Experiência educacional internacional para a formação de líderes globais

Apresentado por

- (crédito: Escola Canadense)

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense.

Desde 2009, Sofia está na Escola Canadense. Já o seu irmão, João, desde 2015. A decisão de matriculá-los na instituição veio por uma série de fatores. "Primeiro, pelo bilinguismo e os seus comprovados benefícios para o desenvolvimento cognitivo infantil", destaca a mãe Karin Gomide. "O ambiente escolar é regido por princípios e valores, tais como amor, cuidado, respeito e cidadania", complementa.

Outros fatores guiaram essa tomada de decisão, como o grande estímulo à leitura, o espaço físico interno sempre bem cuidado, limpo e atualizado e, ainda, as atividades extracurriculares, como o ballet, jazz, teatro musical, futebol, francês e até mesmo xadrez. "A escola sempre foi minha parceira. Ela me ajudou a desfraldar meus filhos e a tirar a chupeta. Dividiu comigo a tarefa de socializar e respeitar o próximo. Alfabetizou meus filhos em português e em inglês, com maestria. Os desenvolveu como cidadãos globais do bem", comenta Karin.

Esse cuidado faz parte da premissa da instituição, responsável por oferecer, há 19 anos, uma educação internacional, bilíngue e com metodologia canadense. Na prática, a Escola Canadense promove uma imersão na língua inglesa por meio de programas de ensino reconhecidos mundialmente e do forte comprometimento acadêmico e emocional com os alunos e suas famílias. Durante a formação das crianças e dos jovens, há o objetivo de prepará-los para o mundo.

"Nossos alunos são o nosso legado para o mundo. É através deles que mudaremos positivamente a sociedade. Para nós, é relevante ainda, trazer a diferenciação entre chefe e líder: ser chefe é apenas mandar, ser líder é construir junto, e isso é uma mudança de pensamento fundamental para a humanidade", explica Vítor Hugo Ramos, diretor geral da Escola Canadense.

Para isso, a instituição pensa em uma educação de uma maneira sólida e complexa para abordar diversos aspectos da individualidade dos seus alunos. "Focamos na parte acadêmica sem dissociar do desenvolvimento socioemocional do estudante. Construímos, ainda, nosso Plano Político Pedagógico norteado pelas melhores práticas educacionais do Canadá, uma das referências em educação no mundo, aliado ao International Baccalaureate (IB)", diz.

Para Vítor, o ensino com o molde na metodologia canadense traz uma série de benefícios. De acordo com o diretor geral, essa proposta pedagógica dá a certeza às famílias que os seus filhos receberão uma educação integral, de desenvolvimento pleno de habilidades e valores em cada cidadão. Além disso, o bilinguismo da instituição, associado ao currículo acadêmico do Canadá, abre portas para os estudantes do colégio.

"Mais do que se comunicar em uma segunda língua, um currículo bilíngue desenvolve no discente a habilidade de pensar em outro idioma. É fantástico ver nossos alunos debatendo, realizando operações matemáticas complexas e descobrindo os sistemas do corpo humano na língua inglesa, idioma não nativo, mas que para eles acaba ficando natural pelo processo de imersão. É um processo lindo de ver acontecer, desde a educação infantil se apropriando das primeiras palavras até os nossos alunos do High School (ensino médio) podendo, a partir da fluência na língua inglesa, ampliar suas possibilidades educacionais ao aplicar para universidades mundo afora sem dificuldades de comunicação", ressalta.

Essa atuação dentro das salas de aula gera resultados que podem ser alcançados, no futuro, em países fora do Brasil. Por isso, há uma preocupação da Escola Canadense em preparar os estudantes para serem líderes globais. “Temos uma parceria estabelecida com o Columbia International College (CIC), em Ontario, para onde nossos alunos do Grade 9 (9º ano brasileiro) viajam anualmente e experimentam in loco a educação canadense em sua essência durante 15/20 dias”, exemplifica.

Essa iniciativa se regulariza no ensino médio com aulas síncronas que acontecem semanalmente para os alunos no Brasil, aplicadas por professor no CIC. “Internamente organizamos diversas feiras de universidades do exterior, abertas aos alunos e suas famílias, visando aproximá-los desta realidade que é o ensino superior fora do Brasil”, conta.

Programa internacional IB

O International Baccalaureate (IB) é uma organização com programas educacionais reconhecidos internacionalmente, que valida periodicamente os processos e a excelência educacional de uma instituição. Nesse contexto, a Escola Canadense faz parte da rede mundial de escolas certificadas. Ana Flávia Brandão, diretora acadêmica, informa que essa iniciativa coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, fundamentado em práticas baseadas no brincar e na investigação.

"Momentos de instrução transdisciplinares oferecem aos alunos vantagens específicas no desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, aguçando a curiosidade e a capacidade de resolver problemas complexos, além de desenvolverem competências diretamente relacionadas à liderança e ao pensamento global. O currículo é integrado, desafiador, imersivo e abre portas para universidades conceituadas internacionalmente", contextualiza.

