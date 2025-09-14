Formação de excelência que estimula o protagonismo e a cidadania

Apresentado por

Marista preza por uma educação para a vida, que vai além do conteúdo acadêmico - (crédito: Divulgação)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Inspirados no legado de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista, os Colégios Maristas carregam, há mais de dois séculos, a missão de oferecer uma educação integral, pautada em valores cristãos, solidariedade e excelência acadêmica. Essa tradição, iniciada na França do século XIX, mantém-se viva em diferentes regiões do mundo, inclusive no Distrito Federal, onde a instituição se consolidou como referência em formação humana e intelectual.

Com quatro unidades na capital, o Marista atua na transformação da sociedade por meio da formação de crianças e jovens solidários, investigativos e conscientes de seu papel no mundo. “É lugar de aprendizagem, de vida, de evangelização; é lugar da comunidade para se viver e se comunicar a fé, a esperança e o amor, por meio da qual os estudantes aprendem progressivamente a harmonizar fé, cultura e vida”, afirma o Irmão Benê Oliveira, diretor institucional da unidade Asa Sul.

Segundo ele, essa missão se concretiza com o trabalho de uma equipe multidisciplinar engajada, ambientes de aprendizagem modernos e uma cultura de excelência que valoriza espiritualidade, solidariedade e protagonismo.

A vice-diretora educacional da unidade Asa Norte, Luciana Winck Correa, reforça que a proposta vai além do aspecto acadêmico. “A educação marista busca desenvolver o estudante em todas as suas dimensões: intelectual, emocional, espiritual, física e social. Apresentamos um currículo diversificado, com disciplinas tradicionais e projetos inovadores, como o Circuito Projeto de Vida, que ajuda os alunos a refletirem sobre suas escolhas e trajetórias”.

Na mesma linha, Ricardo Timm, diretor-geral da unidade Asa Sul, destaca: “também prezamos por uma educação para a vida, que vai além do conteúdo acadêmico, promovendo valores, ética e cidadania. A mente desenvolvida para o conhecimento deve, acima de tudo, estar aberta aos valores, à solidariedade e ao cuidado com o próximo”.

Para Ricardo, o equilíbrio entre tradição e inovação é o grande diferencial do modelo marista: “É um desafio estratégico e profundamente significativo, especialmente considerando os valores que orientam a nossa missão educativa”.

Antônio Sequeira Cavalcante de Anchieta e Luísa Marim dos Santos, estudantes do Marista Asa Norte (foto: Divulgação)

Metodologias e vivências que transformam

Os Colégios Maristas também se destacam pela proposta pedagógica voltada à excelência nos vestibulares. Com uma grade curricular alinhada às exigências dos principais processos seletivos do país, a instituição oferece acompanhamento personalizado, simulados regulares e aprofundamento nas disciplinas-chave. O objetivo é garantir que os estudantes estejam não apenas preparados para enfrentar as provas, mas também confiantes para escolher e trilhar seus caminhos profissionais com segurança.

Na prática, o projeto pedagógico engloba a formação integral, excelência acadêmica, espiritualidade, liderança, intervenções sociais, cultura digital, inovação e sustentabilidade. A proposta inclui aulas expositivas, trabalhos em grupo, projetos voltados para problemas reais e vivências que incentivam a autorregulação e a resolução de conflitos. “Laboratórios, espaços de criação, arte, esporte e cultura completam as experiências, oferecendo múltiplas linguagens e respeitando o percurso individual de cada estudante”, explica Luciana Winck.

As famílias confirmam os resultados. Gabriela Ferreira de Sequeira, mãe de Antônio, estudante da 3ª série do ensino médio, conta que optou pelo Marista quando o filho ingressava no 6º ano do ensino fundamental. “Buscava uma escola que oferecesse uma base sólida não apenas no aspecto acadêmico, mas também na formação de valores. Desde o início, a proposta marista me passou segurança, e ao longo dos anos essa escolha só se confirmou como a mais acertada”, relata. Hoje, às vésperas da formatura do filho, ela comemora. “Ele viveu uma trajetória completa e significativa na escola”, pontua.

Gabriela lembra ainda do acolhimento nos momentos mais difíceis. “Quando meu filho enfrentou dificuldades pessoais, a escola não apenas acolheu, mas também acompanhou de perto, com escuta sensível e suporte emocional. Foi um gesto de empatia que reforçou ainda mais a nossa confiança na equipe”, diz.

Espiritualidade e compromisso social

A espiritualidade, vivida de forma natural e respeitosa, é parte essencial do cotidiano escolar. “A escola é um espaço evangelizador, onde práticas pastorais se integram naturalmente às práticas pedagógicas. São realizadas celebrações ao longo do ano e atividades voltadas à família e ao patrimônio espiritual e histórico marista. A Pastoral Juvenil Marista (PJM) e o Voluntariado Marista oferecem espaços de vivência espiritual e ação evangelizadora para os jovens”, explica Luciana Winck.

O Irmão Benê reforça que a instituição mantém firme seu paradigma pedagógico: a formação integral das crianças e jovens como centro de sua missão educativa e maior investimento do colégio.

Além disso, o Marista oferece um robusto Núcleo de Atividades Complementares, com opções em esporte, arte, música e cultura, em turno integral ou parcial. Ao final de cada ano letivo, festivais apresentam os resultados dessas práticas, evidenciando o desenvolvimento pleno das habilidades dos estudantes.

Com uma proposta que une tradição e inovação, espiritualidade e excelência, o Marista reafirma seu compromisso em formar cidadãos capazes de atuar com consciência, empatia e protagonismo em uma sociedade em constante transformação. Como resume Gabriela, mãe do estudante: “a espiritualidade é integrada de maneira natural e respeitosa, e o cuidado com o bem-estar emocional sempre foi evidente. A escolha pelo Marista Asa Norte foi, sem dúvida, a mais acertada”.