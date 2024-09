Faculdade Mackenzie busca formar profissionais capacitados com valores pessoais

Apresentado por

Matéria escrita por Gabriella Collodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Braziliense

No mês de março, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie ampliou a sua atuação em Brasília com a inauguração da unidade na Asa Sul (SGAS 902 Sul). A rede, consolidada no mercado há 154 anos, é referência no que diz respeito ao ensino de qualidade. Mantendo a sua tradição, a instituição possui a preocupação em transformar os alunos em profissionais gabaritados, com valores e valorizados pelo mercado e pela comunidade.

"Trata-se de uma Instituição de Ensino Superior (IES) comprometida com elevados padrões éticos e morais, fundamentada na doutrina bíblica e na teologia reformada, valendo-se da confessionalidade e dos padrões educacionais de excelência", explica o diretor, Prof. Dr. Josimar Rosa.

De acordo com ele, ao longo de uma trajetória mais do que centenária, o Instituto Presbiteriano Mackenzie tem prestado serviços educacionais à nação brasileira, projetando, assim, um cenário emoldurado pela inovação e pela criatividade, agindo sob a ótica da eficiência, com direcionamento de suas ações para o segmento da eficácia.

Diante da relevância nacional, o ensino superior do Mackenzie, na capital, permite que a população tenha acesso ao universo acadêmico de uma forma que agrega positivamente ao conhecimento dos moradores da região, além de fomentar princípios e valores indispensáveis ao pleno desenvolvimento do ser humano.

Isso porque, segundo o diretor, a formação de profissionais capacitados, com valores pessoais e profissionais, é uma premissa para a instituição. “Os princípios de sustentação da confessionalidade falam por si, logo o alicerce que confere base à instituição considera o ensino como instrumento de transformação frente aos valores terrenos, abraçando ainda uma grande missão, qual seja, a sustentação dos valores eternos, fundamentos da fé cristã”, informa.

Além disso, Prof. Dr. Josimar Rosa ressalta que a implementação da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília confere a conjugação de fatores indissociáveis da rede: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, com diferenciais apresentados nos cursos ofertados, fato que tem assegurado novas experiências para a comunidade acadêmica, como diretriz própria para ingresso no mercado profissional, com significativa capacitação conferida aos egressos.

Por conta disso, o diretor defende que a Faculdade Mackenzie se diferencia das outras instituições de ensino superior. Na avaliação de Prof. Dr. Josimar Rosa, três fatores precisam ser considerados: o primeiro está atrelado ao compromisso com o ensino de elevado padrão de qualidade, conferindo conhecimento em dimensão plena.

“Em segundo, pela afinidade com as novas tecnologias, sem deixar de lado o potencial humano, que se projeta como o mais evidente instrumento para a aferição em uma escala de valores”, pontua. “Por último, a boa sintonia com os princípios da ética e da moral, com boa sustentação pela origem, cujo direcionamento se faz para a Glória de Deus”, complementa.

Acolhimento, cuidado e escuta ativa

"Somos uma família ‘mackenzista’", aponta Fernanda Alves, responsável por realizar o atendimento ao aluno na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília. Para ela, além da busca de solução com presteza ao estudante, o acolhimento, o cuidado e a escuta ativa são fatores essenciais que estão presentes na instituição.

Esses aspectos se fazem presentes em diferentes situações do dia a dia. De acordo com Fernanda, "encontrar o aluno nos corredores e chamá-lo pelo nome, questionar os estudos ou porque não está em sala de aula, além de perguntar sobre as demandas acadêmicas e a saúde da família”, exemplifica, mudam a forma que o processo de ensino-aprendizagem é realizado na instituição.

Para ela, em meio às demandas burocráticas e do financeiro, a leveza da escuta e de um abraço ao final de uma conversa são diferenciais capazes de humanizar os atendimentos. “Minha preocupação é deixar o aluno tranquilo e confiante nos atendimentos, mesmo diante das dificuldades acadêmicas que vivencia ao longo do curso. Quando eles chegam na secretaria ou financeiro, buscam por soluções e agilidades nas demandas solicitadas, seja a mais simples ou complexa”, diz.

Para impulsionar o conhecimento

Juliana Tesolin é coordenadora de Projetos na Faculdade Presbiteriana Mackenzie. Para ela, a proximidade dos profissionais da rede com o dia a dia dos alunos traz segurança ao discente para que ele possa ter a liberdade para participar do cotidiano acadêmico através de um contato personalizado com os professores, equipe de apoio administrativo, coordenadores e, até mesmo, a direção da instituição.

“Isso promove uma experiência personalizada que traz leveza no aprendizado. Os alunos acabam fazendo parte das nossas vidas. Nós nos preocupamos com o desenvolvimento intelectual e pessoal de cada um dos mackenzistas, buscando trazer proximidade com muito respeito mútuo e interação”, cometa.

Além do aspecto socioemocional, uma questão que potencializa, ainda mais, o desempenho dos alunos no Mackenzie diz respeito aos projetos apresentados pela faculdade. A estratégia tem o objetivo de propiciar maior interação do aluno com o ambiente acadêmico interno, externo e, até mesmo, internacional.

"Contamos com projetos como o Mack Mentoring, que é uma atividade de mentoria entre docentes e discentes, onde os estudantes terão encontros quinzenais de forma síncrona e individual com seus mentores previamente selecionados. O projeto objetiva proporcionar aos discentes mentorados um acompanhamento de docentes de comprovada experiência no mercado, visando a preparação e o impulsionamento dos estudantes em seus planos de carreira e de vida", informa.

Na prática, a monitoria funciona como um instrumento de agregação que se traduz em melhorias no ensino de graduação, a partir da realização de práticas e experiências pedagógicas integrando o conteúdo curricular em seus mais diferentes enfoques. Para isso, envolve atividades de ensino realizadas pelo estudante monitorado, sob a supervisão do docente monitor, com o escopo de prepará-lo para a docência. Essas atividades são baseadas em assistência mútua e permitem que o aluno desenvolva tarefas de experimentação nos campos científico e pedagógico.

Outra ferramenta que impulsiona o ensino-aprendizagem pela rede envolve o projeto Mack Sem Fronteiras. “Contamos, hoje, com mais de 160 instituições estrangeiras parceiras . O projeto foi criado para propiciar aos alunos, de graduação e pós-graduação, oportunidades internacionais de mobilidade acadêmica”, informa.

Somando à grade curricular, os estudantes também contam com o projeto Carreiras, onde, a partir de uma semana acadêmica de integração, os alunos são apresentados a profissionais de renome e destaque nas diversas carreiras jurídicas. De uma forma intimista e interativa, essas ocasiões criam possibilidades para os alunos galgarem a futura jornada profissional na área.

“Outro projeto de inovação nacional é o aplicativo da OAB, que foi desenvolvido a partir de uma tecnologia diferenciada para oferecer gratuitamente aos seus alunos a possibilidade de resolução de provas de concursos anteriores da OAB, com a disponibilidade de realizar a correção das questões a partir de vídeos objetivos e atuais com comentários técnicos de professores especialistas nas respectivas disciplinas cobradas no Exame de Ordem”, conta.