DF Plaza Shopping amplia mix e investe em nova fase do empreendimento

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Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands – Estúdio de Conteúdo, Marketing e Projetos Especiais do Correio Braziliense

O DF Plaza Shopping, localizado em Águas Claras, passa por uma nova fase de expansão e atualização de seu mix de operações.Inaugurado em setembro de 2017, o empreendimento celebra a chegada das lojas C&A e Riachuelo, além da inauguração do Parque Infantil Plaza Kids, a renovação das operações e os investimentos em infraestrutura, com melhorias no estacionamento.

As novas lojas fazem parte de um movimento significativo. “A chegada das novas lojas reforça a confiança de grandes players no potencial do DF Plaza Shopping. A escolha da C&A e da Riachuelo pelo empreendimento demonstra a força do nosso posicionamento e a percepção dessas marcas sobre as oportunidades de crescimento na região. Juntas, as duas operações representam mais de 3.400 m² de novas áreas qualificadas, ampliam a oferta de moda e fortalecem uma categoria importante dentro do nosso mix. Esse movimento coloca o DF Plaza Shopping em um novo patamar de competitividade”, informa André Bernardes, superintendente do DF Plaza Shopping.

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As novidades fazem parte do plano de reestruturação conduzido pela Saga Malls, que teve início após a empresa reassumir a administração do DF Plaza Shopping, em dezembro de 2025. "O DF Plaza Shopping vive um momento importante de transformação. A chegada da C&A e da Riachuelo fortalece nosso mix de operações, enquanto o Plaza Kids amplia nossa vocação como um shopping voltado para toda a família. Esses investimentos refletem nosso compromisso em oferecer uma experiência cada vez mais completa aos clientes e consolida o empreendimento como uma referência em Águas Claras e em toda a região", comenta Fernando Maia, CEO da Saga Malls.

Fernando Maia, CEO da Saga Malls (foto: )

Com mais de 150 operações, o shopping aposta no conceito open mall e em espaços de convivência para ampliar a circulação de visitantes e diversificar sua oferta. Ao longo dos últimos anos, a gastronomia e o calendário de eventos ganharam espaço entre os principais atrativos do endereço, que também se tornou conhecido por adotar o conceito pet friendly em Brasília.

"O DF Plaza Shopping chega aos nove anos vivendo um momento de transformação e amadurecimento. Estamos consolidando uma nova etapa do empreendimento, com uma estratégia bem definida de qualificação do mix, atração de grandes marcas, melhoria da infraestrutura e qualificação das experiências oferecidas aos nossos clientes", acrescenta. Para o superintendente, a região de Águas Claras evoluiu muito ao longo dos anos, e o shopping vem acompanhando essa transformação.

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“Trata-se de uma região consolidada, com crescimento populacional, forte poder de consumo e um público que busca cada vez mais qualidade, variedade e espaços de conveniência”, explica. André defende que, atualmente, o consumidor está mais exigente e busca conveniência, experiências, lazer e gastronomia qualificada em um mesmo lugar. Dessa forma, o papel do mall é responder a essa evolução fortalecendo cada vez mais a relevância do DF Plaza Shopping para a região.

André Bernardes, superintendente do DF Plaza Shopping (foto: )

A nova fase do DF Plaza Shopping, segundo o superintendente, é resultado de um movimento de adaptação ao comportamento do consumidor e às transformações do próprio mercado. Nos últimos anos, o empreendimento ampliou sua atuação para além das compras, com maior presença de gastronomia, serviços, conveniência, lazer e espaços de convivência.

Agora, a estratégia entra em uma etapa de qualificação, marcada pela chegada de novas marcas, investimentos em infraestrutura e criação de espaços voltados à experiência em busca de um mix mais alinhado às demandas atuais e de maior competitividade para o empreendimento.

Programação infantil

Parte do investimento do DF Plaza Shopping foi destinada ao lazer no mall com a inauguração do maior parque infantil permanente, gratuito e em área aberta de Águas Claras, o Plaza Kids, com mais de 1.000 metros quadrados dedicado ao lazer em família. Localizado na praça de alimentação e com acesso gratuito durante o funcionamento do shopping, o ambiente foi pensado para estimular o brincar, a criatividade e a convivência entre famílias, tornando-se um novo ponto de encontro para crianças de diferentes faixas etárias.











"Estamos oferecendo espaços que fazem sentido para a rotina das famílias e geram motivos para as pessoas escolherem o DF Plaza Shopping não apenas para comprar, mas também para passar tempo de qualidade em família. Investir no Plaza Kids como espaço permanente significa transformar o lazer infantil em parte da experiência do empreendimento, e não apenas em uma ação pontual de calendário. Além disso, é uma resposta direta ao perfil do nosso público", contextualiza André.

O executivo aponta que há uma forte presença de famílias e, por essa razão, oferecer um espaço qualificado, gratuito e permanente contribui para tornar o shopping mais completo e mais conectado às necessidades dos clientes. Para o superintendente, a compra é uma consequência, visto que o consumidor busca, na verdade, espaços onde possa estar, se relacionar, se divertir e viver experiências.