WorldSkills Brasil 2025 consagra jovens talentos da educação profissional brasileira

WorldSkills Brasil 2025 - Cerimônia de Encerramento - Vencedores

Depois de dias intensos de provas técnicas, criatividade e muita dedicação, a WorldSkills Brasil chegou ao fim consagrando os melhores talentos da educação profissional do país. Ao todo, o campeonato obteve 53 vencedores que poderão representar o país na etapa mundial da competição, marcada para 2026, em Xangai, na China. Os três primeiros colocados de cada categoria passam, a partir de agora, por treinamento intensivo com especialistas de cada área, com foco na etapa internacional.

Nos últimos meses, 387 jovens mostraram habilidades em áreas como mecatrônica, tecnologia da informação, design, construção civil e serviços. Mais do que medalhas, os participantes provaram que a formação técnica brasileira está entre as melhores do mundo. Com 20 participações, o país consolidou-se como uma referência global em educação profissional de qualidade.

"A WorldSkills Brasil é a maior competição de educação profissional do país e mostra, na prática, o nível da formação oferecida no SENAI. É um evento que evidencia o talento dos jovens e a capacidade do Brasil de formar profissionais que já atuam em padrões internacionais", ressalta Gustavo Leal, diretor geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Considerado um laboratório vivo da indústria, a competição atualiza os currículos, aproxima os alunos das tecnologias mais avançadas e dá visibilidade à importância da educação profissional. O executivo explica que além disso, ela fortalece a rede de docentes, que levam para as escolas as novidades vistas na disputa. Leal defende que o evento vai muito além de uma competição de habilidades.

"Não é apenas uma disputa: é uma ferramenta estratégica. Ela transforma vidas, renova currículos, acelera a adoção de novas tecnologias e fortalece a produtividade da indústria. Para os jovens, é também um ‘selo’ de excelência que abre portas no mercado de trabalho", explica.

Para a etapa mundial, disputada no ano que vem, Leal conta que a expectativa do SENAI está alta. Em Xangai, os jovens brasileiros vão competir em 55 ocupações da indústria, lado a lado com os melhores do mundo. Nesse contexto, será a chance de mostrar a qualidade da formação profissional brasileira e trazer de volta aprendizados para o país.

“O Brasil tem potencial para continuar entre os destaques mundiais. Já mostramos em edições anteriores que temos qualidade e competitividade. Agora, com investimento em novas tecnologias e uma formação profissional alinhada às demandas da indústria, podemos ampliar ainda mais nossa presença no cenário global”, reforça.

Na percepção do diretor geral do SENAI, a WorldSkills Brasil também trouxe um panorama do mercado de trabalho brasileiro. Leal acredita que, com a competição, foi possível comprovar que, com uma adequada formação profissional, o jovem brasileiro tem condições de competir em pé de igualdade com qualquer país. Para os próximos anos, a tendência é de crescimento nas áreas ligadas à tecnologia, automação e digitalização de processos, o que exigirá profissionais com formação técnica atualizada e competências socioemocionais bem desenvolvidas.

“O futuro do trabalho será cada vez mais conectado à tecnologia. Por isso, no SENAI, os alunos já aprendem em ambientes que simulam a realidade da indústria e utilizam equipamentos modernos. As tecnologias educacionais são parte essencial desse processo porque permitem experiências de aprendizado mais práticas, rápidas e próximas do que o mercado exige”, aponta.

Do DF para o mundo

Nycolas Ramos e Marcos Eduardo disputaram a WorldSkills Brasil na área de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que abrange o Desenvolvimento de Softwares, Aplicativos e Soluções Digitais, além da Gestão de Redes, Nuvem e Segurança Cibernética, sustentando a transformação digital em todos os setores da sociedade.

Conquistando a medalha de prata, a dupla atuou na categoria de Segurança Cibernética, responsável por aprofundar iniciativas voltadas à proteção de sistemas, redes e dados contra ameaças digitais e ataques cibernéticos.

Através do seu tio, Nycolas conheceu a competição. Ele recorda que o processo de preparação para a WorldSkills foi cansativo. “No começo, eu ficava nove horas por dia treinando, quando faltava um ano para o evento”, diz. No entanto, a dedicação trouxe resultados positivos não apenas com a conquista da medalha de prata, mas também com softskills construídas ao longo do processo.

“Além de habilidades técnicas cobradas na competição, desenvolvi a confiança e calma. O nervosismo é famoso por castigar os competidores que não se sentem preparados. Então, embora estivéssemos preocupados por não finalizar uma tarefa, nunca deixamos o nervosismo tomar conta”, ressalta.

Marcos, que também conheceu a WorldSkills pela família, por meio do seu primo, divide o mesmo sentimento de cansaço, mas de dever cumprido após a etapa de Brasília. O resultado, para ele, se deu devido aos treinos realizados, onde foi possível aprender acerca de habilidades de diferentes áreas para utilizar na competição, como análise de artefatos, configurações de rede, testes e análises de vulnerabilidade em sistemas

“O processo, desde o início, me mostrou que eu precisava ter foco, além de querer estar ali, treinando. São muitas horas do dia estudando e, muitas vezes, vinha na cabeça o pensamento de desistir. Mas isso faz parte do processo e, sem dúvidas, vale muito a pena ver todo esse período gerando resultados”, celebra.

O jovem comenta, ainda, que estar no ambiente de competição traz uma sensação única. “Acredito que nunca senti essa emoção antes”, confessa. “Fico feliz por ter conseguido representar o DF. Trazer esse resultado foi gratificante demais”, complementa.