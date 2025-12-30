*Este conteúdo é um informe publicitário.

Referência em educação no Distrito Federal, o Colégio Olimpo inaugura sua terceira unidade em Brasília, agora na Asa Norte. A instituição, que já possui unidades consolidadas em Águas Claras e na Asa Sul, além de atuação em outras cidades do Brasil, abre matrículas para 2026 com uma proposta pedagógica que vai da Educação Infantil (a partir dos 3 anos) ao Pré-Vestibular.

Com uma trajetória marcada por resultados expressivos e presença constante nos rankings nacionais do Enem, o Grupo Olimpo segue ampliando sua atuação com destaque. Para Bernadelli, CEO do Grupo Olimpo, a chegada à Asa Norte mantém o padrão que já se tornou marca da instituição.









“Quem conhece o Olimpo sabe: a gente não abre unidade para ser só mais uma escola. A ideia é levar para a Asa Norte a mesma estrutura, o mesmo cuidado e os mesmos resultados que já fazem parte da nossa história".

O projeto pedagógico do colégio aposta em excelência metodológica, atualização constante e acompanhamento acolhedor de cada estudante. Ainda segundo Bernadelli, “Nosso foco não é só preparar para provas, mas formar pessoas. Queremos impulsionar talentos e formar uma base sólida para que aluno possa escolher o seu próprio caminho”.

As matrículas para 2026 já estão abertas. Mais informações nos canais oficiais do Colégio Olimpo.