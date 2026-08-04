Sudoeste se consolida entre os endereços mais valorizados de Brasília e vive um novo momento na Quadra 500

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Poucos bairros de Brasília reúnem de forma tão equilibrada localização central, infraestrutura completa, áreas verdes e qualidade de vida. Essa combinação mantém o Setor Sudoeste entre os endereços mais desejados e valorizados da capital.

O bairro oferece acesso facilitado ao Eixo Monumental, ao centro de Brasília e a importantes regiões do Distrito Federal. Ao mesmo tempo, preserva uma atmosfera predominantemente residencial, com comércio diversificado, serviços, escolas, restaurantes, ciclovias e espaços voltados ao lazer.

A proximidade com o Parque da Cidade amplia as possibilidades de atividades ao ar livre e convivência, enquanto a oferta limitada de novos terrenos contribui para sustentar a procura e a valorização dos imóveis. Para quem busca morar, isso representa conveniência e qualidade de vida. Para quem pretende investir, significa adquirir um patrimônio em uma região consolidada e com demanda constante.

Quadra 500: uma nova frente de valorização no Sudoeste

Nesse cenário, a Quadra 500 ocupa uma posição singular. Planejada mais recentemente, a região reúne atributos que qualificam a experiência dos moradores, como iluminação pública, segurança, quadras poliesportivas e espaços de convivência.

Entre seus diferenciais estão a iluminação planejada, as áreas de convivência, as quadras poliesportivas e uma configuração urbana que favorece a circulação, a segurança e a convivência entre as famílias. A localização estratégica, próxima ao Eixo Monumental e ao Parque das Sucupiras, também facilita os deslocamentos e amplia as opções de caminhadas, esporte, lazer e contato com a natureza.

A Quadra 500 combina, assim, a infraestrutura consolidada do Sudoeste com as vantagens de uma área nova e planejada. A disponibilidade restrita de terrenos, somada à chegada de empreendimentos contemporâneos, reforça sua atratividade tanto para quem deseja morar quanto para quem busca potencial de valorização patrimonial.

Um novo espaço para conhecer o presente e o futuro da quadra

Com uma trajetória de mais de quatro décadas no mercado imobiliário brasiliense, a Emplavi vem ampliando sua presença na Quadra 500 com uma coleção de empreendimentos de alto padrão em diferentes fases de desenvolvimento.

No dia 8 de agosto, a empresa realizará a inauguração de sua nova Central de Vendas, localizada na SQSW 500. O espaço foi criado para aproximar os visitantes dos projetos da construtora e apresentar as transformações previstas para a região.

Na ocasião, o público poderá conhecer os empreendimentos da Emplavi já prontos, os que estão em construção e os pré-lançamentos exclusivos previstos para 2026. Os interessados também poderão se cadastrar para receber, em primeira mão, informações e condições exclusivas relacionadas às próximas oportunidades imobiliárias da quadra.

Em um mercado de terrenos cada vez mais escassos, a Quadra 500 inaugura um novo capítulo do Sudoeste. Com empreendimentos que unem localização privilegiada, alto padrão de acabamento e reconhecida qualidade construtiva, a Emplavi contribui para consolidar a região como uma escolha segura para morar, investir e preservar valor ao longo do tempo.