Do Maristinha Pio XII ao Maristão: a jornada educacional pensada para cada idade

Apresentado por

- (crédito: )

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – Estúdio de Conteúdo, Marketing e Projetos Especiais do Correio Braziliense

Cada fase da vida escolar exige um olhar diferente e é a partir dessa premissa que o Colégio Marista de Brasília organiza sua proposta educacional. Os estudantes são acolhidos em espaços pensados por faixa etária: o Maristinha Pio XII (SGAS 609), dedicado à Educação Infantil e 1º e 2º ano do Ensino Fundamental; o Maristinha (SGAS 609), voltado ao Ensino Fundamental do 3º ao 7º ano; e o Maristão (SGAS 615), que recebe os anos finais do 8º ano Ensino Médio.

A proposta é oferecer ao estudante um ambiente pensado para sua idade e suas necessidades, com profissionais especializados, projetos, eventos, tecnologia, espaços de aprendizagem e protocolos de segurança que acompanham as particularidades de cada fase. "A divisão expressa uma intencionalidade pedagógica muito clara: estruturar a escola a partir das etapas do desenvolvimento humano, garantindo coerência entre ambiente, currículo, metodologias e expectativas formativas", explica o diretor geral Ricardo Timm.

A organização do Colégio Marista parte de uma proposta pedagógica única e contínua, baseada na formação integral, mas que se adapta às diferentes etapas do desenvolvimento dos estudantes. Mudam as formas de mediação – do lúdico ao acadêmico –, o grau de autonomia esperado e a complexidade das experiências cognitivas e emocionais, mas permanecem os mesmos princípios: um projeto educativo comum, uma mesma visão de ser humano e o compromisso com a formação integral do estudante.

"Desenvolvemos competências que vão da curiosidade e da expressão na infância até o pensamento crítico, a autonomia e a construção do projeto de vida no Ensino Médio, formando estudantes preparados não apenas para provas, mas para a vida. A proposta Marista não trabalha competências isoladas, mas integradas: cognitivas, socioemocionais, ético-humanas, espirituais e de sentido. Resultado esperado: um jovem protagonista, capaz de escolher, argumentar e atuar no mundo", destaca.

De acordo com Timm, o Colégio Marista acompanha cada criança e jovem de forma próxima, respeitando seu tempo, estimulando suas potencialidades e ajudando a desenvolver competências fundamentais para a vida: aprender a pensar, a conviver, a fazer escolhas e a construir seu próprio projeto de vida. "Nossa escola é um espaço de aprendizado, mas também de cuidado, de valores e de sentido. Buscamos formar não apenas alunos preparados academicamente, mas cidadãos conscientes e solidários", defende.

Três espaços, uma trajetória

A divisão entre Maristinha Pio XII, Maristinha e Maristão não representa apenas uma separação por faixa etária, mas uma escolha pedagógica que considera as características, os desafios e as necessidades de cada fase da vida escolar. "Nossa proposta parte de uma convicção pedagógica muito clara: crianças, pré-adolescentes e adolescentes vivem etapas distintas do desenvolvimento humano e, por isso, aprendem, se relacionam e necessitam de acompanhamento de formas diferentes", contextualiza Ana Maria Branquinho, gerente geral do Colégio Marista.

Segundo a executiva, isso permite oferecer uma educação integral, que contempla o desenvolvimento acadêmico, socioemocional e espiritual com profundidade e intencionalidade. Além disso, a passagem por diferentes unidades acompanha as transformações vividas pelo estudante ao longo da Educação Básica. Mais do que uma mudança de espaço, cada transição marca uma nova etapa de desenvolvimento, com experiências e desafios próprios. “A trajetória do estudante é pensada e preparada para acompanhar seu desenvolvimento de forma gradual, intencional e integral”, explica. Nos primeiros anos, o foco está na descoberta do mundo, na construção de vínculos afetivos e no desenvolvimento da autonomia.

Com o avanço da escolaridade, ampliam-se as relações sociais, o aprofundamento acadêmico e as responsabilidades. Já na adolescência, o ambiente passa a apoiar suas escolhas e fortalecer seu protagonismo. "Cada transição de unidade representa um novo capítulo dessa jornada, com espaços, metodologias e equipes preparados para acolher as transformações de cada fase", pontua.

Tradição e inovação lado a lado

Quase dois séculos depois da fundação do Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas, em 1817, na França, a tradição educacional marista busca responder às transformações de uma escola cada vez mais conectada, tecnológica e global. No Colégio Marista de Brasília, essa atualização se apoia em três frentes: a pedagogia da presença e do cuidado, a educação digital e a infraestrutura e a cidadania global e internacionalização.

"A tecnologia e a inovação são tratadas como suporte técnico e como ferramenta crítica e pedagógica integrada", explica Irmão Bené, diretor institucional. A proposta inclui desde o uso consciente de inteligência artificial até a formação continuada dos professores, experiências internacionais, ensino de inglês e atividades voltadas à liderança, empreendedorismo e resolução de problemas.

Mais do que incorporar novas ferramentas à rotina escolar, a perspectiva Marista busca ampliar o olhar sobre o que significa educar. “Educação integral significa desenvolver o estudante em todas as dimensões do ecossistema de ensino-aprendizagem Marista: cognitiva, socioemocional, física, cultural e espiritual”, afirma.

Na prática, esse conceito se traduz em experiências que vão além do currículo tradicional, como orientação de estudos, música, teatro, práticas esportivas, momentos de interioridade e espiritualidade e ações voltadas ao protagonismo, à autonomia e ao pensamento crítico. Para as famílias, a organização busca oferecer mais segurança, previsibilidade e participação na formação dos filhos. Assim, tecnologia, excelência acadêmica e inovação convivem com cuidado, valores e desenvolvimento humano em uma mesma proposta educativa.