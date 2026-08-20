DF Plaza Shopping amplia mix e investe em nova fase do empreendimento

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – Estúdio de Conteúdo, Marketing e Projetos Especiais do Correio Braziliense
O DF Plaza Shopping, localizado em Águas Claras, passa por uma nova fase de expansão e atualização de seu mix de operações.Inaugurado em setembro de 2017, o empreendimento celebra a chegada das lojas C&A e Riachuelo, além da inauguração do Parque Infantil Plaza Kids, a renovação das operações e os investimentos em infraestrutura, com melhorias no estacionamento.
As novas lojas fazem parte de um movimento significativo. “A chegada das novas lojas reforça a confiança de grandes players no potencial do DF Plaza Shopping. A escolha da C&A e da Riachuelo pelo empreendimento demonstra a força do nosso posicionamento e a percepção dessas marcas sobre as oportunidades de crescimento na região. Juntas, as duas operações representam mais de 3.400 m² de novas áreas qualificadas, ampliam a oferta de moda e fortalecem uma categoria importante dentro do nosso mix. Esse movimento coloca o DF Plaza Shopping em um novo patamar de competitividade”, informa André Bernardes, superintendente do DF Plaza Shopping.
As novidades fazem parte do plano de reestruturação conduzido pela Saga Malls, que teve início após a empresa reassumir a administração do DF Plaza Shopping, em dezembro de 2025. "O DF Plaza Shopping vive um momento importante de transformação. A chegada da C&A e da Riachuelo fortalece nosso mix de operações, enquanto o Plaza Kids amplia nossa vocação como um shopping voltado para toda a família. Esses investimentos refletem nosso compromisso em oferecer uma experiência cada vez mais completa aos clientes e consolida o empreendimento como uma referência em Águas Claras e em toda a região", comenta Fernando Maia, CEO da Saga Malls.
Com mais de 150 operações, o shopping aposta no conceito open mall e em espaços de convivência para ampliar a circulação de visitantes e diversificar sua oferta. Ao longo dos últimos anos, a gastronomia e o calendário de eventos ganharam espaço entre os principais atrativos do endereço, que também se tornou conhecido por adotar o conceito pet friendly em Brasília.
"O DF Plaza Shopping chega aos nove anos vivendo um momento de transformação e amadurecimento. Estamos consolidando uma nova etapa do empreendimento, com uma estratégia bem definida de qualificação do mix, atração de grandes marcas, melhoria da infraestrutura e qualificação das experiências oferecidas aos nossos clientes", acrescenta. Para o superintendente, a região de Águas Claras evoluiu muito ao longo dos anos, e o shopping vem acompanhando essa transformação.
“Trata-se de uma região consolidada, com crescimento populacional, forte poder de consumo e um público que busca cada vez mais qualidade, variedade e espaços de conveniência”, explica. André defende que, atualmente, o consumidor está mais exigente e busca conveniência, experiências, lazer e gastronomia qualificada em um mesmo lugar. Dessa forma, o papel do mall é responder a essa evolução fortalecendo cada vez mais a relevância do DF Plaza Shopping para a região.
A nova fase do DF Plaza Shopping, segundo o superintendente, é resultado de um movimento de adaptação ao comportamento do consumidor e às transformações do próprio mercado. Nos últimos anos, o empreendimento ampliou sua atuação para além das compras, com maior presença de gastronomia, serviços, conveniência, lazer e espaços de convivência.
Agora, a estratégia entra em uma etapa de qualificação, marcada pela chegada de novas marcas, investimentos em infraestrutura e criação de espaços voltados à experiência em busca de um mix mais alinhado às demandas atuais e de maior competitividade para o empreendimento.
Programação infantil
Parte do investimento do DF Plaza Shopping foi destinada ao lazer no mall com a inauguração do maior parque infantil permanente, gratuito e em área aberta de Águas Claras, o Plaza Kids, com mais de 1.000 metros quadrados dedicado ao lazer em família. Localizado na praça de alimentação e com acesso gratuito durante o funcionamento do shopping, o ambiente foi pensado para estimular o brincar, a criatividade e a convivência entre famílias, tornando-se um novo ponto de encontro para crianças de diferentes faixas etárias.
"Estamos oferecendo espaços que fazem sentido para a rotina das famílias e geram motivos para as pessoas escolherem o DF Plaza Shopping não apenas para comprar, mas também para passar tempo de qualidade em família. Investir no Plaza Kids como espaço permanente significa transformar o lazer infantil em parte da experiência do empreendimento, e não apenas em uma ação pontual de calendário. Além disso, é uma resposta direta ao perfil do nosso público", contextualiza André.
O executivo aponta que há uma forte presença de famílias e, por essa razão, oferecer um espaço qualificado, gratuito e permanente contribui para tornar o shopping mais completo e mais conectado às necessidades dos clientes. Para o superintendente, a compra é uma consequência, visto que o consumidor busca, na verdade, espaços onde possa estar, se relacionar, se divertir e viver experiências.