eConsig é referência na gestão de consignado do setor público

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

O eConsig, solução da Salt Tecnologia que integra o portfólio da Serasa Experian, se consolida como a primeira e maior plataforma de consignações do Brasil. Pioneira e líder há mais de 25 anos na gestão do consignado do setor público, movimenta um grande volume de transações, promovendo taxas mais baixas e garantindo maior acesso ao crédito justo. No Brasil, o sistema é responsável pela gestão de mais de R$ 100 bilhões em consignados.

O software conecta três públicos principais: os servidores públicos e militares, que podem comparar as taxas de diferentes bancos e escolher a melhor opção de crédito; os gestores públicos, que ganham praticidade no controle dos descontos e relatórios inteligentes; e as instituições financeiras, que reduzem o risco de inadimplência.

"Para o servidor, funciona como um site de comparação de preços de passagens ou de hotéis: basta acessar pelo computador, celular ou tablet e visualizar um ranking das taxas de crédito disponíveis. O aplicativo está disponível para download na Apple Store e Google Play para servidores e colaboradores de empresas que utilizam o eConsig. Tudo isso sem custo para a gestão pública, reforçando a importância da educação financeira ao oferecer transparência e autonomia na escolha das melhores condições de crédito" Délber Lage, CEO do eConsig

Por meio da integração do eConsig com a Serasa Experian, há uma gestão de dados com segurança e privacidade reforçadas, além de robustez tecnológica para suportar operações em larga escala. Com essa infraestrutura, os órgãos públicos passam a contar com relatórios mais inteligentes e detalhados, que auxiliam na tomada de decisão e no controle eficiente dos descontos em folha.

Para os servidores, segundo Lage, essa integração significa acesso a crédito com mais transparência e melhores condições, enquanto para os gestores públicos representa eficiência, confiabilidade e redução de riscos. ”Em resumo, a união entre o eConsig e a inteligência da Serasa Experian elevou o consignado a um novo patamar de modernização e confiança”, acrescenta.

Em termos de segurança, o CEO informa que a plataforma conta com uma estrutura robusta de segurança da informação e antifraude, que garante total rastreabilidade sobre quem acessa os dados, em qual contexto e por qual motivo. Segundo o especialista, isso significa que é possível saber exatamente quem consulta cada informação e, dessa forma, são oferecidas ferramentas para que o próprio servidor possa acompanhar e avaliar quem está realizando inclusões em sua margem consignável.

“O sistema conta com uma estrutura robusta de governança e compliance somado ao modelo da Serasa Experian, primeira e maior datatech do país. Essa base garante que todas as operações sejam conduzidas com segurança, ética e plena aderência à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)”, exemplifica.

Além disso, o Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno é certificado pela ISO 37001, norma internacional que estabelece requisitos para um Sistema de Gestão Antissuborno (SGAS), reforçando o compromisso com os mais altos padrões éticos. Complementando essa estrutura, o eConsig possui ainda as certificações internacionais como ISO 27001 (segurança da informação), ISO 27701 (privacidade de dados) e ISO 9001 (qualidade).

“Recentemente, passamos por auditorias independentes e criteriosas que confirmaram a conformidade integral das nossas práticas, sem qualquer apontamento ou penalidade. Esse resultado reforça a credibilidade da plataforma e a confiança que os entes públicos e servidores podem depositar em nossas operações”, ressalta.

Gestão do crédito consignado

De acordo com o CEO do eConsig, nos últimos 25 anos, a gestão do crédito consignado nos órgãos públicos evoluiu de processos manuais e burocráticos para sistemas digitais automatizados, o que possibilitou a segurança e redução de taxas.

"No início, os empréstimos eram restritos a servidores públicos e controlados de forma pouco padronizada, o que gerava lentidão e riscos de erros. Com o avanço da tecnologia, os órgãos públicos passaram a utilizar plataformas digitais – como o eConsig – que automatizam o controle dos empréstimos, oferecem relatórios inteligentes e reduzem custos operacionais", explica.

Dessa forma, é possível que os servidores comparem taxas de diferentes instituições financeiras credenciadas em tempo real, de forma semelhante a um site de comparação de preços, garantindo agilidade, segurança e melhores condições de crédito sem custos adicionais para a gestão pública.

E, mais recentemente, segundo Lage, o eConsig foi pioneiro ao lançar o inovador Leilão Reverso. Diferente de um leilão tradicional, em que os compradores disputam oferecendo valores cada vez maiores, no leilão reverso são os bancos e instituições financeiras que competem entre si para oferecer juros cada vez menores ao servidor público, militar ou pensionista que deseja contratar crédito.

“Funciona assim: o servidor informa sua necessidade de empréstimo na plataforma, e as instituições passam a apresentar propostas sucessivas com taxas reduzidas, dentro de um prazo determinado (geralmente 24 a 48 horas). Esse processo estimula a concorrência, aumenta a transparência e garante que o servidor consiga contratar o empréstimo com o menor custo efetivo total (CET) possível”, diz.

Sobre o software

Cristiana Barreto, diretora de Soluções do eConsig, avalia que a gestão digital da margem consignável funciona como um sistema automatizado que controla em tempo real o limite disponível para contratação de empréstimos e outros benefícios consignados.

Sempre que um servidor ou militar solicita crédito, o sistema eConsig verifica imediatamente se há margem suficiente e atualiza os dados de forma online, evitando erros e garantindo que os descontos não ultrapassem o limite permitido.

"Isso elimina tarefas manuais do RH e do Departamento Pessoal, que antes precisavam calcular e validar cada operação, e assegura maior segurança, transparência e agilidade. Além disso, relatórios inteligentes permitem aos gestores acompanhar a saúde financeira do convênio e tomar decisões estratégicas com base em informações confiáveis e atualizadas" Cristiana Barreto, diretora de Soluções do eConsig

Na prática, o eConsig oferece ao RH e ao Departamento Pessoal total controle e processos automatizados para atualização em tempo real das margens consignáveis, garantindo máxima segurança em cada etapa. Entre os principais módulos da plataforma estão o Módulo de Comunicação, Módulo de Portabilidade, Módulo de Recuperação de Senha, Módulo Simulador, Portal do Servidor e o Módulo de Credenciamento de Consignatária, todos desenvolvidos para oferecer praticidade, transparência e eficiência na gestão do consignado.

“O uso de dados no eConsig ajuda o gestor público a tomar decisões mais estratégicas porque transforma informações operacionais em análises inteligentes e confiáveis. Com uma equipe de mais de 200 profissionais especializados em segurança e operação, o sistema foi concebido para ir além dos padrões de mercado, garantindo robustez e privacidade na gestão”, ressalta.

Por meio do Painel Analytics, os gestores têm acesso a relatórios completos e atualizados, com diversos filtros e indicadores que permitem avaliar a saúde do consignado dentro do convênio. Barreto indica que isso facilita a identificação de tendências, riscos e oportunidades, tornando a tomada de decisão mais ágil, precisa e baseada em dados sólidos, o que fortalece tanto a eficiência administrativa quanto o bem-estar financeiro dos servidores.

