Em expansão, Dia a Dia Atacadista inaugura sua 37ª loja, a 21ª no Distrito Federal

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O Dia a Dia Atacadista inaugurou, nesta quarta-feira (11), às 7h, sua 37ª loja, em Sobradinho II. Com a nova unidade, a rede soma 37 lojas: 21 no Distrito Federal, 14 em Goiás, uma em Luís Eduardo Magalhães (BA) e uma em Gurupi (TO). A abertura gera 200 empregos diretos e 400 indiretos, com impacto positivo na economia local.

Em uma área total de 5 mil m², dos quais 3,5 mil m² são dedicados à venda, a loja foi planejada para oferecer uma experiência de compra ágil e completa, tanto para o consumidor final quanto para o comerciante. O mix tem mais de 10 mil itens, além de açougue, padaria e um hortifrúti fresco todos os dias. Para manter a fluidez do atendimento em dias de grande movimento, a estrutura reúne 19 caixas e 6 estações de autoatendimento.

"Chegar a Sobradinho II com a geração de 600 empregos, entre diretos e indiretos, é motivo de muito orgulho para nós. A nova loja foi desenhada para facilitar a rotina do consumidor e apoiar o empreendedor da região, alinhando economia, variedade e tecnologia para fortalecer o comércio local", afirma Beto Alves, CEO do Grupo Dia a Dia.



Sobradinho II



A chegada da marca impulsiona o comércio de Sobradinho II, a 14ª região administrativa mais populosa do DF, com mais de 82 mil habitantes.

Serviço



Inauguração do Dia a Dia Atacadista – Sobradinho II

Data: quarta-feira, 11 de novembro, às 7h

Endereço: Rodovia DF-150, Km 3 (próximo ao Posto Contagem)

Funcionamento: segunda a sábado, das 7h às 22h; domingo, das 7h às 20h

Sobre o Dia a Dia Atacadista



A história do Dia a Dia Atacadista começou na década de 60, em Padre Bernardo (GO), quando os irmãos Jaci e Zico Oliveira fundaram o pequeno mercado Casa Oliveira, seguido pela Casa Silva. Nos anos 70, a família abriu o Supermercado Pirenópolis, em Brazlândia(DF). Em 1983, com três lojas em funcionamento, Edis Oliveira Silva, o "Nego Pirenópolis", assumiu os negócios e, em 1996, seus filhos, junto com Sônia Maria, passaram a comandar a operação. Há 13 anos, os irmãos criaram a rede Dia a Dia, com gestão descentralizada, foco na satisfação e na experiência do cliente e o melhor preço.