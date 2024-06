Emplavi apresenta seu novo 4 Suítes Premium na Quadra 500 do Setor Sudoeste

Apresentado por

Residencial Esmeralda 4 suítes premium Quadra 500 – Sudoeste – Fachada principal - (crédito: )

Este conteúdo é um informe publicitário

Em clima de muita celebração e otimismo a Emplavi celebrou, no último mês de Maio, 42 anos de muitas histórias felizes, com uma agenda recheada de atrações, muitas novidades e grandes expectativas para um novo ciclo de muito sucesso que começa a partir de agora com o lançamento de seu mais novo empreendimento de alto padrão na Quadra 500 do Setor Sudoeste, o Residencial Esmeralda 4 Suítes Premium: preciosidade em cada detalhe.

O novo lançamento já está movimentando o mercado imobiliário de alto luxo da capital, ratificando o compromisso da marca em ofertar, até o final do ano, um volume de R$1,53 bi em imóveis de alto padrão em Brasília.

Emplavi anuncia, para 2024, a oferta de mais de 1,53 bilhão em imóveis nas regiões mais valorizadas do Distrito Federal.

O novo empreendimento chega para complementar a bem-sucedida coleção de preciosidades Emplavi na nova quadra 500 do Sudoeste, composta pelos residenciais Turmalina, Safira e Topázio e deverá ser oficialmente apresentado ao público no próximo dia 08 de Junho, a partir das 10h, em um evento especial de abertura de vendas com tabela especial de pré-lançamento, na Central de Vendas e decorados Emplavi Noroeste – SQNW 102 .

Além de condições exclusivas de negociação, os clientes e seus convidados serão recepcionados com uma experiência gastronômica imperdível de parrilla burger e drinks autorais, visita aos decorados e showroom de revestimentos, além de visitas às obras aceleradas.

As crianças terão atenção especial, com recreação e monitoria durante todo o evento. Para confirmar presença, acesse emplavi.com.br/preciosidades-quadra-500/ ou pela linha direta no WhatsApp 61-33459400.

Residencial Esmeralda 4 suítes premium Quadra 500 – Sudoeste – Fachada principal (foto: )



Seja bem-vindo ao Residencial Esmeralda 4 Suítes Premium – Quadra 500 Sudoeste: Preciosidade em cada detalhe

Uma fusão rara de beleza, nobreza, sofisticação e funcionalidade, cercada por uma localização simplesmente única e uma vista livre, permanente e deslumbrante do Parque das Sucupiras e do horizonte da capital, fazem do Residencial Esmeralda uma imersão diária de exclusividade, conforto, segurança, lazer e bem-estar que cativa, inspira e harmoniza o melhor de uma cidade cosmopolita com a tranquilidade e segurança que você e sua família merecem, agregando um valor imensurável ao status do seu novo endereço na Quadra 500 do Setor Sudoeste.

Quadra 500 Sudoeste – Preciosidades Emplavi (foto: )

Quadra 500 Sudoeste – Preciosidades Emplavi (foto: )

Com um conjunto arquitetônico imponente, singular e marcante, moldado para encantar e surpreender desde o primeiro olhar, com espaços amplos e funcionais, revestidos de nobreza, sofisticação e requinte, desde o subsolo, com maior número de vagas de garagem, bicicletário coletivo e individual e halls sociais com acesso privativo aos apartamentos, passando pela cobertura coletiva com suas piscinas adulto e infantil, sauna com descanso, espaço gourmet e churrasqueira, até o salão de festas, academia, sala de estudos e brinquedoteca, localizados no pilotis do prédio.

O Residencial Esmeralda é a tradução mais fiel da evolução do conceito de moradia de luxo na capital federal convergindo, tudo que você e sua família esperam de um 4 Suítes premium definitivo, no melhor lugar de Brasília, com a marca da solidez, segurança e da qualidade construtiva Emplavi, referência no segmento imobiliário de alto padrão no Distrito Federal.

Legenda: Residencial Esmeralda 4 suítes premium Quadra 500 – Sudoeste

Quanto mais raro, mais valorizado: Prepare-se para viver um novo status de exclusividade.

A arte de lapidar ideias, conceitos, espaços e ressignificar experiências diárias de quem busca conforto, versatilidade e funcionalidade, está perfeitamente harmonizada com os projetos do Residencial Esmeralda, meticulosamente distribuídos em amplos apartamentos de 04 suítes com áreas que variam de 210,64m² a 317,35m² e 4 vagas de garagem, além de coberturas privativas com até 628,72m² e 5 vagas de garagem.

Projetos que se diferenciam tanto pela nobreza em cada detalhe, inovações tecnológicas e amplitude, quanto pelas diversas opções de plantas que oferecem integrações únicas, como ampliação de sala, varanda gourmet, além de uma exclusiva cozinha gourmet com ilha e copa, além de outras reversibilidades que irão proporcionar mais personalidade ao seu estilo único e diferenciado de viver intensamente a rotina de uma cidade cosmopolita, sem abrir mão do conforto, da praticidade e, acima de tudo, da exclusividade de momentos memoráveis de convívio social e familiar, cercada da vista mais privilegiada da cidade, afinal, você fez por merecer viver aqui.

Seja bem-vindo ao Residencial Esmeralda: preciosidade em cada detalhe.

Para saber mais acesse: emplavi.com.br ou pela linha direta WhatsApp 61-33459400.

Cadastre-se e aproveite condições exclusivas de pré-lançamento.

Memorial de Incorporação registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o número R7-159973