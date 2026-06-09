38º Congresso Abrasel em Brasília

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- (crédito: JOHNNIE MELLO)

*Este conteúdo é um Informe Publicitário.

Nos dias 17 de junho, Brasília será palco do 38° Congresso Abrasel, o principal evento para quem vive o dia a dia do setor de alimentação fora do lar e busca impulsionar seus negócios com ideias e conexões que realmente fazem a diferença.

Com o tema “Escuta humana - voz ativa – impacto real” o Congresso reúne especialistas, líderes empreendedores de todo o país para uma programação intensa, com debates, conteúdos práticos e networking qualificado tudo voltado à transformação e a evolução do setor de alimentação fora do lar.

(foto: JOHNNIE MELLO)

O evento acontece no Centro de Eventos Brasil 21 – SHD Quadra 6, Conjunto A, Brasília/DF.

Muito mais que um evento de atualização, é o espaço ideal para compartilhar experiências, ampliar horizontes e se inspirar com quem está construindo o novo cenário do setor do Brasil.

Inscrição Gratuita – presencial ou online

Garanta sua vaga: congressoabrasel.com.br