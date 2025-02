Enel SP tem melhor tempo de atendimento em janeiro

Apresentado por

Enel São Paulo registra melhor tempo médio de atendimento em janeiro dos últimos 7 anos - (crédito: Divulgação)

*Este conteúdo é um informe publicitário.

As chuvas intensas, que atingiram São Paulo e a região metropolitana no início deste ano, impactam o dia a dia das cidades e os serviços essenciais, como a distribuição de energia. Nesses momentos, a Enel Distribuição São Paulo tem se aproximado cada vez mais da população para restabelecer o serviço com maior rapidez.

Em janeiro deste ano, a companhia registrou o menor tempo médio de atendimento para o mesmo mês dos últimos sete anos, uma melhora de mais de 50% em relação a janeiro de 2024.

O avanço na qualidade do serviço prestado reflete o reforço do plano operacional da companhia. Entre outras medidas, a Enel ampliou a mobilização antecipada das equipes de acordo com as previsões meteorológicas, aumentou o número de eletricistas próprios e a disponibilidade de geradores.

Reforçamos ainda mais nosso compromisso com a população de São Paulo. Estaremos cada vez mais próximos de toda a sociedade para enfrentar os desafios das mudanças climáticas.

• Menor tempo médio de atendimento de janeiro nos últimos 7 anos.

• 50% de melhora no tempo médio de atendimento*

*dados preliminares de janeiro de 2025 comparados com janeiro de 2024

• Mais de 1.000 eletricistas contratados nos últimos 12 meses