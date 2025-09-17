Emplavi apresenta os residenciais Rubi e Diamante: 02 novas preciosidades na Quadra 500 do Sudoeste

Apresentado por

Preciosidades Emplavi – Quadra 500 – Sudoeste : Quanto mais raro, mais valorizado - (crédito: )

A Emplavi, incorporadora líder do segmento imobiliário de alto padrão em Brasília, seguindo seu planejamento de ofertar 2 bilhões em imóveis, nas regiões mais valorizadas do Distrito Federal em 2025, anuncia o lançamento de dois novos empreendimentos que irão ressignificar o conceito de moradia de alto luxo na capital, os residenciais Rubi e Diamante : duas joias arquitetônicas esculpidas no coração de uma das regiões mais cobiçadas de Brasília : A Quadra 500 do Setor Sudoeste.

A apresentação dos novos residenciais, bem como a abertura de vendas acontece neste próximo Sábado, 20 de Setembro a partir das 10H na Central de Vendas e decorados Emplavi, na SQNW 102 Noroeste, onde clientes e convidados serão recepcionados com uma exclusiva harmonização de queijos e vinhos, experiências incríveis com o alto padrão Emplavi e condições exclusivas de negociação para a conquista do imóvel dos sonhos.

Para o presidente da Emplavi, Gil Pereira, os novos residenciais representam uma oferta única no cenário imobiliário da capital.

“Os residenciais Rubi e Diamante, materializam a evolução do conceito Premium em apartamentos de alto luxo em Brasília, conceito esse, já consagrado pela Emplavi, em seus empreendimentos entregues na Quadra 500, e que agora, ganha ainda mais força e significado, com esses novos lançamentos, ao aliar localização privilegiada, altíssimo padrão construtivo, lazer incomparável, diferenciais arquitetônicos e inovações tecnológicas de última geração, à projetos únicos e diferenciados, com apartamentos de até 5 suítes e metragens de até 796m². Uma oferta audaciosa, que reflete a nossa total confiança neste segmento exclusivo e, sobretudo, em nossa vocação de ir sempre além e surpreender essa demanda altamente exigente, que certamente irá perceber o alto valor que esses empreendimentos irão agregar, à uma das regiões mais valorizadas da capital.” Gil Pereira, presidente da Emplavi

Para Alexandre Oliveira, gerente de Marketing da Emplavi, a expectativa em torno dos novos lançamentos é crescente e altamente qualificada, redobrando a confiança da empresa em mais uma jornada de muito sucesso, já neste evento de abertura de vendas. “ O evento pretende criar uma atmosfera única de realização, que irá surpreender nossos clientes e convidados , proporcionando uma experiência incomparável de felicidade e certeza do melhor negócio, a partir de uma percepção extraordinária de valor, presente em cada detalhe desses novos empreendimentos. Com certeza, será um dia histórico para a Emplavi e para todos os presentes.” complementa Oliveira.

























Segundo Frederico Martins, diretor de Incorporações da Emplavi, os Residenciais Rubi e Diamante apresentam uma proposta de valor totalmente disruptiva e inovadora em residenciais de alto luxo no Setor Sudoeste.

"São residenciais com alma de casa e a amplitude, liberdade, elegância e a versatilidade de projetos generosos de até 5 suítes de altíssimo padrão. Um verdadeiro ícone de design e arquitetura que deverá se perpetuar na Quadra 500 e na história do bairro, como a maior e melhor referência nesse segmento, ao agregar diferenciais que irão elevar o conceito de exclusividade e qualidade de vida a um patamar inimaginável e incomparável, um verdadeiro legado arquitetônico para a cidade." Frederico Martins, diretor de Incorporações da Emplavi

























Já para Bruna Bulat, gerente comercial da Emplavi, a expectativa de comercialização dos novos lançamentos é a maior possível, considerando a alta demanda no segmento premium no bairro e o alto valor agregado dos empreendimentos.

“Não temos dúvida que será mais um ciclo de muito sucesso para a Emplavi, para nossos clientes e para nossa força de vendas que está muito motivada e preparada para transformar todo esse volume de prospecções em oportunidades de negócio, que certamente irão viabilizar o sonho de centenas de famílias e o atingimento de todas as nossas metas de vendas para 2025”,finaliza Bulat.

Residenciais Rubi e Diamante : Quanto mais raro, mais valorizado

Com assinatura Emplavi – referência máxima em imóveis de alto padrão na capital e reconhecida por transformar espaços em obras atemporais – e promessas em entregas que superam expectativas- , os Residenciais Rubi e Diamante carregam a essência dessa simetria entre estética, funcionalidade e excelência construtiva. Duas joias arquitetônicas singulares, absolutas e surpreendentes esculpidas no ponto mais alto da vida de quem reconhece o extraordinário nos detalhes e que consagram, com autoridade, a premiada coleção de preciosidades Emplavi na localização mais rara e valorizada do Setor Sudoeste: a Quadra 500.

Sejam bem-vindos aos Residenciais Rubi e Diamante : preciosidade em cada detalhe

Abertura de Vendas: dia 20 de Setembro de 2025 às 10h – Central de Vendas e decorados Emplavi Noroeste

Para conhecer todos os detalhes dos novos empreendimentos , acesse emplavi.com.br ou ligue 3345 9400, cadastre-se, agende seu horário com um corretor credenciado Emplavi e aproveite condições exclusivas de Pré-lançamento.