Corrida de rua ganha espaço como aliada ao bem-estar feminino

Alimentação adequada é essencial para a prática da corrida. - (crédito: drazen_zigic)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

Em tempos em que a rotina acelerada exige cada vez mais do corpo e da mente, manter o equilíbrio entre saúde emocional, alimentação e prática de atividades físicas deixou de ser apenas uma recomendação médica para se tornar uma necessidade. Cuidar da mente, do que se come e de como o corpo se movimenta são atitudes que, quando caminham juntas, podem transformar o bem-estar de forma profunda e duradoura – principalmente para as mulheres, que muitas vezes acumulam múltiplas jornadas e pouco tempo para si.

Pensando justamente nessa conexão entre corpo, mente e estilo de vida, nasce a Encontro Delas, um evento voltado exclusivamente para o público feminino. Mais do que promover a prática esportiva, a proposta é oferecer um espaço de acolhimento, incentivo e valorização da saúde da mulher em todas as suas dimensões.

A corrida está marcada para o dia 21 de setembro, com largada prevista às 08 horas, no ParkShopping, e contará com percursos de caminhada (2 km) e corrida (5 km e 10 km), pensados para todos os perfis, desde iniciantes a atletas experientes. As inscrições podem ser feitas no site Brasil Corrida. Na data do evento, o público contará com sorteios, ativações de patrocinadores, aulas de dança e espaços instagramáveis.

Para auxiliar na preparação para a prova, a nutricionista e especialista em comportamento alimentar Karol Marques indica que a alimentação adequada é essencial para a prática da corrida. "Ela fornece o combustível necessário para o corpo realizar o esforço e se recuperar de forma adequada", explica. De acordo com a especialista, os carboidratos, apesar de muitas vezes serem negligenciados, são a principal fonte de energia. No entanto, alerta: “é necessária a ingestão adequada, que varia para cada indivíduo".

Nesse contexto, as proteínas também são de extrema importância, pois reparam e fortalecem os músculos. As gorduras também não ficam de fora, desde que sejam saudáveis, pois colaboram com funções metabólicas essenciais. “Também temos que lembrar da importância dos micronutrientes, porque eles fazem parte de todo o auxílio na produção de energia, oxigenação muscular e recuperação”, diz. Para Karol, uma alimentação equilibrada, personalizada às necessidades individuais é fundamental para garantir saúde e, ainda, para evitar lesões e melhorar a performance durante a corrida.

Encontro Delas realizado em 2024 destacou a força feminina. (foto: MAR)

Antes da corrida, a especialista recomenda que as atletas tenham energia e conforto durante a prova. Para isso, duas ou três horas antes do exercício é indicado o consumo de carboidratos complexos, como arroz integral, batata doce, aveia e pão integral, combinados com uma fonte leve de proteína. No entanto, se a alimentação se der de 30 a 60 minutos antes da atividade, a nutricionista indica uma refeição que gere uma digestão mais rápida, como uma banana com aveia ou um pão com geleia.

No âmbito dos preparativos para os exercícios físicos, a profissional faz um alerta, ainda, sobre equívocos mais recorrentes. Na percepção de Karol, o jejum mal orientado ocupa lugar de destaque. Muitas mulheres iniciam o dia com treinos intensos sem nenhuma ingestão prévia de alimentos, o que pode comprometer o desempenho e levar a episódios de fraqueza.

"Treinar em jejum sem acompanhamento pode causar queda de performance, ingestão alimentar inadequada ao longo do dia e até compulsão no final da tarde", alerta. Outro erro comum está na ingestão insuficiente de proteínas e na restrição excessiva dos carboidratos, que afeta diretamente a produção de energia, o equilíbrio hormonal e o humor.

Para o pós-corrida, a prioridade é a recuperação muscular e a reposição dos estoques de energia que foram gastos. "recomenda-se uma combinação de carboidratos e proteínas, como um iogurte com frutas, uma vitamina ou um sanduíche com proteína magra. Se a refeição for o almoço, apostar no prato completo: arroz, feijão, proteína, legumes, fibras e, claro, não esquecer da água", aponta.

Alimentação, exercício e saúde mental

A nutricionista alerta: a alimentação não apenas influencia o desempenho nas corridas, como também está diretamente ligada à saúde mental. "Uma dieta equilibrada, rica em alimentos naturais como frutas, verduras, proteínas, magras e gorduras saudáveis ajuda a manter a mente mais tranquila, a concentração mais afiada e a vontade de continuar no processo", aponta.

Outro fator fundamental destacado por Karol diz respeito ao sono. "Quando a alimentação não está equilibrada, podem surgir sintomas como cansaço mental, irritabilidade, dificuldade de concentração e um sono de qualidade ruim. Todos esses fatores atrapalham a performance e o prazer na prática de exercícios físicos", acrescenta.

Mas a relação entre alimentação e saúde vai além do prato. Transtornos alimentares ainda são uma realidade no universo esportivo feminino e, segundo Karol, vêm se intensificando com a exposição de corpos nas redes sociais.

"Com o crescimento dos esportes na mídia e a influência de grandes influenciadores, muitas vezes sem informação técnica, a pressão por corpos perfeitos e rotinas rígidas aumentou, elevando o risco de transtornos alimentares. Alguns sinais importantes: a preocupação excessiva com calorias, medo ou culpa relacionados à comida, uso compulsivo do exercício para compensar a alimentação e o isolamento social devido a hábitos restritivos. Identificar esses sinais precocemente é fundamental, assim como buscar um acompanhamento profissional que envolva muitas vezes uma abordagem multidisciplinar”, afirma.

Encontro Delas chega a sua 4ª edição em 2025. (foto: MAR)

A boa notícia é que a alimentação, quando bem conduzida, também pode ser uma grande aliada da autoestima e da relação positiva com o corpo. "A alimentação é muito mais do que nutrir o corpo. É uma forma poderosa de autocuidado e acolhimento consigo mesma. Quando se estabelece uma relação respeitosa com a comida, deixando de lado as cobranças e a culpa, abre-se espaço para um olhar mais gentil e amoroso sobre o próprio corpo", ressalta.

Ela explica que esse processo é construído ao longo do tempo, e que equilibrar a alimentação para garantir saúde, energia e prazer transforma a forma como a pessoa se percebe. "Essa transformação não acontece apenas na aparência, mas na sensação da força, da vitalidade, do bem-estar que passa a habitar o dia a dia. A autoestima se fortalece porque o corpo deixa de ser um inimigo a ser corrigido e passa a ser visto como um parceiro valioso, capaz de realizar conquistas e resistir aos desafios."

Para mulheres que desejam começar a corrida, mas ainda enfrentam inseguranças, a nutricionista deixa um recado: "começar a praticar exercícios não é sobre buscar um padrão ou fazer tudo perfeito desde o primeiro dia. É um ato de amor e cuidado com o corpo e a mente, respeitando o tempo e as particularidades de cada pessoa. Quando o receio vem da relação com a comida ou das barreiras mentais que dificultam a mudança, é importante saber que isso é mais comum do que se imagina e totalmente superável.”

Ela reforça que a alimentação deve ser vista como uma aliada e não como um obstáculo. "Ela oferece energia, melhora o humor, ajuda o corpo a se adaptar e potencializa os benefícios do exercício, aumentando a disposição para continuar. Mais do que melhorar o corpo, o exercício pode ser um caminho para resgatar a autoestima, reconectar-se consigo mesma e construir uma relação positiva e verdadeira com o corpo e com a saúde. Não existe um começo perfeito, mas existe a coragem de começar – e essa escolha é o que realmente transforma", indica.