A Escola Canadense é uma uma Certified School (escola certificada) pelo IB no programa Primary Years Programme (PYP), que corresponde à educação infantil e ao ensino fundamental - anos iniciais, do Grade 1 ao Grade 5 (1º ao 5º ano). Além disso, ela também é uma Candidate School (escola candidata) no programa Middle Years Programme (MYP), para o Grade 6 (6º ano) e Grade 7 (7º ano).

Imersão em inglês

Na Escola Canadense, o ensino bilíngue é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento dos alunos. Para isso, a instituição preza por uma imersão, que ocorre de forma consistente e contínua, desde os anos iniciais até o ensino médio. A metodologia permite que as crianças interajam e participem ativamente dos diferentes momentos da rotina, contribuindo para a construção do conhecimento a partir do saber prévio e da realidade vivida por cada uma.

Ana Flávia Brandão explica que, no caso da educação infantil, até os 4 anos de idade, são incluídos diversos momentos lúdicos, com imersão de 100% na língua inglesa, favorecendo a ampliação do vocabulário e a prática do segundo idioma de forma gradual. A partir do ensino fundamental, os alunos têm aulas das disciplinas regulares em português e inglês, o que possibilita a prática efetiva de um segundo idioma e o desenvolvimento pleno de habilidades acadêmicas e socioemocionais.

No ensino médio, há uma equipe preparada para manter a proposta de uma educação canadense, promovendo a participação ativa dos alunos na vivência de conceitos e construção de novos saberes, bem como na preparação para futuras aprovações nas áreas de sua escolha.

”Contamos com uma equipe experiente e qualificada para acompanhar a rotina de nossos alunos. A rotina varia de acordo com as faixas etárias e é composta por momentos de interação e participação ativa das crianças, que atuam como investigadoras, utilizando o brincar e o experienciar como base para despertar sua curiosidade e interesse, tornando-as protagonistas no processo de aprendizagem”, diz.

A atuação unindo o bilinguismo com o currículo educacional canadense e brasileiro geram resultados positivos para a instituição. Segundo a diretora acadêmica, a Escola Canadense apresenta, com base em resultados expressivos, mais de 500 premiações em olimpíadas do conhecimento nacionais e internacionais.

"Seu rigor acadêmico, aliado à metodologia do IB e à proposta canadense, proporciona aos alunos uma sólida formação, capacitando-os a obter resultados excepcionais nessas competições. O ambiente bilíngue também contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e culturais, promovendo uma visão global, o que se reflete diretamente no sucesso alcançado em diversas áreas do conhecimento", comenta.

Na avaliação de Sylvia Tzemos, diretora de Admissões e fundadora da Escola Canadense, todos esses aspectos destacam a instituição no que diz respeito à formação de qualidade, com foco em um ensino diferenciado, direcionando os estudantes para serem líderes em suas carreiras.

Para ela, a excelente formação acadêmica e socioemocional, pautada na educação internacional para alunos brasileiros e estrangeiros, traz benefícios para as famílias de Brasília, que se preocupam com o futuro dos seus filhos. "Nossos alunos são lifelong learners, ou seja, naturalmente buscam o conhecimento e o autodesenvolvimento ao longo de suas vidas. O excelente desempenho dos alunos se reflete, ao longo de suas vidas, em oportunidades no Brasil e no mundo", informa.

De acordo com Sylvia, a Escola Canadense traz grandes possibilidades para as crianças e os jovens, como a imersão intensa na língua portuguesa e inglesa, e espanhol e francês sendo os idiomas estrangeiros adotados pela instituição. Além disso, os alunos participam ativamente das aulas, debatem entre si, utilizam amplamente as perguntas abertas com respeito e inteligência emocional.

“São também alunos de excelente desempenho escolar em avaliações nacionais e internacionais. Além disso, vivenciam diferentes culturas e oportunidades no Brasil e no exterior, como nossa colônia de férias temática, o intercâmbio ao Canadá, feira de universidades internacionais, palestras direcionadas para instituições brasileiras e internacionais, simulados para provas nacionais e internacionais”, pontua.

Full Time Program: educação integral para o desenvolvimento completo

A Escola Canadense oferece o Full Time Program, um modelo educacional integral que estende o tempo de permanência dos alunos na escola, de forma integral ou estendida, proporcionando uma vivência imersiva e completa. Esse programa permite que os estudantes ampliem suas habilidades tanto acadêmicas quanto socioemocionais, participando de atividades extracurriculares variadas e aprofundando seus conhecimentos ao longo do dia.

"O Full Time Program é um diferencial que possibilita aos alunos expandirem ainda mais suas habilidades acadêmicas e socioemocionais. Eles têm mais tempo para aprofundar os conhecimentos, participar de atividades extracurriculares, mais tempo em um ambiente de imersão no idioma e se desenvolver de forma completa", destaca Vítor Hugo Ramos, diretor geral da Escola Canadense de Brasília.