Votação do Prêmio Encontro Gastrô 2026 já está aberta e movimenta a cena gastronômica de Goiânia

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- (crédito: @cdgleonardo-641)

Já está no ar a votação para o Prêmio Encontro Gastrô – O Melhor de Goiânia 2026. Em sua segunda edição, a iniciativa se consolida como um dos principais reconhecimentos da gastronomia local, destacando o talento, a criatividade e a qualidade dos estabelecimentos e profissionais que fazem da capital goiana a verdadeira Capital da Boa Mesa.

Realizado pelo jornal Correio Braziliense, projeto dedicado à valorização da gastronomia regional e ao fortalecimento do setor, o prêmio ganhou relevância já em sua primeira edição em Goiânia ano passado, e retorna ainda mais estruturado, acompanhando o crescimento e o amadurecimento do mercado goianiense.

Um dos grandes diferenciais do Encontro Gastrô é o seu formato de avaliação, que equilibra o voto popular com a análise de um júri qualificado, composto por 50 frequentadores assíduos e conhecedores da cena gastronômica de Goiânia. O modelo garante credibilidade ao resultado e amplia a participação do público na escolha dos destaques do ano.

(foto: @cdgleonardo-681)

Nesta edição, a premiação apresenta uma novidade que acompanha as tendências do setor: a criação da categoria Melhor Adega. A inclusão reforça o avanço do consumo de vinhos na capital e evidencia a sofisticação do público goianiense.

Ao todo, o prêmio reúne 35 categorias, organizadas em seis grandes grupos: Diversão, Lanches e Guloseimas, Boa Mesa, Alta Gastronomia e Profissionais, contemplando diferentes experiências e perfis da gastronomia local, sem perder de vista a identidade e os sabores que caracterizam Goiânia.

Para o vice-presidente do Correio Braziliense, André Lamounier, a expectativa para esta edição é ainda maior. “A primeira edição, em 2025, foi um grande sucesso e, neste ano, a expectativa é que seja ainda melhor, com mais participação do público e engajamento de toda a cadeia gastronômica. Mais do que uma premiação respeitada e de reconhecida credibilidade, a Encontro Gastrô é um projeto que tem como objetivo enaltecer e homenagear o talento e o esforço de todos que fazem a gastronomia acontecer em Goiânia”, destaca.

A participação do público é fundamental para o resultado. Para votar, basta acessar o site oficial, escolher os favoritos em cada categoria e validar o voto pelo link: https://www.encontrogastro.com.br/go/

A votação segue aberta até o dia 12 de junho.

Mais do que uma premiação, o Encontro Gastrô é uma celebração da gastronomia goianiense e um reconhecimento àqueles que fazem da cidade um dos principais polos culinários do país. A grande festa de premiação será realizada no dia 30 de junho.

SERVIÇO

Prêmio Encontro Gastrô Goiânia 2025

Votação: Até dia 12 de junho de 2026

Votação pelo site: https://www.encontrogastro.com.br/go/

Realização: Correio Braziliense



