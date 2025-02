Emplavi anuncia para 2025, a oferta de mais de 2 bilhões em imóveis de alto padrão nas melhores localizações do DF

Apresentado por

Cercada por uma atmosfera de otimismo, celebração, grandes expectativas e de novas realizações, a Emplavi reuniu, mais uma vez, toda a sua força de vendas, formada por gestores e corretores credenciados, além de seu corpo diretivo, para a realização do seu tradicional Meeting de Vendas Emplavi, com o tema “O poder para fazer mais e melhor está em você”.

Além de toda celebração pelos resultados de vendas em 2024, com batimento de todas as metas e a entrega das premiações aos melhores corretores, feita pelo presidente da empresa, Dr. Gil Pereira, o encontro foi marcado por momentos de muita vibração, desafios e reconexão com o universo Emplavi, com apresentação das novas metas para 2025 e do planejamento estratégico de Marketing e Vendas para o novo ciclo, além de muita interação entre os participantes, palestras motivacionais e um animado happy hour para fechar o evento.











No entanto, o momento mais aguardado do encontro, ficou para o anúncio feito pelo presidente da Emplavi, Dr. Gil Pereira, que oficializou, com muito entusiasmo, a oferta de mais de R$ 2 bilhões em imóveis para 2025, sendo R$ 885 milhões em cinco novos lançamentos, sendo três deles na Quadra 500 do Setor Sudoeste e dois novos empreendimento no Setor Noroeste, que deverão se somar à oferta atual da marca, que conta com empreendimentos de dois, três e quatro quartos, prontos para morar e com obras aceleradas, nas melhores localizações dos Setores Noroeste e Sudoeste, além de Guará e Águas Claras, ratificando assim, sua liderança no segmento imobiliário do DF, com a maior e mais diversificada oferta imobiliária de Brasília.



"O desafio de ofertar, em 2025, mais de R$ 2 bilhões em imóveis, nas localizações mais privilegiadas de Brasília, além de refletir o empreendedorismo que sempre norteou as decisões da Emplavi, nos momentos mais decisivos de seus 43 anos de história, ratifica, mais uma vez, os seus compromissos com clientes, parceiros, colaboradores e, sobretudo, com o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, ao planejar, comercializar, construir e entregar empreendimentos que já se tornaram referência em solidez, segurança e qualidade construtiva aqui em nossa cidade. É com essa confiança e determinação que avançaremos juntos, rumo aos novos empreendimentos de sucesso e às novas histórias de felicidade que desejamos construir e escrever, neste novo ciclo de prosperidade e crescimento que começa agora." Dr. Gil Pereira, fundador e presidente da Emplavi

(foto: )





Para Bruna Bulat, gerente comercial da Emplavi, além de ratificar o posicionamento de liderança da marca no mercado imobiliário de Brasília, o anúncio da oferta imobiliária de 2 bilhões, sobretudo com os novos lançamentos e principalmente das metas e premiações oferecidas para o ano de 2025, representa uma virada de chave importantíssima para o início de um novo ciclo de sucesso para toda a força de vendas, gestores e corretores credenciados. “Esse conjunto de fatores, associado à toda estrutura comercial que a empresa oferece, certamente irá proporcionar um ambiente seguro e único de valorização, gestão, treinamento e muitas oportunidades, que fará toda diferença no crescimento profissional e financeiro de toda a nossa força de vendas, nesta nova jornada de desafios e realizações que começa agora” finaliza Bruna.

(foto: )





Já para Alexandre Oliveira, gerente de Marketing da Emplavi, o meeting de Vendas, com todas as novidades que ele trouxe, representa um divisor de águas para o sucesso da Emplavi em 2025. "Um momento marcante de reconexão com a nossa essência, nossa missão, nosso propósito, em continuarmos evoluindo em nossas competências essenciais, nos diferenciando em estratégias e ações cada vez mais assertivas, mantendo nossa vantagem competitiva e construindo novas histórias de sucesso em 2025". "Será um ano muito especial aqui na Emplavi e é sempre um privilégio e motivo de orgulho fazer parte desse momento histórico da empresa", conclui Oliveira.

























Para saber mais sobre a oferta imobiliária Emplavi, empreendimentos e próximos lançamentos, acesse emplavi.com.br, ligue 3345-9400 ou agende uma visita em nossa central de vendas e decorados Emplavi Noroeste – SQNW 102.