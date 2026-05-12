Energisa prevê R$ 18 bi em investimentos

Apresentado por

Ricardo Botelho (CEO do Grupo Energisa), Lula e o Ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) em cerimônia de assinatura de renovação de contratos de concessão para distribuição de energia - (crédito: Pedro Neto)

*Este conteúdo é um informe publicitário.

O Grupo Energisa assinou, nesta sexta-feira (08/05), com o Ministério de Minas e Energia, contratos que renovam, por mais 30 anos, as concessões para o serviço de distribuição de energia elétrica nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Sergipe. A Companhia também anunciou previsão de investimentos de cerca de R$ 18 bilhões para os próximos cinco anos nos quatro estados, que, se somados, atendem 5,7 milhões de clientes.

“Ao viabilizar a assinatura antecipada dos contratos, o governo federal, poder concedente, por meio do Ministério de Minas e Energia, e a Aneel, órgão regulador, definiram e regulamentaram as condições essenciais para elevar o padrão de desempenho do setor, fortalecer a segurança jurídica e ampliar a capacidade de planejamento e de investimento de longo prazo das distribuidoras”, declara Ricardo Botelho, CEO do Grupo Energisa. Exemplo disso é o incremento expressivo do valor de investimento previsto para o ciclo de 2026 a 2030 nos quatro estados em comparação ao período anterior: 41% na Paraíba, 38% em Mato Grosso, 32% em Sergipe e 18% em Mato Grosso do Sul.

“As diretrizes do novo contrato refletem o amadurecimento regulatório e a evolução dos instrumentos contratuais, que passam a incorporar metas mais rigorosas de qualidade, maior atenção à resiliência das redes diante de eventos climáticos extremos e estímulos claros à inovação e à modernização tecnológica. Isso significa energia mais confiável, segura e compatível com as necessidades de um país em transformação, tanto na sua economia quanto na sua sociedade”, complementa Botelho.

Os recursos serão direcionados prioritariamente à ampliação e à modernização da infraestrutura elétrica, proporcionando maior qualidade, segurança e capacidade de atendimento à população, e criando as bases energéticas para o desenvolvimento regional, preservando a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro das concessões.

Novo recorde de investimentos para Mato Grosso

Em 2026, a Energisa prevê o aporte de R$ 2,17 bilhões, reforçando o compromisso da Companhia com a expansão econômica, populacional e produtiva do estado. Para o ciclo de 2026-2030, a previsão de investimentos é de R$ 9,3 bilhões. Desse total, R$ 6,4 bilhões serão destinados à expansão da rede e R$ 2,8 bilhões à digitalização, modernização e melhoria da rede.

Ao longo da última década, a companhia consolidou um ciclo virtuoso e contínuo de expansão, modernização e avanços operacionais no estado. Foram investidos mais de R$ 9 bilhões, resultando em 1.500 km de linhas de alta tensão, 88 mil km de redes de média tensão – o equivalente a duas voltas ao mundo – e 42 novas subestações, ampliando em 27% a capacidade de atendimento da distribuição.

“Eu vivi a época em que a energia vinha de motor a diesel. Há cerca de 30 anos, chegou a energia elétrica. De uns anos para cá, a qualidade do fornecimento vem melhorando e, com isso, minha qualidade de vida também. A esperança agora é ver a cidade crescer com as ampliações que estão sendo feitas na rede de energia da região”, afirma Ilza Leonardi, aposentada e uma das fundadoras de Nova Maringá, município do Médio Norte de Mato Grosso.

A Energisa está presente no estado desde 2014 e atende 1,7 milhão de clientes em 142 cidades.

