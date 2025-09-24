Brasília recebe WorldSkills Brasil para selecionar os melhores técnicos do país

Apresentado por

Brasil está entre os três primeiros lugares no ranking mundial da WorldSkills - (crédito: Divulgação)

Jovens talentos brasileiros estão transformando habilidades técnicas em medalhas e oportunidades no maior palco da educação profissional do país. A WorldSkills Brasil, considerada a Olimpíada das Profissões, reúne competidores de todo o território nacional em provas desafiadoras que simulam situações reais do mercado de trabalho. Além de revelar os melhores profissionais técnicos do Brasil, o evento é a porta de entrada para o mundial da WorldSkills, com disputas para representar o país no campeonato internacional.

Em Brasília, mais de 150 competidores estão presentes na etapa final das seletivas nacionais no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, de 24 a 28 de setembro. Os classificados irão compor a equipe que representará o país internacionalmente. “O evento, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), reunirá jovens de diferentes estados. O objetivo é selecionar os melhores para representar o Brasil na etapa mundial, em 2026, em Xangai", informa Gustavo Leal, diretor do SENAI.

O diretor geral explica que o processo começou com seletivas estaduais e regionais, que identificaram os jovens mais preparados em cada ocupação. Na sequência, eles participaram da fase nacional, que este ano foi dividida em quatro etapas: uma on-line; uma em São Paulo; uma em Minas; e a final em Brasília. Nesta última, os melhores colocados formam a delegação que representará o Brasil no torneio internacional.

Desde 1983, o Brasil participa da competição, que reúne 89 países. A cada edição, o território brasileiro tem se destacado com a presença de um número maior de competidores, além de melhorar a sua classificação no quadro de medalhas. O desempenho brasileiro destacou a presença do país entre os três primeiros lugares no ranking mundial.

"O Brasil está entre os três primeiros colocados há quatro edições consecutivas, o que reforça a consistência da formação profissional oferecida no país", ressalta Gustavo. A expectativa do diretor geral é manter o Brasil no pódio e, principalmente, consolidar a reputação da educação profissional brasileira como referência global.

O diretor do SENAI comenta que o Brasil aderiu à iniciativa internacional para estimular a excelência da formação profissional. Desde então, a cada edição nacional, novos talentos se revelam e elevam o nível de competitividade. “Em 20 participações no torneio mundial, o país já conquistou 130 medalhas, o que se tornou um marco da trajetória brasileira. O SENAI é o realizador oficial do Brasil”, destaca.

Na prática, a entidade coordena a competição no Brasil, oferece a estrutura de treinamento e prepara os competidores com especialistas e metodologias de ponta. Esse apoio, segundo Gustavo, é decisivo para que os jovens alcancem alto nível técnico e estejam prontos para competir internacionalmente.

Além disso, para ele, investir em formação profissional é investir no futuro do país. "A WorldSkills mostra, na prática, como jovens bem-preparados podem impulsionar a inovação, a produtividade e o desenvolvimento industrial", acrescenta.

Transformando vidas

A participação na WorldSkills vai muito além das provas técnicas. Para os jovens competidores, a experiência é uma verdadeira virada de chave nas trajetórias pessoais e profissionais. “A vivência é transformadora. Muitos encontram oportunidades de emprego na indústria nacional e internacional, outros seguem carreira acadêmica ou optam por empreender. Todos ganham em autoconfiança, disciplina e visão de futuro”, afirma Leal.

O evento, por reunir competidores de dezenas de países, também promove um intercâmbio global de práticas educacionais. “Há troca de conhecimentos técnicos, metodologias de ensino, formas de avaliação e experiências em inovação. Essa interação contribui diretamente para o aperfeiçoamento da formação profissional no Brasil e no mundo”, destaca.

Além do aspecto formativo, a competição também se consolida como uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Segundo o porta-voz do SENAI, os jovens que participam saem mais bem preparados, ganham visibilidade e encontram portas abertas no mercado, seja pela valorização profissional, seja pelas conexões que estabelece durante a competição.

O impacto da WorldSkills também é sentido diretamente na indústria. A capacitação técnica de alto nível impulsiona a produtividade e prepara a mão de obra para os desafios atuais e futuros. Leal reforça que “a competição forma profissionais alinhados às tecnologias emergentes e às necessidades produtivas. Isso fortalece a indústria ao garantir mão de obra qualificada e adaptada aos novos cenários”.

Mercado de trabalho aquecido

A educação profissional e tecnológica é essencial para construir um futuro mais sólido. A constatação, feita pelo SENAI, é o resultado da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2022-2024, que consultou mais de 211 mil ex-estudantes ao longo de 2023 e 2024. De acordo com o levantamento, a taxa de formados em cursos técnicos que estão empregados aumentou para 85,6%: a maior porcentagem desde o início da série histórica da pesquisa, em 2002.

Os setores com maior taxa de empregabilidade são Telecomunicações (98%); Celulose e papel (97,5%); Refrigeração e climatização (95,3%); Energia (91,7%); e Metalmecânica (90%). Outra boa notícia é que 75% dos ex-alunos de cursos técnicos ocupam vagas formais, com carteira assinada. O aumento de 1,1 ponto percentual em relação ao relatório, na visão da entidade, demonstra que os formandos do SENAI estão bem-posicionados no mercado de trabalho.