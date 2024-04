Feira de Profissões do Marista será aberta para todos os estudantes do DF

Apresentado por

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

No próximo sábado (27), a partir das 08h, o colégio Marista realizará a 10ª Feira de Profissões da instituição, na unidade da Asa Sul (SGAS 615). Com uma programação especial, a ocasião promoverá experiências vocacionais e conversas com especialistas de diferentes áreas do mercado para auxiliar os jovens no processo de escolha da carreira ideal.

Entre os palestrantes, Débora Aladim, YouTuber referência em Educação, formada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), já é presença confirmada. Para participar da ocasião, os estudantes interessados devem retirar o ingresso no site EventBrite. O evento é gratuito e aberto a todos os estudantes do Distrito Federal.

De acordo com Luiz Ricardo Odonnel Timm, diretor geral do colégio Marista Asa Sul, a Feira de Profissões desempenha um papel crucial ao apresentar a diversidade de cursos superiores oferecidos por universidades, tanto nacionais quanto estrangeiras, ao apresentar amplas opções de carreira.

"Esse evento não apenas oferece aos estudantes uma visão abrangente das oportunidades educacionais/profissionais disponíveis, mas também os capacita a refletir sobre seus futuros e a construir seus projetos de vida", informa.

Ao longo de suas nove edições, a Feira de Profissões se estabeleceu, na capital, como um evento de referência devido à sua entrega de qualidade. Para o êxito anual, a instituição atua para integrar a participação dos estudantes com profissionais do mercado. Além disso, serão oferecidos palestrantes renomados para que a experiência seja ainda mais positiva.

Luiz Ricardo pontua que a programação confere credibilidade ao evento, consolidando-o como uma oportunidade imperdível para os estudantes em busca de orientação acadêmica e profissional, aberta, inclusive, para toda a comunidade escolar do Distrito Federal.

Para 2024, os estudantes podem aguardar uma variedade de atividades, incluindo workshops e oficinas, palestras informativas sobre cursos universitários e os desafios do mercado de trabalho. No espaço, serão disponibilizados estandes representando diversas universidades nacionais e estrangeiras, bem como a presença de embaixadas.

Conheça parte da programação que espera por você!

Eu escolho, eu realizo: workshop de autodescoberta profissional (orientação vocacional);

Simulação de comportamento de estruturas arquitetônicas (Arquitetura e Urbanismo);

Oficina de suturação e imersão virtual sobre o corpo humano (Medicina);

DNA dos alimentos com avaliação nutricional (Nutrição);

Exposição de eletroterapia (Fisioterapia);

Escape Room e Gamificação (Administração);

Atividade de Economia Criativa (Ciências Econômicas);

Oficina de Direito e Cidadania (Direito).

"A programação anual da Feira de Profissões é moldada com base nas demandas, dúvidas e expectativas dos estudantes Maristas do Ensino Médio. Por meio de um questionário, buscamos compreender seus interesses acadêmicos, aspirações de vida e expectativas em relação ao evento, garantindo, assim, uma experiência alinhada com suas necessidades", conta Luiz Ricardo.

Dessa forma, assim como para construção da programação, o diretor geral ressalta que a participação ativa dos estudantes é fundamental em todas as etapas, desde o planejamento até a avaliação pós-evento. “Valorizamos suas contribuições para identificar os cursos de interesse, alinhando suas expectativas com nossa experiência educacional e insights de mercado”, pontua.

Palestras

Tecnologia: como ela impactou o mercado de trabalho e pode revolucionar o seu futuro?

Empreendedorismo;

Mercado de trabalho e os seus desafios;

Faculdade no Exterior: processo seletivo, planejamento, preparação, bolsas de estudo e como o Marista apoia seus alunos e pais;

Biologia e Veterinária além do óbvio;

Carreiras Militar, Serviço Público e muito mais.

