Encontro Delas Caixa chega à 6ª edição em Brasília com corrida e caminhada exclusivas para mulheres

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Brasília recebe, no dia 29 de novembro de 2026, a 6ª edição do Encontro Delas Caixa, corrida de rua feita exclusivamente para mulheres. A prova terá caminhada de 2 km e corridas de 5 km e 10 km, com largada única às 7h no Shopping Pier 21, e é aberta a atletas de todos os níveis, das iniciantes às mais experientes. Além do percurso, o evento reúne aquecimento coletivo, aula de dança, painel para fotos, sorteio de brindes e ativações de patrocinadores.

Participar de uma prova de rua vai além de cruzar a linha de chegada. A prática regular de corrida e caminhada é associada a ganhos para o coração e a circulação, ao controle do peso, ao fortalecimento de ossos e músculos e à melhora da disposição e da qualidade do sono. Também ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade e contribui para o bem-estar mental, já que a atividade física estimula a liberação de substâncias ligadas à sensação de prazer.

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Ter uma data marcada no calendário funciona como um forte motivador. Um desafio concreto, como completar os 5 km ou chegar aos 10 km, dá propósito aos treinos e transforma o hábito em conquista. Com a prova a menos de dois meses, ainda dá tempo de se preparar, e as distâncias do Encontro Delas Caixa permitem que cada uma escolha o desafio do seu tamanho. A caminhada de 2 km é uma porta de entrada para quem quer começar sem pressão. Para participar com segurança, a organização reforça que todas as atletas devem estar com a avaliação médica em dia.

Kits e valores

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e têm dois formatos:

Kit Participação, com bolsa, camiseta, número de peito e medalha de participação: R$ 135 no 1º lote (promocional, até 15/10), R$ 155 no 2º lote (até 15/11) e R$ 175 no 3º lote (até 27/11).

Kit Básico, com número de peito e medalha de participação: R$ 80 no 1º lote (até 15/10), R$ 85 no 2º lote (até 15/11) e R$ 90 no 3º lote (até 27/11).

Pessoas com mais de 60 anos e atletas com deficiência têm 50% de desconto no Kit Básico. As inscrições vão até 27 de novembro, às 23h59, ou até o limite de vagas, o que ocorrer primeiro.

Premiação e estrutura

Todas as participantes que concluírem o percurso recebem medalha de finisher. A premiação com troféus contempla as três primeiras colocadas gerais nos 5 km e nos 10 km, as três primeiras atletas com deficiência (PCD) nos 10 km e as três primeiras de cada faixa etária nos 10 km (até 24 anos, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54 e 55 anos ou mais).

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A prova tem cronometragem eletrônica por chip, percurso conforme as normas da Confederação Brasileira de Atletismo, ambulância e segurança em todo o trajeto, guarda-volumes e seguro de acidentes pessoais para as participantes. Assessorias esportivas interessadas em montar tendas na arena devem procurar a organização.

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