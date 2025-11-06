Parque dos Jequitibás: um novo ícone arquitetônico no coração do Setor Noroeste, com a marca do alto padrão e da excelência construtiva Emplavi.

Apresentado por

Festejado pela estação mais colorida do ano, o mês de Novembro chega com ares de renovação no bairro mais ecológico da capital, o Setor Noroeste. Um espetáculo de cores e sons aflorando pelos jardins e parques que o cercam, marcando um período de pura beleza e inspiração, para viver, conviver, contemplar e experimentar o melhor de Brasília e um único lugar. Isso é viver o Noroeste, um bairro nobre na localização e na qualidade de vida.

É nessa atmosfera de boas notícias e de novos ciclos que a Emplavi, Incorporadora líder no segmento imobiliário de alto padrão na capital, apresenta seu mais novo residencial de 02 quartos, o Parque dos Jequitibás: um novo ícone de beleza arquitetônica , modernidade e exclusividade, em uma das localizações mais consolidadas e valorizadas do Setor Noroeste, a quadra 302.

A apresentação do novo residencial, assim como a Abertura de vendas, acontecem neste próximo dia 08 de NOVEMBRO, a partir das 10h , na Central de Vendas e decorados Emplavi Noroeste, SQNW 102, onde a Incorporadora receberá clientes e convidados com toda exclusividade, para conhecerem todos os detalhes do novo residencial, cercado de muita celebração e experiências únicas com o alto padrão Emplavi, usufruindo de um exclusivo buffet assinado por Renata La Porta, acompanhado de espumantes e vinhos selecionados, além de condições exclusivas de Pré-lançamento na aquisição de uma das unidades disponíveis.

Para o presidente da Emplavi, Dr. Gil Pereira, o lançamento do Parque dos Jequitibás não apenas, ratifica o compromisso Emplavi de ofertar, no ano de 2025, mais de 2 bilhões em imóveis novos, como também atende uma demanda crescente por apartamentos de 02 quartos no Setor Noroeste, atraída pela qualidade de vida que o bairro proporciona e, acima de tudo, pela proposta de viver no Parque dos Jequitibás: um residencial completo, de altíssimo padrão, que reflete a excelência construtiva Emplavi, em cada detalhe. “Uma proposta de valor muito diferenciada que certamente será percebida pelo nosso cliente, na busca pelo imóvel dos sonhos, fazendo de sua jornada de compra, uma experiência bem-sucedida de felicidade e de tranquilidade por ter feito a escolha certa.” finaliza o presidente.

Localizado em uma das quadras mais nobres do Setor Noroeste, a SQNW 302, o Parque dos Jequitibás, resume, em cada detalhe, a força suave das boas escolhas. O conjunto arquitetônico moderno, cercado de verde e de infraestrutura consolidada, a poucos minutos do Parque Burle Marx e das principais vias de acesso ao centro de Brasília, é sinônimo de beleza, modernidade e exclusividade. O equilíbrio perfeito entre a vida contemporânea e o prazer de morar com tempo, sofisticação e plenitude.

Dos subsolos com design conceitual, vagas de garagem generosas e revestimentos que revelam, desde a chegada, cuidado aos detalhes, à exuberância do pilotis, o Parque do Jequitibás é uma celebração diária à qualidade de vida. Uma experiência de exclusividade e bem-estar que se estende à cobertura de lazer, com espaços nobres que entregam conforto, amplitude e momentos únicos em família, e encontra, na funcionalidade das plantas inteligentes de 2 quartos, com até 2 suítes e metragens de 62,86m2 a 88,66m2 e coberturas privativas com até 178m2, muito mais que um endereço, um lugar que acolhe sua essência, respeita seu tempo e reflete suas conquistas.

















Escolha viver o melhor do Setor Noroeste. Parque dos Jequitibás: sua natureza é viver bem.

Abertura de Vendas: 08 de Novembro, a partir das 10h - Central de Vendas e decorados Emplavi Noroeste – SQNW 102

Acesse www.emplavi.com.br/parque-dos-jequitibas/, agende seu horário e aproveite condições exclusivas de Pré-lançamento.

