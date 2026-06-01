Faça a sua inscrição para a 5ª edição da corrida Encontro Delas CAIXA

Apresentado por

- (crédito: )

O Circuito Encontro Delas CAIXA, que nasceu em Belo Horizonte, vem ganhando o Brasil nos últimos anos, e chega à capital federal mais uma vez para sua quinta edição em 2026. Após alguns ajustes e atendendo pedido da Segurança Pública do Distrito Federal, foi definida a data de realização da prova exclusivamente feminina.

Com percursos de 2km de caminhada, além de 5km e 10km de corrida, o Circuito Encontro Delas Caixa será realizado no dia 5 de julho. A largada e chegada da prova será no Park Shopping (SAI/SO Área 6580, Guará), onde será montada a arena com diversas ativações e atrações para as participantes.

Este ano, o mote do evento é “Sua Energia, Seu Ritmo”, incentivando todas as mulheres, independente do nível de experiência e treinamento a participar da prova. Afinal, o importante no Circuito Encontro Delas Caixa é o incentivo à saúde da mulher e o empoderamento feminino através de uma corrida exclusiva para elas.

Circuito

Além de Brasília, o Circuito Encontro Delas Caixa já tem presença confirmada em outras cidades em 2026. No próximo dia 24 de maio, Belo Horizonte sedia a 29ª edição da prova na capital mineira. Ainda há a previsão de o evento desembarcar em Goiânia pela terceira vez, a realização da 30ª edição em BH e a chegada da prova à Palmas, capital do Tocantins.

Com a expansão em 2026, o Circuito Encontro Delas Caixa reafirma seu papel como uma referência no esporte feminino. A cada nova etapa, o evento transcende a competição, criando uma plataforma de união e celebração entre mulheres.

Inscrições e reembolso

Por conta dos adiamentos anteriores, as inscrições para o Circuito Encontro Delas Caixa Brasília continuam abertas no site oficial da prova (www.encontrodelas.com.br/bsb/). Quem já se inscreveu anteriormente e continua interessada em participar da prova não precisa se preocupar, a inscrição ainda está válida para a corrida no dia 5 de julho.

As corredoras que fizeram inscrição e não poderão participar da prova na nova data podem pedir o reembolso. Para isso, basta solicitar até 5 de junho de 2026 pelo e-mail brasilcorrida.site@gmail.com, enviando comprovante de inscrição e seus dados pessoais e bancários. O valor será reembolsado de forma integral em até 10 dias úteis após a confirmação da solicitação.

O Circuito Encontro Delas CAIXA é uma realização da Encontro, com organização da AL2 Eventos.

Serviço