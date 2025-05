Como a revolução do sistema de pagamentos está mudando a vida do "Seu Manoel", do comércio da esquina

Apresentado por

Seja no interior ou na periferia das grandes cidades, ninguém conhece melhor a freguesia do que o “Seu Manoel”, da venda da esquina. É lá que dona Maria busca o pão todos os dias pela manhã, que Francisco compra o molho de tomate que faltou para preparar o almoço, que Conceição “pendura” a cerveja gelada para o churrasco de sábado. Invariavelmente, é onde todos param para uma prosa sobre as notícias do dia. Seu Manoel é uma “instituição” local, assim como o juiz e o sacerdote.

Os 15,3 milhões de donos de pequenos negócios geram renda em torno de R$ 420 bilhões por ano, de acordo com a estimativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Ainda assim, são vistos como clientes secundários por boa parte do mercado financeiro.

A revolução dos sistemas de pagamentos, da massificação dos cartões e maquininhas até o Pix, vem mudando profundamente a vida do Seu Manoel e a dinâmica dos pequenos negócios.

Atento a esse movimento, o Grupo Entre acredita que o Brasil é movido pela força de comerciantes como Seu Manoel. Para transformar essa realidade, inverteu a lógica do mercado e criou um ecossistema de soluções em meios de pagamento, serviços agregados e soluções financeiras para ajudar Seu Manoel a acessar melhores taxas, serviços mais sofisticados, acompanhar a transformação digital por que passa o mundo, se modernizar e crescer.

"“Nosso propósito é estar entre empresas e pessoas para criar um ambiente de negócio por meio de soluções dinâmicas, fáceis e transparentes, democratizando o acesso a serviços financeiros.”" Antônio Freixo, o Mineiro, CEO do Grupo Entre

Seu Manoel já viu de tudo. Antes da chegada do computador, controlava os estoques e fazia as contas a lápis, num velho bloquinho. Vieram as calculadoras, os computadores com planilhas Excel, a internet, as redes sociais e as maquininhas de pagamentos. Agora, a organização vê como enorme oportunidade oferecer a ele ferramentas de gestão modernas, através de plataformas de internet e aplicativos de celular que estão sempre ao alcance da mão.

A partir das maquininhas de parceiros e as soluções embarcadas do ecossistema, além de vender o que sempre vendeu, Seu Manoel pode se tornar uma espécie de “correspondente bancário” e receber contas de luz, água e telefone, ou ainda, comercializar microsseguros, conceder pequenos empréstimos e permitir que clientes façam PIX por aproximação. Quando grandes bancos reduzem suas redes de agências, Seu Manoel pode ser o caixa eletrônico da vizinhança e ficar com parte dos ganhos do antigo atravessador.

O Grupo Entre conta com um ecossistema formado por mais de 30 empresas, entre associadas e parceiros independentes. Tendo como carro-chefe a Entrepay, o Grupo hoje atende grandes subadquirentes com soluções de pagamento white label (personalizáveis com a marca dos clientes), como BNB e Banpará.

Presente nos segmentos de tecnologia, finanças, seguros e antecipação de recebíveis, o Grupo também investe em mídia, marketing e plataformas de gestão automatizadas, consórcios, cartas-fiança e empréstimos P2P, entre outros. Investe ainda no esporte, por meio do Norde Voley, time criado em Fortaleza pelo ex-campeão mundial e olímpico de vôlei, Marcelo Negrão; No automobilismo em 2025, marcou a entrada na Porsche Cup Brasil ao lado do médico Paulo Muzy, e renovou pelo segundo ano consecutivo sua presença na AMG Cup Brasil com o piloto Guilherme Franceschini; passou a patrocinar também o Campeonato Paulista de Automobilismo. Em maio de 2025 fechou o patrocínio do piloto Thiago Camilo para a temporada deste ano da NASCAR Brasil. Na área da cultura, investe na indústria criativa na área de audio visual na Cidade Da Imagem.

Nós do Grupo Entre, acreditamos no poder da velocidade combinada à inteligência. “Patrocinar grandes nomes do automobilismo brasileiro é acelerar ao lado de quem conhece o caminho da vitória, e fazer da nossa marca uma referência em performance e visão de futuro”, afirma Freixo, Founder e CEO Grupo Entre.

A organização segue abrindo portas para crescer, demonstrando sempre de forma impactante como as soluções inovadoras do grupo transformam e geram oportunidades de negócios, principalmente para micro e pequenos empreendedores.

Contando com o ecossistema mais completo, independente e flexível de produtos e serviços financeiros do mercado, o Grupo Entre está de portas abertas para investidores, parceiros e empresários de todos os tamanhos. Principalmente o Seu Manoel.