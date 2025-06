Quanto mais raro, mais valorizado: Emplavi apresenta sua nova coleção de Empreendimentos Premium no Setor Sudoeste

Apresentado por

Preciosidades Emplavi Quadra 500 Sudoeste : Quanto mais raro, mais valorizado. - (crédito: Divulgação)

A Emplavi, incorporadora líder do segmento imobiliário de alto padrão em Brasília, surpreende mais uma vez e anuncia o lançamento de 03 novos residenciais de altíssimo padrão, em um dos endereços mais cobiçados de Brasília: os residenciais Ametista, Rubi e Diamante, uma nova geração de empreendimentos em sua premiada coleção de preciosidades na Quadra 500 do Setor Sudoeste.



Para o presidente da Emplavi, Gil Pereira, os novos residenciais representam uma oferta imobiliária única no cenário urbanístico e arquitetônico da Capital:

"“Os residenciais Ametista, Rubi e Diamante, materializam a evolução do conceito Premium em apartamentos de alto luxo em Brasília, já consagrado pela Emplavi, em seus empreendimentos entregues na Quadra 500 e que agora será ainda mais valorizado nesta nova geração de preciosidades Emplavi no bairro, unindo localização privilegiada, altíssimo padrão construtivo, lazer incomparável, diferenciais arquitetônicos e inovações tecnológicas de última geração, à projetos únicos e diferenciados com apartamentos de até 5 suítes e metragens de até 800m². Uma oferta audaciosa, que reflete, a nossa total confiança neste segmento exclusivo e sobretudo, em nossa vocação de ir sempre além e surpreender essa demanda altamente exigente, que certamente irá perceber o alto valor que esses empreendimentos irão agregar, à uma das regiões mais valorizadas da capital”" Gil Pereira – Presidente da Emplavi

Com os respectivos Memoriais de Incorporação devidamente registrados no Cartório do 1º Ofício do Distrito Federal, a Incorporadora planeja realizar os lançamentos entre os meses de Junho e Agosto deste ano e , segundo Alexandre Oliveira , gerente de Marketing da Emplavi, tudo está sendo preparado para que sejam meses de intensa movimentação, tanto no Setor Sudoeste, onde os terrenos já estão devidamente sinalizados e disponíveis à visitação, quanto na Central de Vendas Emplavi no Setor Noroeste, com eventos de lançamento, experiências exclusivas com o alto padrão Emplavi e ações promocionais imperdíveis.



“ Nossa expectativa é criar um ambiente de muita conexão entre o sonho de viver e morar na melhor Quadra do Sudoeste, com a solidez, a segurança e a qualidade construtiva que só um imóvel Emplavi pode oferecer, transformando essa jornada de compra, em uma experiência incomparável de felicidade e certeza do melhor negócio” complementa Oliveira.



Residencial Ametista até 02 Suítes Premium : Preciosidade em cada detalhe (foto: Divulgação)





O novo ciclo de lançamentos já começa no próximo dia 14 de Junho, com o lançamento oficial do primeiro dos três empreendimentos, o Residencial Ametista, o único lançamento de 02 quartos, com até 02 suítes, do Setor Sudoeste.



Segundo Frederico Martins, diretor de Incorporações da Emplavi, o Residencial Ametista apresenta uma proposta de valor totalmente disruptiva e inovadora em residenciais de alto luxo com essa tipologia no Setor Sudoste:

"“ Nosso maior desafio foi transformar um projeto de 02 quartos , em um verdadeiro ícone de design e arquitetura que deverá se perpetuar na Quadra 500 e na história do bairro, como a maior e melhor referência nesse segmento, ao agregar diferenciais que irão elevar o conceito de exclusividade e qualidade de vida a um patamar inimaginável e incomparável, um verdadeiro legado arquitetônico para a cidade”" Frederico Martins – diretor de Incorporações da Emplavi

Já para Bruna Bulat, gerente comercial da Emplavi, a expectativa de comercialização dos novos lançamentos é a maior possível , considerando a alta demanda no segmento premium no bairro e o alto valor agregado dos empreendimentos:

"“Não temos dúvida que será mais um ciclo de muito sucesso para a Emplavi , para nossos clientes e para nossa força de vendas que está muito motivada e preparada para transformar todo esse volume de prospecções, em oportunidades de negócio, que certamente irão viabilizar o sonho de centenas de famílias e o atingimento de todas as nossas metas de vendas para 2025”" Bruna Bulat – gerente comercial da Emplavi

Seja bem-vindo ao Residencial Ametista: sua preciosidade de 02 quartos no Sudoeste





Ao lado do Parque das Sucupiras e do Eixo Monumental, o Residencial Ametista é um convite à liberdade de quem busca muito mais que um lugar para viver e morar, um lugar que reflita com autoridade e relevância, um novo e inigualável patamar de exclusividade e qualidade de vida, que somente a solidez, a segurança e a qualidade construtiva Emplavi pode oferecer.













Com seu conjunto arquitetônico harmonioso, surpreendente e moderno, com áreas de convivência revestidas de nobreza e sofisticação em cada detalhe, lazer diferenciado, que evoca momentos únicos de descanso e histórias memoráveis, que se fundem em apartamentos com projetos definitivos, funcionais e inteligentes de até 89,60m² e coberturas privativas de até 179,03m² com 2 vagas de garagem, o Residencial Ametista é uma celebração diária às maiores conquistas e uma realização que irá transformar sua rotina em uma experiência incomparável de bem-estar e felicidade.



Seja bem-vindo ao seu melhor momento. Seja bem-vindo ao Residencial Ametista: preciosidade em cada detalhe.



Abertura de Vendas Residencial Ametista: dia 14 de Junho. Acesse emplavi.com.br ou ligue 3345 9400, cadastre-se e aproveite condições exclusivas de Pré-lançamento.



Emplavi : Há 43 anos, construindo histórias felizes.