Ricardo Botelho (CEO do Grupo Energisa) e colaboradores da Energisa em evento de assinatura de renovação de contratos de concessão para distribuição de energia (foto: Pedro Neto)

Mato Grosso do Sul tem previsão de aportes de R$ 4,4 bi pela Energisa

Em Mato Grosso do Sul, o novo contrato permite sustentar um ciclo de investimentos voltado a 1,2 milhão de clientes em 74 municípios. Desde que assumimos a concessão, em 2014, até 2025, foram investidos R$ 5,4 bilhões em subestações, ampliação da rede, qualidade do fornecimento e eficiência energética. Para 2026, está previsto cerca de R$ 1 bilhão e, para o período de 2026 a 2030, o total de R$ 4,4 bilhões, direcionados à ligação de 120 mil novos consumidores com a construção e modernização de 10 subestações, ampliação da rede de distribuição em 12% e em 30% do nível de automação.

Os investimentos fortalecem a capacidade do sistema elétrico para atender novas ligações e elevar os níveis de qualidade do serviço, acompanhando o avanço do setor agroindustrial e a expansão do mercado imobiliário local.

Energisa prevê investir mais de R$ 2,8 bilhões na Paraíba

Na Paraíba, a renovação da concessão foi antecipada em cinco anos, abrindo espaço para ampliar os aportes em 41% nos próximos quatro anos, alcançando um total de R$ 2,8 bilhões. Os investimentos para o ciclo 2026-2030 visam atender ao crescimento populacional e econômico impulsionado pela construção civil, pelo turismo e pela expansão do comércio e do setor de serviços.

Presente na Paraíba desde 2001, a Energisa atende 1,9 milhão de clientes em 222 municípios do estado e conquistou por quatro vezes, sendo três de forma consecutiva, o Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor, como a melhor distribuidora do Brasil, e foi a grande vencedora da categoria Avaliação pelo Cliente no Prêmio ABRADEE, em 2025. A empresa também se destaca pela qualidade do fornecimento de energia, sendo uma das melhores do país no ranking Aneel de continuidade, publicado recentemente pelo órgão regulador (Aneel).

“Energia significa acesso e mais dignidade. Aqui na comunidade do Aratu, em João Pessoa, a regularização da rede elétrica trouxe muitos benefícios para os moradores. Além de contar com energia regular e de mais qualidade, a comunidade também passou a ter acesso à Tarifa Social de Energia. Das 385 famílias que vivem aqui, mais da metade recebe o benefício e muitas delas têm a conta zerada”, comenta Adeilda da Silva, líder comunitária mais conhecida como Tia Boneca.

Aporte de R$ 1,7 bilhão pela Energisa previsto para Sergipe

Em Sergipe, onde a Energisa atende 908 mil clientes em 63 municípios desde 1996, a renovação da concessão abre espaço para ampliar os aportes nos próximos quatro anos em mais de 32%, com previsão de investimentos na ordem de R$ 1,69 bilhão; somente em 2026 estão previstos R$ 427 milhões.

Os investimentos visam ampliar a capacidade e a confiabilidade do sistema elétrico, além de melhorar a qualidade da energia fornecida, criando condições para o crescimento econômico do estado.

Sobre a Energisa

O Grupo Energisa é uma empresa que pensa no futuro desde 1905, pois inovação e empreendedorismo sempre estiveram em seu DNA. São 120 anos de histórias e de evolução de relações. Fundada na Zona da Mata mineira, a Energisa é hoje um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços que conecta pessoas e empresas às melhores soluções de energia e potencializa o futuro do país.



Nosso portfólio inclui 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma usina de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa – que possui um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.



Em julho de 2023, passamos a atuar no segmento de distribuição e comercialização de gás natural, por meio da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, adquirimos participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás. O Grupo atua na produção e comercialização de biossoluções (tratamento de resíduos do setor agroindustrial, biometano, biofertilizantes) por meio das usinas da Agric, em Santa Catarina, e da Lurean, no Paraná.



Transformamos energia em conforto, desenvolvimento e sustentabilidade para mais de 20 milhões de pessoas em 939 municípios de todas as regiões do país, e geramos mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.