Compromisso tem marca

Estamos investindo R$ 24 bilhões e contratando 5.000 novos colaboradores para entregar um serviço cada vez melhor para nossos mais de 15 milhões de clientes.

A nossa nova marca é um retrato desse compromisso. Com as cores brasileiras, ela reflete o novo momento da companhia. Um momento de muito trabalho, muita dedicação. Estamos reforçando nosso plano operacional e anunciamos um volume recorde de investimentos para a melhoria contínua dos nossos serviços.

Para agilizar o atendimento aos clientes, estamos contratando 5.000 novos colaboradores até 2026 nos três estados em que atuamos, sendo que cerca de 2.000 já foram efetivados. De novembro a março deste ano, mesmo com o aumento das chuvas e as elevadas temperaturas, reduzimos o tempo médio de atendimento aos clientes.

Apenas em São Paulo, a melhora foi de cerca de 50% em relação ao ano anterior.



Esta é a nova Enel Brasil. Mais brasileira. Mais eficiente. Mais perto de você.



Recorde de investimentos

R$ 24 bilhões investidos em distribuição de 2025 a 2027;

Melhor tempo médio de atendimento

Melhoria de 50% no tempo de atendimento no último verão em SP (de novembro a março);

+ profissionais em campo

+5.000 profissionais contratados (de 2024 a 2026).