Ex-aluna Marista, Isabel Leoni Guimarães, aprovada em Fisioterapia, na Universidade de Brasília (UnB); e em Medicina, no UniCEUB, avalia que a Feira de Profissões é uma ferramenta para auxiliar os jovens a conhecer diferentes opções de curso. No seu processo de formação, o evento foi fundamental para que ela pudesse ter um conhecimento aprofundado sobre o método ativo de aprendizagem e as matérias do ciclo básico e clínico.

"Esses eventos são importantes para aumentar nosso conhecimento sobre os cursos e mostrar como os profissionais da área atuam no mercado de trabalho. Assim, os estudantes podem ter novas perspectivas e decidir o que realmente querem fazer na faculdade", ressalta.

Desde pequena, Isabel tinha o sonho de cursar Medicina. Segundo a estudante, apesar da alegria e do êxito por ter sido aprovada nos cursos da UnB e do UniCEUB, a jovem segue estudando para vestibulares, pois deseja cursar Medicina em uma instituição de ensino superior pública.

"Durante o ensino médio, tive muitas dúvidas se era mesmo o que eu queria. Pensei em outras áreas da Saúde, como Fisioterapia e Psicologia, mas quando conversei com profissionais dessas áreas, não me vi atuando como eles", conta. "Percebi que a minha escolha era a Medicina. Para tomar essa decisão, foi essencial a ajuda dos meus professores. Eles me deram muito apoio, principalmente em relação aos vestibulares", complementa.

A ex-aluna também destaca que, depois de 13 anos estudando na mesma escola, a sua percepção é que o Marista não foi responsável apenas por formá-la academicamente. "A instituição me formou como um ser humano completo. Sem o apoio da escola, não teria tido um acesso tão fácil a profissionais da área de Medicina", diz.

Conexão Universidade

Com o objetivo de ampliar e garantir o contato dos estudantes com as opções de ingresso no ensino superior, o Marista oferece o projeto Conexão Universidade. Na prática, os estudantes são atendidos individualmente em horários previamente agendados. Nos atendimentos, são considerados os resultados das etapas das avaliações externas já realizadas para os estudantes da segunda e terceira séries.

A partir da simulação com as notas já obtidas e as áreas de interesse dos estudantes, a instituição indica as particularidades de cada curso, assim como os pesos para aprovação e as facilidades e dificuldades diante dos conteúdos estudados. No fim, são estabelecidas estratégias de estudo para que a jornada rumo à aprovação seja facilitada.

"O Projeto Conexão Universidade é um suporte aos estudantes do Ensino Médio do Maristão que tem por objetivo apresentar informações e orientações sobre diferentes opções de cursos e instituições de ensino superior, editais das avaliações, orientação para acesso às universidades estrangeiras, auxiliando os estudantes a explorarem suas aptidões e interesses, com foco no projeto de vida de cada um, de forma mais personalizada", conta Aldo Cavalcante, um dos responsáveis pelo projeto.

Para os estudantes da primeira série, que ainda não realizaram avaliações externas, apresentam-se estratégias de estudo, com a finalidade de começar a acumular bons resultados e ter mais chance de escolha ao final do ciclo do Ensino Médio. “Muitos dos estudantes realizam consultas periódicas com os professores do Conexão, momento em que compartilham os avanços na prática do estudo e tiram dúvidas sobre cursos de graduação, opções em outros estados, mercado de trabalho e remuneração”, informa.

Para Aldo, fornecer aconselhamento e apoio aos estudantes durante o processo de seleção é tão importante quanto um bom suporte acadêmico. Para ele, o apoio dos professores ajuda a lidar com o estresse, a ansiedade e as expectativas. “Ao oferecer acompanhamento como o projeto Conexão Universidade, a escola contribui para que os estudantes tenham mais chance de sucesso na busca por sua formação no ensino superior e auxiliam os estudantes a desenvolverem habilidades acadêmicas e enfrentar as adversidades que encontrarão em suas jornadas educacionais”, ressalta.