado de trabalho exigem novas estratégias para preparar profissionais para as ocupações do presente e do futuro. Esse foi o foco da participação do Senac no seminário States in Transition – Edição V: Mundo do Trabalho, realizado em 22 de junho pelos Ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e do Trabalho e Emprego (MTE).

O Senac participou do painel sobre Abordagens nacionais para mapeamento de habilidades e preparação da força de trabalho no contexto das transições do mercado. A instituição mostrou como o Senac vem utilizando estudos prospectivos e análise de dados para acompanhar as transformações nas profissões e atualizar sua oferta educacional. Entre as iniciativas apresentadas está o estudo Impactos da Automação, que analisa os efeitos da adoção de novas tecnologias sobre o trabalho.

O segundo estudo, Dinâmica do Emprego, utiliza inteligência artificial para analisar milhares de vagas publicadas na internet. A ferramenta identifica as competências mais demandadas pelas empresas, permitindo que o Senac acompanhe as tendências do mercado e atualize seus cursos de forma contínua, alinhando a formação profissional às necessidades do setor produtivo.

As pesquisas reforçam a atuação do Senac como referência na preparação da força de trabalho brasileira e evidenciam o uso de inteligência de dados para antecipar tendências, orientar decisões educacionais e ampliar a empregabilidade dos estudantes.