Laboratório Exame, da Dasa, inaugura em Brasília megaunidade que vai processar exames de mais de 400 municípios

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Marca de referência em exames laboratoriais e de imagem no Distrito Federal, o Laboratório Exame acaba de inaugurar um novo polo de processamento laboratorial de alta escala em Brasília. A estrutura, uma das maiores da Dasa no país, integra o programa nacional de modernização da empresa e amplia a capacidade de processamento de exames na região, com mais automação, eficiência e agilidade.

Com 70 unidades no DF, o Exame faz parte da Dasa desde 2007. A companhia é líder em medicina diagnóstica no Brasil, está presente em 13 estados e no Distrito Federal, atendendo mais de 44 milhões de pessoas por ano por meio de mais de 40 marcas.

Para os pacientes, o ganho mais direto é a proximidade. Mais de 95% dos testes passam a ser analisados em Brasília, o que agiliza a liberação dos resultados, amplia a rastreabilidade das amostras e dá mais previsibilidade à operação.

Para os médicos, a nova estrutura amplia a capacidade e o portfólio disponível na região, com exames de bioquímica, imunoquímica, biologia molecular, hematologia, coagulação, microbiologia e citometria de fluxo.

“Esse novo Núcleo Técnico-Operacional representa um salto importante para a capacidade diagnóstica de Brasília e região. A automação, a integração dos equipamentos e a padronização dos processos nos permitem ganhar escala, com ainda mais eficiência e previsibilidade, mantendo a qualidade analítica. É uma estrutura preparada para acompanhar a evolução da medicina diagnóstica nos próximos anos”, explica Leonardo Vedolin, vice-presidente da Área Médica da Dasa.

A Dasa possui 24 Núcleos Técnico-Operacionais (NTO) no país, sendo oito megaunidades, das quais a de Brasília é uma delas. A área construída na Quadra 01 do SIG, lote 635, tem 4.500m2, com capacidade de produção de 2,4 milhões de exames anuais, podendo chegar a cinco milhões, sem necessidade de novas obras.

O investimento também amplia o alcance da medicina diagnóstica a partir de Brasília. O novo NTO será referência para o processamento de exames de mais de 400 municípios do Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste, contemplando mais de 2 milhões de pacientes por ano e quatro hospitais da Rede Américas no Distrito Federal.

Modernização da Dasa amplia capacidade de diagnóstico no país

O novo Núcleo Técnico-Operacional (NTO) faz parte de uma estratégia mais ampla da Dasa, que prevê a modernização e renovação de 18 NTOs até 2027. O movimento combina padronização tecnológica, automação e eficiência operacional para ampliar a capacidade da companhia e criar uma base mais preparada para a evolução da medicina diagnóstica. Ao todo, as unidades da Dasa processam mais de 450 milhões de exames por ano, com uma capilaridade e alcance únicos no mercado nacional de saúde.

A megaunidade do Exame conta com tecnologia Roche Diagnóstica em áreas como imunoquímica, bioquímica, biologia molecular, hematologia, coagulação, microbiologia e citometria de fluxo. A estrutura é impulsionada pela linha de equipamentos cobas®, como as plataformas de alta performance cobas® pro e o cobas® 5800 para testes de PCR em tempo real, além do middleware navify® Lab Operations, um 'cérebro digital' que automatiza o fluxo da fase pré à pós-analítica. A integração dessas soluções permite processar volumes massivos com menor intervenção manual, garantindo contaminação cruzada zero e máxima precisão nos laudos.

“Nossa missão é apoiar a Dasa na conquista da máxima eficiência operacional, garantindo consistência e sustentabilidade, combinando automação robótica, inteligência digital com o navify® e tecnologias como o AutoCal, que eliminam o desperdício de insumos e aumentam a segurança clínica. Com este projeto, entregamos soluções inteligentes que impulsionam a produtividade com qualidade, colocando o paciente sempre no centro”, destaca Ana Tuñon, Diretora Comercial de Laboratórios da Roche Diagnóstica Brasil.

Além de fortalecer a operação da marca regional, o novo NTO amplia a atuação da Dasa no mercado de apoio laboratorial. Por meio da marca Alvaro Apoio, a estrutura terá capacidade para atender mais de 1.000 laboratórios apoiados, podendo chegar a 1.200.

“O conjunto de automação de ponta a ponta, integrando equipamentos e padronização de rotinas, sustenta o salto de capacidade, sem multiplicar risco operacional. O novo núcleo entra em operação já com o parque tecnológico completo, sem o período de transição gradual, comum em modernizações de unidades já existentes. O que permite que Brasília comece a operar no mesmo padrão dos maiores NTOs do país”, explica Linaldo Vilar, Diretor de Produção da Dasa.

Com a nova estrutura, Brasília passa a ocupar uma posição ainda mais estratégica na Dasa, combinando a capilaridade e a força da marca Exame no Distrito Federal com a escala, a tecnologia e a capacidade operacional da companhia. Para conhecer mais sobre a Dasa e o Exame, acesse www.dasa.com.br ou www.nav.dasa.com.br.